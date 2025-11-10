Peligran los vuelos en el fin de semana largo por el conflicto con los controladores aéreos

Vuelos en fin de semana largo, en peligro

Según Atepsa, Eana “continúa incumpliendo los compromisos asumidos” en paritarias y advirtió que “la profundización del conflicto es consecuencia directa de la inacción empresarial”.

En esa línea, este martes 11/11 analizará en un plenario nacional si endurece las medidas de fuerza de cara al próximo fin de semana largo.

image El cronograma de medidas de fuerza de Atepsa que no afecta los vuelos de pasajeros, excepto que el martes 11/11 se decida lo contrario en un plenario nacional.

En un comunicado difundido en las últimas horas, el gremio expresa que “durante meses, ATEPSA sostuvo una actitud de diálogo y responsabilidad, buscando soluciones que eviten afectar las operaciones de pasajeros; el silencio de EANA agrava la situación que impacta directamente en el salario, las condiciones laborales y en la estabilidad del personal operativo”.

Desde la empresa estatal dicen que el acuerdo paritario sigue vigente hasta diciembre y negaron atrasos salariales, aunque reconocieron que existen diferencias sobre la aplicación de cláusulas vinculadas a la carrera profesional y la actualización de funciones.

El Ministerio de Trabajo ya había intervenido en agosto dictando una conciliación obligatoria, pero la falta de avances en la negociación reactivó las protestas a comienzos de noviembre.

