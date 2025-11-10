No se puede creer lo que pasó con Tato Aguilera en TyC Sports

En el segundo tanto, el Chango también fue protagonista y quien empujó la pelota luego de una gran corrida del futbolista de 23 años, fue el uruguayo Miguel Merentiel.

Pudo haber sido un resultado aún mayor y hasta se llegó a escuchar el "ole" en la Bombonera, luego de que el Xeneize tuviera la pelota varios segundos seguidos.

El equipo de Marcelo Gallardo no tuvo reacción y fue superado como casi nunca había pasado en un Superclásico.

Luego del encuentro, lógicamente, hubo una gran euforia en los simpatizantes de Boca Juniors y Tato Aguilera, como periodista partidario hizo lo propio.

El de TyC Sports fue protagonista de un momento que se volvió viral en X.

En el programa Presión Alta, conducido por Daniel Retamozzo, Aguilera estuvo lo suficientemente eufórico y arrancó con saco y chomba.

Una vez que el conductor se despidió del móvil, Aguilera siguió al aire, se sacó el saco , empezó a cantar y luego de eso, efectivamente el programa volvió al piso.

Un minuto después de que Tato saliera del aire, se escuchaba de fondo como seguía cantando y allí es cuando Retamozzo deslizó "el otro sigue cantando".

Las cámaras volvieron a la sala de conferencia de prensa de la Bombonera y mostraron un Tato Aguilera con torso desnudo festejando el triunfo de Boca Juniors ante River Plate.

