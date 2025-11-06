Luego de mucha especulación, se confirmó que Nicolás Ramírez será el árbitro principal del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Si bien era algo predicible, Tato Aguilera mostró cierto disgusto en TyC Sports y aseguró que en el Xeneize no recibieron la noticia de la mejor manera.
Tato Aguilera tardó nada en llorar por el arbitraje del Boca vs River
Ni bien se conocieron los jueces para el Boca Juniors vs River Plate, Tato Aguilera hizo un reclamo en TyC Sports.
Igualmente, el problema no es necesariamente con el juez de campo, sino con quien está en el VAR. Héctor Paletta ocupará ese rol y al parecer en el club de la Ribera hay malestar al respecto.
Tato Aguilera y su queja por el arbitraje
Durante toda la semana se especuló sobre quién podría ser el árbitro del Superclásico y finalmente se optó por quien corría con cierta ventaja, que es Nicolás Ramírez. El juez sumará su tercer superclásico como árbitro principal.
El resto del staff arbitral estará conformado por: Juan Pablo Belatti y Pablo González como asistentes, Héctor Paletta estará cargo del sistema de asistencia videoarbitral (VAR) y Sebastián Habib en el AVAR. El cuarto árbitro será Pablo Giménez.
Tato Aguilera en TyC Sports reveló su propio malestar por el juez del VAR y aseguró que en el club no se tomaron de la mejor manera la designación de Paletta.
El periodista informó que al averiguar cómo cayó la designación de Ramírez, le contestaron: "mirá vos, tercera vez consecutiva de Ramírez".
Luego amplió y confirmó que "no es el tema el árbitro" y recordó que Paletta "justamente es el árbitro que llamó a Ramírez para anular el gol de Giménez por mano cuando previamente había penal. Una jugada que después terminó en la FIFA y cambió la regla".
Finalmente concluyó: "Ramírez se entiende, no hay otro. El tema es que vuelva a dirigir alguien que se equivocó".
Boca vs River y un Superclásico caliente
Boca y River se enfrentarán el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 en la Bombonera en un encuentro que quizá sea el más importante desde Madrid 2018 (o en su defecto, la semifinal de Libertadores del año siguiente).
El Xeneize tiene la chance de terminar de pisotear a un Millonario que viene muy golpeado, mientras que el club de Núñez buscará que la Boca sea su resurgir.
De igual manera, es una prueba de caracter para los de la Ribera que aún no lograron ganar ningún match de trascendencia en lo que va del 2025.
Los de Marcelo Gallardo (que renovó hasta diciembre de 2026) necesitan un triunfo como el agua si es que quieren pensar en la Copa Libertadores 2026 y los de Claudio Úbeda saben que con una victoria se aseguran su puesto en fase de grupos (cosa que no pasa hace dos años).
