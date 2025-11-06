Tato Aguilera tardó nada en llorar por el arbitraje del Boca vs River

El periodista informó que al averiguar cómo cayó la designación de Ramírez, le contestaron: "mirá vos, tercera vez consecutiva de Ramírez".

Luego amplió y confirmó que "no es el tema el árbitro" y recordó que Paletta "justamente es el árbitro que llamó a Ramírez para anular el gol de Giménez por mano cuando previamente había penal. Una jugada que después terminó en la FIFA y cambió la regla".

Finalmente concluyó: "Ramírez se entiende, no hay otro. El tema es que vuelva a dirigir alguien que se equivocó".

image

Boca vs River y un Superclásico caliente

Boca y River se enfrentarán el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 en la Bombonera en un encuentro que quizá sea el más importante desde Madrid 2018 (o en su defecto, la semifinal de Libertadores del año siguiente).

El Xeneize tiene la chance de terminar de pisotear a un Millonario que viene muy golpeado, mientras que el club de Núñez buscará que la Boca sea su resurgir.

De igual manera, es una prueba de caracter para los de la Ribera que aún no lograron ganar ningún match de trascendencia en lo que va del 2025.

Los de Marcelo Gallardo (que renovó hasta diciembre de 2026) necesitan un triunfo como el agua si es que quieren pensar en la Copa Libertadores 2026 y los de Claudio Úbeda saben que con una victoria se aseguran su puesto en fase de grupos (cosa que no pasa hace dos años).

