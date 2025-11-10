Jorge Rial rompió el silencio y apuntó directo contra Marcelo Tinelli, que atraviesa uno de los momentos más pesados de su vida. Entre las deudas millonarias que le reclaman, las amenazas a su familia y errores que irritaron a gente poderosa, el conductor que supo manejar la tele a su antojo hoy parece haber perdido el control del juego.
DESTAPÓ TODO
Jorge Rial reveló las tres jugadas que hundieron a Marcelo Tinelli: "Golpeadísimo"
Jorge Rial lanzó una bomba atrás de la otra sobre Marcelo Tinelli: tres movidas que dejaron al conductor solo, endeudado y en guerra con los poderosos.
Cuando Marcelo Tinelli se peleó con los que no debía
Según contó Jorge Rial en Argenzuela (Radio 10), todo este lío no empezó con las amenazas ni con las deudas, sino con tres movimientos torpes de Tinelli en las redes sociales. "Tinelli hizo tres cosas que molestaron a gente poderosa y aceleraron todo el último fin de semana", dijo, dejando claro que no hablaba solo desde la intuición: "Un poco de información también tengo", agregó.
El primer paso en falso fue un tuit criticando el baile de Cristina Kirchner después de su derrota en las elecciones legislativas de octubre. "Lo que publicó sobre el baile de Cristina fue lo primero que incomodó. Ese tuit que puso criticándola el día de las elecciones, cuando ella salió al balcón y bailó mientras el peronismo perdía", contó Rial, y muchos interpretaron que esa crítica pública, viniendo de alguien que siempre supo moverse entre todos los colores políticos, no cayó nada bien.
Después vino otro golpe, más fuerte todavía: Tinelli aplaudiendo la reforma laboral de Milei con un "excelente". Sobre eso, Rial comentó: "No pagás los sueldos, tenés reclamos de todo el mundo, ¿y aplaudís una reforma laboral que va a quitar derechos?". Aunque el comentario parecía liviano, terminó mostrando el contraste brutal entre el discurso y la realidad económica del conductor.
Pero lo que, según Rial, terminó de romper todo fue algo mucho más banal y al mismo tiempo más simbólico: un video en el que Tinelli mostraba su avión privado aterrizando en Tucumán para comprar empanadas. "Hizo que el avión bajara para comprar empanadas y encima lo subió a sus redes", explicó.
Algunos dirán que fue una parada técnica, pero para otros, como remarcó el periodista, fue "una provocación innecesaria para los que le reclaman plata".
Detrás de esa escena (el hombre poderoso que baja del jet a buscar empanadas) se esconde el retrato de una desconexión: el Tinelli que todavía juega al personaje del show, sin medir que el país cambió, que el humor social está distinto, y que la ostentación hoy tiene otro precio.
Jorge Rial lo dijo todo: la caída del hombre que nunca pedía disculpas
Cuando Rial habló de Tinelli, no lo hizo desde la bronca sino desde un lugar que conoce bien: el del tipo que tuvo que bancarse las internas familiares en público. "Hay que tener mucho huevo para poner la cara en los medios cuando estás en medio de una tormenta familiar", dijo, y enseguida marcó la diferencia: "Tenés que tener temple, valentía y decir: ‘señores, tengo un quilombo’. Son pocos los que lo hacen. Bueno, Marcelo no pudo."
Esa frase fue más una radiografía que una crítica, porque, según Rial, el conductor de Bailando está "golpeadísimo. Como nunca se lo vio". Y no solo por lo familiar (la denuncia de su hija Juana y el distanciamiento con Cande y Mica), sino también por los problemas económicos y judiciales que lo rodean.
"Él contrajo muchas deudas y están todas documentadas. En su momento necesitaba plata y apareció alguien que se la prestó... ahora tiene que hacerse cargo. No son usureros, son contratos entre adultos", explicó el periodista, en una clara referencia al empresario Gustavo Scaglione, dueño de Telefe Rosario y uno de los principales acreedores del conductor.
Pero Rial también aprovechó para hablar del trato desigual que los medios suelen dar en estos casos. "Me parece muy bien que los programas no estén acosando con los móviles, ni poniéndole cámaras en la cara, ni provocando a Juanita para que diga alguna barbaridad, u ofreciéndole plata para que se siente en los paneles a hablar mal del padre", tiró. Aunque lo último sonó como un tiro al aire, todos entendieron a quién apuntaba: Carmen Barbieri, que en su momento le dio aire a su hija Morena cuando el conflicto con su padre estaba en su punto más caliente.
Al final, lo que deja esta historia es el retrato de un hombre que construyó su carrera controlando la narrativa, y hoy la perdió. Tinelli, el que durante tres décadas manejó los tiempos de la tele, ahora ve cómo otros relatan su propia caída. Y mientras él insiste en que "los temas familiares se van a resolver en privado, con amor y paciencia", como escribió en X, la pregunta que flota es si todavía tiene el poder o el temple para hacerlo.
Porque si algo quedó claro, es que en esta historia ya no hay libreto que lo salve.
