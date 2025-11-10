No se puede creer lo que pasó con Tato Aguilera en TyC Sports

Boca Juniors venció 2 a 0 a River Plate en la Bombonera y de esta manera se clasificó de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026. Luego del encuentro se viralizó un clip del periodista Tato Aguilera de TyC Sports.
Luego de la victoria de Boca ante River, se hizo viral un clip del periodista Tato Aguilera en TyC Sports.
El Xeneize no solo accedió a la competencia más importante a nivel continental, sino que también está puntero en su zona del Torneo Clausura de la Liga Profesional y dejó en crisis a su histórico rival.
En los primeros 44 minutos, el Millonario pudo neutralizar a su rival pero ninguno de los dos equipos generó chances de gol.
Luego del gol de Zeballos sobre el final de la primera parte, fue todo para el equipo dirigido por Claudio Úbeda.
En el segundo tanto, el Chango también fue protagonista y quien empujó la pelota luego de una gran corrida del futbolista de 23 años, fue el uruguayo Miguel Merentiel.
Pudo haber sido un resultado aún mayor y hasta se llegó a escuchar el "ole" en la Bombonera, luego de que el Xeneize tuviera la pelota varios segundos seguidos.
El equipo de Marcelo Gallardo no tuvo reacción y fue superado como casi nunca había pasado en un Superclásico.
Tato Aguilera en TyC Sports
Luego del encuentro, lógicamente, hubo una gran euforia en los simpatizantes de Boca Juniors y Tato Aguilera, como periodista partidario hizo lo propio.
El de TyC Sports fue protagonista de un momento que se volvió viral en X.
En el programa Presión Alta, conducido por Daniel Retamozzo, Aguilera estuvo lo suficientemente eufórico y arrancó con saco y chomba.
Una vez que el conductor se despidió del móvil, Aguilera siguió al aire, se sacó el saco , empezó a cantar y luego de eso, efectivamente el programa volvió al piso.
Un minuto después de que Tato saliera del aire, se escuchaba de fondo como seguía cantando y allí es cuando Retamozzo deslizó "el otro sigue cantando".
Las cámaras volvieron a la sala de conferencia de prensa de la Bombonera y mostraron un Tato Aguilera con torso desnudo festejando el triunfo de Boca Juniors ante River Plate.
