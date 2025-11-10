Las reservas del BCRA tocan fondo y aún nadie da la cara

Las reservas brutas del BCRA

En paralelo, las reservas brutas del BCRA se encuentran en torno a US$ 40.402 millones, tras una recomposición de encajes en moneda extranjera por unos US$ 1.500 millones, aunque ese monto fue parcialmente compensado por el pago de unos US$ 796 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ante la falta de información oficial sobre las maniobras del BCRA con el Tesoro de Estados Unidos, todos los informes se basan en conjeturas y deducciones que realizan diferentes consultoras respecto a los balances e informes que emiten los organismos oficiales.

El otro foco de atención se centra en los depósitos del Tesoro argentino en el BCRA. Hasta el martes 04/11, esos depósitos sumaban apenas US$ 148 millones. Frente al pago de casi US$ 800 millones al FMI, no está claro el origen de los fondos. Para esto también hay más suposiciones a piacere.

Recién el 20 de noviembre el BCRA publica la Planilla de Reservas Internacionales y de Liquidez en Moneda Extranjera del BCRA al 30 de octubre. En ese momento se debería conocer si se activó el swap entre ambos países.

La posible caída de las reservas netas pone en jaque las posibilidades de Argentina de acumular reservas tal como se acordó con el FMI. La preocupación en el mercado financiero está creciendo y la falta de información oficial no ayuda.

