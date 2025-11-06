Boca vs River en el Superclásico más importante desde Madrid 2018

Live Blog Post

La renovación a un Marcelo Gallardo que es un espanto

Desde su vuelta en agosto de 2024, Marcelo Gallardo no solo no ha logrado ningún título sino que son contados los partidos en los que River Plate jugó bien desde aquel entonces.

La primera decisión fuerte de Stéfano Di Carlo como presidente del Millonario fue renovarle al Muñeco hasta diciembre de 2026 y parece estratégico el momento en el que lo hizo.

Por el lado de Boca tenían el "morbo" de ganarle al club de Núñez y de esa manera que se vaya su DT, cosa que finalmente no pasará con esta renovación.

Por el lado de los jugadores del Millonario no tendrán la presión de saber que si no triunfan, el entrenador se tiene que ir.

El encuentro ante el Xeneize puede ser el piso definitivo o la primera catapulta hacia un mejor 2026 (que dificilmente supere en malo al 2025).

