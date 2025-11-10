La agresión de Maxi Salas: Una falla en el proceso de aprendizaje

Por citar un ejemplo, quien aquí escribe vivió una situación en su etapa de estudiante (no de Periodismo sino de Educación Física) que lo marcó y aprendió mucho de eso. Una profesora una vez en una clase nos dijo “Al niño tienen que enseñarle que si un rival viene y le pega una patada no puede reaccionar de la misma forma, ya que una patada del rival es parte del juego y hay un árbitro para que imparta justicia”.

Ese simple ejemplo es el que les comparto para entender de lo que hablo en esta nota. Si vamos enseñándoles a los niños que determinadas acciones son parte del juego (en el caso del ejemplo que les día) o que también habrá gente violenta (con cualquier tipo de acción) y que no deben responder de la misma forma, tendremos menos casos como el del jugador de River Maxi Salas. Los niños que formemos hoy serán los adultos de mañana.

