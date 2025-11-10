Martín Llaryora llega a Casa Rosada con paquete de desafíos para Santilli y Adorni

Martín Llaryora gobernador.jpg

Martín Llaryora y el objetivo de “recuperar”

Para sentarse a negociar, el gobernador de Córdoba intentaría arribar acuerdos especialmente referidos a recursos coparticipables. En ese sentido, su ministro de Gobierno, Manuel Calvo, anticipó el interés del Centro Cívico por reanudar un flujo seguro de transferencias que le permitan proyectar programas de gobierno de impacto, como la obra pública.

Vamos con la intención de recuperar todo lo que Córdoba ha perdido en este tiempo, lo que la Nación le debe a la Provincia y que hace rato debería haberse regularizado en materia de envíos automáticos”, remarcó el funcionario en diálogo con La Voz. Vamos con la intención de recuperar todo lo que Córdoba ha perdido en este tiempo, lo que la Nación le debe a la Provincia y que hace rato debería haberse regularizado en materia de envíos automáticos”, remarcó el funcionario en diálogo con La Voz.

Entre esas expectativas estarían las transferencias referidas a la Caja de Jubilaciones de la provincia, cuyo déficit debe ser financiado por Nación y que registra una larga deuda que fue reconocida parcialmente por la Casa Rosada. Desde el Gobierno provincial esperan avanzar en un acuerdo de reparación profunda, que supere a lo alcanzado durante el 2025 con un reconocimiento de 5.000 millones de pesos mensuales hasta completar 60.000 millones de pesos.

A ello se sumaría el traspaso de recursos que estaban destinados para la finalización de obras clave. Una de ellas, la autopista Córdoba-San Francisco de la ruta 19, obra que ya fue transferida por Nación pero que todavía retiene un préstamo destinado a tal fin.

torres-adorni-santilli El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue recibido en Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior designado, Diego Santilli.

Rumbo al 2027

Para Llaryora, las proyecciones hacia una reelección están directamente atadas a la cantidad de recursos que pueda reunir en pos de dar marcha a su plan de obras. Desde el Gobierno provincial consideran una parte fundamental de la administración la concreción de resultados “tangibles” para poder llegar con buen ritmo de cara al periodo 2027.

Respecto a esto último, la primera mitad de su gobierno al frente del Centro Cívico estuvo marcada por la escasez de “cosas para mostrar”. A pesar de los esfuerzos por llegar a la campaña con gestión para enseñar, el discurso tendió a nacionalizarse y cayó en el vacío de la grieta, a la que tanto Llaryora como el resto de los gobernadores de Provincias Unidas intentaron enfrentar.

Otras noticias de Urgente24

Provincias construyen autovías: Milei, primer presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta

Donald Trump fue invitado por Javier Milei a visitar nuevamente Argentina

Para la OCDE, Milei no tiene "plan de desarrollo" y debilitará a la industria

La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái