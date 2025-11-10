Jorge Rial reveló las tres jugadas que hundieron a Marcelo Tinelli: "Golpeadísimo"

Algunos dirán que fue una parada técnica, pero para otros, como remarcó el periodista, fue "una provocación innecesaria para los que le reclaman plata".

image El video del avión bajando por empanadas mostró la desconexión y la arrogancia de Tinelli. El conductor mostró un lujo que ya no encaja en la sensibilidad actual, y la gente se lo hizo pagar caro.

Detrás de esa escena (el hombre poderoso que baja del jet a buscar empanadas) se esconde el retrato de una desconexión: el Tinelli que todavía juega al personaje del show, sin medir que el país cambió, que el humor social está distinto, y que la ostentación hoy tiene otro precio.

Jorge Rial lo dijo todo: la caída del hombre que nunca pedía disculpas

Cuando Rial habló de Tinelli, no lo hizo desde la bronca sino desde un lugar que conoce bien: el del tipo que tuvo que bancarse las internas familiares en público. "Hay que tener mucho huevo para poner la cara en los medios cuando estás en medio de una tormenta familiar", dijo, y enseguida marcó la diferencia: "Tenés que tener temple, valentía y decir: ‘señores, tengo un quilombo’. Son pocos los que lo hacen. Bueno, Marcelo no pudo."

Esa frase fue más una radiografía que una crítica, porque, según Rial, el conductor de Bailando está "golpeadísimo. Como nunca se lo vio". Y no solo por lo familiar (la denuncia de su hija Juana y el distanciamiento con Cande y Mica), sino también por los problemas económicos y judiciales que lo rodean.

image Para Rial, Tinelli está "golpeadísimo" por problemas familiares y económicos. Criticó su falta de temple y también cuestionó el doble estándar mediático, recordando cómo trataron a su hija Morena.

"Él contrajo muchas deudas y están todas documentadas. En su momento necesitaba plata y apareció alguien que se la prestó... ahora tiene que hacerse cargo. No son usureros, son contratos entre adultos", explicó el periodista, en una clara referencia al empresario Gustavo Scaglione, dueño de Telefe Rosario y uno de los principales acreedores del conductor.

Pero Rial también aprovechó para hablar del trato desigual que los medios suelen dar en estos casos. "Me parece muy bien que los programas no estén acosando con los móviles, ni poniéndole cámaras en la cara, ni provocando a Juanita para que diga alguna barbaridad, u ofreciéndole plata para que se siente en los paneles a hablar mal del padre", tiró. Aunque lo último sonó como un tiro al aire, todos entendieron a quién apuntaba: Carmen Barbieri, que en su momento le dio aire a su hija Morena cuando el conflicto con su padre estaba en su punto más caliente.

Al final, lo que deja esta historia es el retrato de un hombre que construyó su carrera controlando la narrativa, y hoy la perdió. Tinelli, el que durante tres décadas manejó los tiempos de la tele, ahora ve cómo otros relatan su propia caída. Y mientras él insiste en que "los temas familiares se van a resolver en privado, con amor y paciencia", como escribió en X, la pregunta que flota es si todavía tiene el poder o el temple para hacerlo.

Porque si algo quedó claro, es que en esta historia ya no hay libreto que lo salve.

