Podría agravarse el conflicto entre los controladores aéreos y la empresa de navegación aérea (EANA) si este martes (11/11) en un plenario nacional el sindicato extiende su plan de lucha al fin de semana largo por el Día de la Soberanía, lo que afectará a los vuelos de todo el país.
Peligran los vuelos en el fin de semana largo por el conflicto con los controladores aéreos
El gremio de los controladores aéreos definirá en un plenario este martes (11/11) si tomará medidas de fuerza que afecten a los vuelos el fin de semana largo.
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) comenzaron el mes de noviembre con un esquema de medidas de fuerza por un reclamo de recomposición salarial a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
El esquema del “paro” es parcial y afecta a despegues de vuelos de carga principalmente, se extiende durante todo noviembre en turnos rotativos, complicando las principales operaciones logísticas y afectando directamente al esquema de importaciones y exportaciones vía aérea.
La semana pasada, las protestas tuvieron impacto el jueves (6/11) y el domingo (9/11). ATEPSA dispuso que se repitan horarios y modalidades, afectando a vuelos logísticos.
El sindicato no está afectando los vuelos de pasajeros, tal y como ocurrió en septiembre pasado, sin embargo, no se descarta que la medida se extienda hacia ese sector en caso de que el reclamo no sea atendido por la empresa estatal, como viene ocurriendo de momento.
Vuelos en fin de semana largo, en peligro
Según Atepsa, Eana “continúa incumpliendo los compromisos asumidos” en paritarias y advirtió que “la profundización del conflicto es consecuencia directa de la inacción empresarial”.
En esa línea, este martes 11/11 analizará en un plenario nacional si endurece las medidas de fuerza de cara al próximo fin de semana largo.
En un comunicado difundido en las últimas horas, el gremio expresa que “durante meses, ATEPSA sostuvo una actitud de diálogo y responsabilidad, buscando soluciones que eviten afectar las operaciones de pasajeros; el silencio de EANA agrava la situación que impacta directamente en el salario, las condiciones laborales y en la estabilidad del personal operativo”.
Desde la empresa estatal dicen que el acuerdo paritario sigue vigente hasta diciembre y negaron atrasos salariales, aunque reconocieron que existen diferencias sobre la aplicación de cláusulas vinculadas a la carrera profesional y la actualización de funciones.
El Ministerio de Trabajo ya había intervenido en agosto dictando una conciliación obligatoria, pero la falta de avances en la negociación reactivó las protestas a comienzos de noviembre.
