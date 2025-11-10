Top secret: Milei NS/NC, incumple ley y se suman dudas por reservas

Ahora, el Gobierno incumplió con una solicitud de acceso a la información pública sobre las condiciones del swap celebrado con USA. Pasaron los 15 días impuestos por ley y no hubo respuesta oficial. De este modo, no sólo provoca dudas sobre la transparencia de los actos de Gobierno sino que evidencia una falta de respeto por las instituciones y las normas vigentes (algo que no es nuevo...)
¿Y qué ocurre con las reservas? Según un informe de Cohen Aliados Financieros, las reservas netas habrían cerrado la primera semana de noviembre en US$9.600 millones negativos. Pero ese número empeora si se confirma que la Argentina activó parte del swap con el Tesoro de USA, lo que podría llevar las netas, según sus propios cálculos, a casi US$12.000 millones negativos. Para estos expertos, el nivel de reservas "sigue siendo un foco de tensión con el mercado".
Con el dólar tan cerca del techo de la banda, hoy cerró 5.4% por debajo de la misma, el Tesoro no puede comprar dólares en el mercado y termina comprando al BCRA. El BCRA que necesita recomponer reservas termina vendiendo.- pic.twitter.com/Moq95WaZE3
10-11-2025 19:18
Diputados: Doble citación al ministro Mario Lugones esta semana
El ministro de Salud, Mario Lugones, fue citado otra vez a la Comisión de Acción Social y Salud Pública -miércoles a las 11.30- en el marco del debate de un proyecto con media sanción sobre la incorporación de la atrofia muscular espinal a la Ley de Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido. También fue convocado el secretario de Gestión Sanitaria, Héctor Saúl Gervasio Flores, y el director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica (CONETEC), Virgilio Petrungaro.
Lugones fue convocado varias veces a lo largo del año por la Comisión de Salud, sin embargo nunca asistió. Tampoco se presentó a la interpelación a la que había sido citado al recinto por el escándalo de los audios en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad.
Según publica Semanario Parlamentario, Mario Lugones también fue citado este jueves a las 11.00 a la Comisión Investigadora el fentanilo adulterado. Además del ministro, fue invitada la titular de la ANMAT, Agustina Bisio; el director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gastón Morán; Juan Carlos Fernández de la ANMAT y otra tanda de familiares de las víctimas.
¿Asistirá Lugones a alguna de las dos citas?
10-11-2025 18:50
Miguel Pichetto: "Luis Caputo tiene un problema psicológico con el Congreso"
El diputado Miguel Pichetto cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, por no sus faltazos constantes al Congreso, pese a que es su obligación presentar el Presupuesto.
"Tiene un problema psicológico con el Congreso, tendrá que analizarlo con su analista, no entiendo... Un ministro de Economía tiene la responsabilidad de ir a presentar y discutir, y analizar en el Congreso el Presupuesto nacional, creo que es la única obligación con el parlamento que tiene, además de tener que responder a las requisitorias que el Congreso puede hacer. Diría que es el único día donde un ministro tiene que venir de manera obligatoria, hay una fecha incluso estipulada, para presentar el Presupuesto", dijo cuando le preguntaron en El Destape Radio por la ausencia de Caputo.
"Esta gente tiene un fuerte desprecio también por el Congreso, hay una visión de clase, cree que ahí hay gente ignorante, estúpida, que no vale la pena ir, qué sé yo, hay que preguntarle a él por qué no viene, no sé", remató.
"Luis Caputo tiene un problema psicológico con el Congreso"En diálogo con #PaloYZanahoria, el diputado Pichetto señaló que comparecer es "la única obligación con el Congreso" que tiene el Ministro de Economía. "Tendrá que trabajarlo con su psicoanalista", remató pic.twitter.com/B6u9jR0P8j
Ricardo Alfonsín: "Lo que hace el Gobierno con la política nuclear es criminal"
Ricardo Alfonsín cuestionó al Gobierno de Milei por su política nuclear "criminal". "Estados Unidos agradecido: un competidor menos", escribió en X, e invitó a leer una nota de Página/12 sobre el tema.
Lo que hace el gobierno con la política nuclear argentina es criminal. EE UU agradecido: un competidor menos. Tal vez esto sea parte de la tan mentada “invitación al desarrollo”. Lean x favor la nota https://t.co/HrNWBgOm8G
El artículo en cuestión plantea que "el oficialismo sigue al pie de la letra la receta del FMI y pone a la venta parte de la compañía estatal que gestiona Embalse, Atucha I y II". “Nos están llevando al subdesarrollo”, dicen los especialistas.
"En otro paso más hacia el desguace del sector científico y tecnológico, habilitado por la Ley Bases, el Gobierno confirmó la privatización parcial de NA-SA y ya oferta el 44 por ciento de las acciones. La operación implicará una pérdida de soberanía tecnológica que busca sintonizar con la exigencia de Estados Unidos de desmantelar los sectores estratégicos de la región. Y será una vía alternativa para la desesperada búsqueda de dólares en la que está inmerso el Gobierno. Nuevamente, una joya de la abuela que se vende para desarticular un activo fundamental de la ciencia y la tecnología local".
La nota cita declaraciones de Diego Hurtado, físico y exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica: “El sector nuclear es una de las pocas escuelas que logró crear Argentina para el desarrollo de tecnología. Mucho de lo que se fabrica en el rubro, termina volcándose a otros sectores de la economía. Aunque la privatización del 44 por ciento puede pasar desapercibida en términos de impacto inmediato a la población, el efecto en cadena termina siendo devastador: nos están llevando al subdesarrollo”.
Por su parte, Nicolás Malinovsky, ingeniero electricista, experto en el área y autor de Crítica de la energía política, dice: “Hay evidencias de que lo privado en nuestro país no ha sido mejor que lo público. Cuando en los 90 se privatizaron muchas empresas, por lo general fueron mal gestionadas y saqueadas. El menemismo estuvo lejos de ponerlas en valor”. Y continúa con un ejemplo: “Cuando se privatizó YPF, se desmantelaron los laboratorios, se robaron los desarrollos de años; y al mismo tiempo, en vez de aumentar su producción, el rendimiento fue a la baja. Se dejó de explorar y de producir nuevos pozos petroleros y de gas, lo que provocó la escasez de divisas que duró desde 2010 al 2023”.
“Hay que tener en cuenta que luego el privado será quien establecerá el precio y si el Estado está debilitado no podrá regular para que estos sean acordes al costo de producción. Si se privatiza Nucleoeléctrica, perjudicará a la sociedad argentina en su conjunto y será una traba para pensar un proyecto de desarrollo nacional con industria”.
Malinovsky cuenta que esta privatización parcial “responde a una injerencia de Estados Unidos que, a través del FMI, manda privatizar empresas estatales. Nucleoeléctrica no solo se trata de una empresa que puede operar sino también construir centrales nucleares. Estados Unidos ha tenido una política con Latinoamérica vinculada al desmantelamiento de los sectores estratégicos”. Sobre el informe de agosto, Hurtado también destaca: “En un puñado de páginas, hay tres menciones vinculadas a una cierta presión por privatizar empresas públicas, con el fin de sostener la restricción fiscal y monetaria. Nucleoeléctrica está en la lista de recaudación de dólares”.
Hasta ahora, el Caso Securitas 'tocaba' a Edgardo Kueider pero, de pronto, su ex jefe, hoy diputado nacional Gustavo Bordet irrumpe con fuerza. Él desmiente: "no formé parte de ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas vinculadas a la relación comercial entre la empresa de seguridad Securitas y ENERSA".
"Durante mi gestión como gobernador de Entre Ríos, impulsé una política de absoluta transparencia en todos los actos de gobierno, asegurando el funcionamiento de los mecanismos de control y auditoría correspondientes. En todo momento me mantuve a disposición de la Justicia y respondí con responsabilidad a cada requerimiento formulado".
"Asimismo, deseo reiterar que nunca tuve ningún tipo de contacto personal ni vínculo con los hermanos Tortul ni con los responsables de la empresa Securitas. No puede existir registro alguno de comunicaciones, mensajes o correos electrónicos entre ellos y yo", agregó el ex gobernador de Entre Ríos.
Un peritaje podría complicar aún más la situación judicial de Cristina Kirchner. Se trata de un estudio contable destinado a revisar la consistencia de las declaraciones patrimoniales que la ex presidenta presentó ante la Oficina Anticorrupción durante los años investigados.
Ya quedó claro que el diálogo inaugurado por Javier Milei con los gobernadores no será con todos. Y Diego Santilli cumple al pie de la letra el mandato del Presidente: le clavó el visto a Carlos Bianco, ministro de Axel Kicillof, cuando le pidió una reunión. Lo curioso es que Santilli había respondido un mensaje previo, donde Bianco lo felicitaba cuando ganó la elección legislativa.
Marcelo Orrego: "El mejor aliado de un Presidente son los gobernadores"
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se reunió esta tarde en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de los encuentros que mantiene el Gobierno nacional con los mandatarios provinciales, en busca de gobernabilidad y de alianzas para las reformas que intentará implementar.
“Pudimos tener una charla muy amena. Hablamos de diferentes temas en general. Por supuesto, de aquello que tiene que ver con las reformas estructurales que se quieren llevar adelante en la República Argentina, estoy hablando de la reforma laboral, la fiscal, la impositiva y, además, también el nuevo Código Penal. Pero además, también pudimos tocar distintos temas que tienen que ver con nuestra jurisdicción, en este caso la provincia de San Juan”, destacó Orrego.
Al respecto, comentó que se debatió “el tema del decreto reglamentario o lo que vaya a ser una nueva ley de glaciares, a los efectos de poder llevar adelante una política concreta, seria y sólida para marcar un mensaje a la industria minera”.
“Creo que para todo aquel que le toca gobernar, es fundamental que tenga un Presupuesto, porque es una hoja de ruta que marca un camino y creo que es fundamental no solo para la Argentina, sino también para cada una de las provincias”, agregó.
En este sentido, Orrego anticipó que “va a acompañar” el proyecto que presentó de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno: “Cada vez estoy más convencido de que el mejor aliado de un Presidente son los gobernadores, porque tienen la misma responsabilidad administrativa”, cerró, tras la conversación en Casa Rosada.
A las 16:30, en tanto, los funcionarios recibieron al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, uno de los más críticos de la gestión libertaria, pero con el que las autoridades nacionales consideran que se puede conversar.
El mandatario cordobés es uno de los que más influencia tendrá en el Congreso con bancas de respuesta directa y será decisivo en la ola reformista que impulsa la administración libertaria.
Hoy estuvimos junto a Diego Santilli con los gobernadores de San Juan y Córdoba. Seguimos trabajando en una agenda en conjunto para avanzar en las reformas que necesita nuestro país. Fin. pic.twitter.com/MZfrggTJs4
"El endeudamiento de Milei y Caputo comienza a mostrar velocidad, sesgo y modalidad inquietantes"
A propósito del swap con USA, los dólares de Scott Bessent, las reservas del BCRA y el manejo que viene haciendo el Gobierno, interesante -y dura- nota de Marcelo Falak en Letra P:
"El nuevo ciclo de endeudamiento que se hace cada vez más consustancial al modelo de Javier Milei y Toto Caputo comienza a mostrar una velocidad, un sesgo y una modalidad inquietantes.
La velocidad está dada por la onerosa saga de salvatajes que requiere la mileinomía; el sesgo, por el carácter de cobro privilegiado de esos compromisos, contraídos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ahora con el Tesoro de Estados Unidos, y la modalidad, por el secreto que se le impone, como si el Presidente y el ministro de Economía administraran una monarquía o un país stalinista y no una democracia republicana.
A los 20.000 millones de dólares –adicionales a los 45.000 millones de Mauricio Macri– que se tomaron del FMI, se sumó –más que una presunción– la activación del swap con los Estados Unidos, destinado a un doble propósito: darles salida –con fuertes ganancias– a los pesos que había obtenido el virrey Scott Bessent por la venta electoralista de unos 2.100 millones de dólares en la previa de los comicios legislativos y obtener de allí recursos para pagarle un grueso vencimiento al Fondo, lo que no habría sido necesario si Milei y Caputo no se hubiesen entregado al populismo financiero de campaña.
La cuestión del swap –en teoría, un intercambio de monedas, pero en la práctica, deuda contraída en condiciones desconocidas– es vidriosa por todos lados y sus números recuerdan aquella frase de que el mejor modo de hacer pasar desapercibido un elefante es lanzarlo en el medio de una enorme cantidad de paquidermos.
No hay información oficial sobre su activación, los montos efectivamente usados, tasa de interés, plazos de repago y condiciones políticas por una ayuda que, si es tal, no lo es precisamente en beneficio de la población argentina.
Lo que está ocurriendo al respecto es descubierto por economistas –especialmente del 'palo', no 'zurdos', 'kukas' o 'heterodoxos'– en base a un escrutinio hábil de los indicios indirectos que entregan las estadísticas oficiales. ¿Cómo evoluciona el stock de letras del Banco Central, cómo se comportan las reservas, qué pasa con la tenencia de derechos especiales de giro –DEG, la moneda del FMI–?
Ni las autoridades del Ministerio de Economía ni del Banco Central se sienten obligados a responder qué diantres –no perdamos la sobriedad– están haciendo con dinero que no les pertenece a ellos, sino a la sociedad.
De los dos mecanismos mencionados para la –presunta, porque mañana puede que se la desmienta o se la maquille– activación del swap, el primero de los mencionados resulta especialmente llamativo.
La inédita decisión del Tesoro de los Estados Unidos de salvar no la economía de un país aliado, sino directamente un proyecto político particular, de extrema derecha, en la previa de una elección trascendente supuso, de por sí, un elemento de injerencia más que delicado.
Mediante el mismo, un gobierno extranjero –el más poderoso del mundo– determinó –por interés geopolítico, afinidad ideológica y seguidismo asegurado– que podía intervenir de modo decisivo en la fijación del principal precio de la economía argentina: el tipo de cambio. De este dependen –junto con otros factores, claro– la competitividad general de la economía, el saldo de divisas del país, el nivel de actividad, la suerte del sector industrial, el nivel de los ingresos populares y la evolución de la inflación. Nada menos.
Lo hizo al actuar con un poder de fuego desmesurado respecto del tamaño del mercado cambiario local. ¿Qué trader o fondo de inversión sería capaz de correr en el largo plazo –ojo: en el corto lo hicieron– a los dueños de los dólares del mundo?
Así, bastó con que trajera al país unos 2.100 millones de dólares, por los que obtuvo pesos, operación simpáticamente presentada por las autoridades y replicada por algunos medios como un interés del "Tío Scott" por hacerse de moneda local.
A cambio, parece –porque todo sólo parece–, el Banco Central le entregó una letra que pagó una tasa de interés importante, acaso del 4% mensual. Al deprimir el precio de la divisa, el virrey pudo luego de hacer esa ganancia volver al dólar –más barato– y salir con más dólares todavía. Fuentes del mercado calculan que entre el interés pagado por la tasa de la letra en pesos y la ganancia cambiaria obtenida, Bessent pudo haberse llevado en pocos días un 10% en dólares.
¿Cómo lo consiguió? Para no disparar el precio del dólar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y arruinar el negocio, usó el propio swap, cuya activación convierte en deuda el tramo activado, lo que devenga un interés tan desconocido como el del chino negociado por Cristina Fernández de Kirchner y utilizado luego por Mauricio Macri, Alberto Fernández y también por Milei. De este último al menos se conoce el monto de 5000 millones de dólares.
Queda a la vista una operación de carry trade –bicicleta financiera–realizada de modo virtualmente inédito por un país extranjero con fines de manipulación cambiaria y en posible uso de información reservada, producto de los largos días de contactos entre funcionarios de los dos países, con los argentinos abducidos en la Secretaría del Tesoro en Washington. No perdamos la fe: algún fiscal y algún juez ya pondrán la mira en este raro negocio nuevo.
(...) El segundo tramo del endeudamiento secreto se habría producido –así hay que expresarse, en potencial– por la activación de un segundo tramo del swap para pagarle al Fondo un vencimiento de 800 millones de dólares con 640 millones de DEG del Tesoro norteamericano. ¿Cómo se sabe? Por la caída de esas tenencias en Estados Unidos y su aumento, paralelo, en Argentina, previo al pago al Fondo.
Más deuda y más secreto, que –se insiste– por ahora nadie confirma ni desmiente. Serían casi 3.000 millones de dólares solamente en los conceptos mencionados.
Toto Caputo sigue activando mecanismos de bicicleta financiera, esto es el ingreso de dólares, su conversión a pesos, realización de elevadas ganancias a tasa en un contexto de garantía oficial de estabilidad cambiaria a como dé lugar y reversión a dólares –más dólares que al inicio–. Al final del ciclo, se cambia un 'bienestar' inmediato –aumento de la oferta de billetes verdes– por un drenaje definitivo de divisas. Tocata y fuga.
Los esquemas se repiten: mutismo ante la sociedad a la que se debería rendir cuentas, revelación de información supuestamente reservada a los invitados al negocio y garantía de condiciones para su realización".
10-11-2025 17:10
Dólar mayorista subió y "órdenes atípicas comprando"
El dólar oficial cotizó a $1.421 en el mercado mayorista, cerró a $1.411,50/1.420,50 por unidad, $0,50 arriba del cierre del viernes pasado, y se ubicó a 5,7% del techo de la banda cambiaria, que en esta jornada es de $1.501.
El BCRA debe acumular reservas, porque eso fue lo pactado con el FMI. Cabe recordar que el Fondo solicitaba que el Gobierno acumulara US$ 4.400 millones a junio, pero no lo logró. Tras una solicitud del Ejecutivo, conocido como "waiver", se prorrogó la evaluación del plan para julio, periodo para el que tampoco alcanzó la cifra. Tras ello, el directorio del FMI aprobó igualmente el programa y autorizó el desembolso de US$ 2.000 millones. Pero puso como condición que el país aumente las reservas en unos US$5.500 millones respecto del inicio del programa, para diciembre de este año. Es decir, que el nivel de reservas internacionales netas pasen a -US$ 2.600 millones. En otras palabras, el BCRA debería juntar US$9.000 millones antes de fin de año.
Solange Rial en Ámbito.com:
"Los niveles de las reservas netas del Banco Central (BCRA) podrían haber tocado niveles preocupantes, en torno a los u$s12.000 millones negativos, si es que se confirma que el swap con el Tesoro de EEUU fue activado. El mercado especula con que se utilizó para compensar al Tesoro estadounidense por los dólares que usó para intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC), en la previa de las elecciones de medio término.
También resta saber de dónde sacó los fondos el Tesoro argentino para pagarle intereses al FMI por u$s796 millones, dado que hasta el martes pasado, contaba solamente con u$s148 millones en sus depósitos en el BCRA.
Según un informe de Cohen Aliados Financieros, las reservas netas habrían cerrado la primera semana de noviembre en u$s9.600 millones negativos. Pero ese número empeora si se confirma que Argentina activó parte del swap con el Tesoro americano, lo que podría llevar las netas, según sus propios cálculos, a casi u$s12.000 millones negativos. Para estos expertos, el nivel de reservas 'sigue siendo un foco de tensión con el mercado'.
Y así describieron los últimos movimientos en el BCRA: 'La semana pasada, las reservas internacionales brutas subieron u$s878 millones y cerraron en u$s40.260 millones. Este aumento estuvo explicado por la recomposición de encajes en moneda extranjera por casi u$s1.500 millones, que fue compensada en parte por el pago de u$s796 millones al FMI. El Tesoro tuvo una participación en el mercado de cambios, comprando apenas u$s50 millones, mientras que la liquidación del agro mostró un leve repunte al registrar una oferta de u$s191 millones, u$s20 millones más que la semana previa'.
Consultado por Ámbito, el economista Federico Machado de Economía Open, también describió que el tramo que presuntamente se uso del swap debería restar en las reservas netas que, según sus propios cálculos, fue de u$s2.700 millones. 'Con esa salvedad, las reservas netas están en u$s2.100 millones aproximadamente (contando los dólares del Fondo Monetario Internacional)', detalló.
El experto también describió que, a falta de información pública, los números que maneja el mercado provienen de 'deducciones y suposiciones': 'Se supone que se usaron u$s2.700 millones para repagarle o para compensar al Tesoro de EEUU por los dólares que gastó en el Mercado Libre de Cambios en la previa de la elección. Entonces, esos dólares no están en las reservas brutas, pero se convirtieron en deuda del Banco Central, por eso restan'.
'Está bien conceptualmente restar una eventual activación del swap con Washington, el tema es que todavía no hay información pública al respecto. Solo sabemos que EEUU le dio Derechos Especiales de Giro (DEGs) a la Argentina por el equivalente a u$s865 millones en octubre, pero no podemos confirmar si esto refleja la activación del swap. De ser así, habría que restarlo de las medidas de reservas netas', le dijo a este medio, el economista Tobias Pejkovich Balbiani de Facimex.
La semana pasada se concretó el pago por cargos e intereses al FMI, y hasta el martes pasado, el Tesoro contaba solamente con menos de u$s150 millones en sus depósitos en el BCRA.
Entones la pregunta que surge es ¿de dónde salieron los fondos? 'Todo apunta a que la concreción del pago vino del aumento en la tenencia de DEGs: al 31 de octubre, Argentina sumó 640,8 millones de DEGs (unos u$s870 millones), exactamente la misma cifra en las que se redujeron las tenencias de DEGs de EEUU', explican desde PPI.
Según los especialistas, se habría producido un traspaso directo, aunque no pueden precisar la fecha exacta a partir de los datos diarios de variación de reservas por factor explicativo.
Por otra parte, resaltaron que se registró un incremento en “Otros Pasivos” del balance semanal del BCRA que asciende a u$s2.755 millones a finales de octubre, por lo que se interpretó que se debió a la colocación de los pesos producidos de la venta del Tesoro americano en el MLC. En total, habría un incremento de entre u$s2.900 y u$s3.600 millones de nuevos pasivos en dólares del BCRA, que se podrá confirmar el 20 de noviembre próximo con la publicación de la Planilla de Reservas Internacionales y de Liquidez en Moneda Extranjera del BCRA al 30 de octubre pasado".
10-11-2025 17:00
El Gobierno no cumplió con un pedido de información pública
El abogado Andrés Gil Domínguez contó que solicitó un pedido de acceso a la información pública sobre las condiciones del supuesto SWAP celebrado con USA. Y no tuvo respuesta.
"El Jefe de Gabinete la envió al Ministerio de Economía que a la vez la remitió al BCRA. Pasaron los 15 días que impone el art. 11 de la ley 27.275 sin que se formulara ninguna respuesta. Puro humo o violación de normas constitucionales, convencionales y legales. Que más da, no?", escribió Gil Domínguez en X.
El SWAP con USA es puro humo.El 15/10 interpuse una solicitud de acceso a la información pública sobre las condiciones del supuesto SWAP celebrado con EEUU. El Jefe de Gabinete la envió al Ministerio de Economía que a la vez la remitió al BCRA. Pasaron los 15 días que impone el… pic.twitter.com/kaXV8q7hYQ
El BCRA oficialmente se niega a confirmar o desmentir si se ha activado el swap con el Tesoro Americano.Debería ser info pública, pero desgraciadamente la entidad ha preferido no ser transparente últimamente.-
Deja tu comentario