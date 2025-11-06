urgente24
en vivo DUELO PARA ENTRAR A LA LIBERTADORES

Boca vs River en el Superclásico más importante desde Madrid 2018

Se viene un Boca vs River sumamente importante. Quizá sea el más importante desde Madrid 2018 (continúa Marcelo Gallardo)

6 de noviembre de 2025 - 07:59

Si el partido ante Boca Juniors del próximo domingo 9 de noviembre era importante, con la derrota del Bicho en la final de Copa Argentina, se convierte en mucho más relevante de cara a la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Si los de Paternal salían campeones, liberaban un cupo y de alguna forma, los de Núñez tenían la posibilidad de quedar debajo de ellos en la tabla anual. Ahora, el Millonario, si o si deberá terminar segundo o tercero si quiere acceder la Libertadores.

La única forma de terminar cuarto y poder acceder a la competencia de Conmebol, es que alguno de los que está arriba en la tabla anual salga campeón del Torneo Clausura.

La renovación a un Marcelo Gallardo que es un espanto

Desde su vuelta en agosto de 2024, Marcelo Gallardo no solo no ha logrado ningún título sino que son contados los partidos en los que River Plate jugó bien desde aquel entonces.

La primera decisión fuerte de Stéfano Di Carlo como presidente del Millonario fue renovarle al Muñeco hasta diciembre de 2026 y parece estratégico el momento en el que lo hizo.

Por el lado de Boca tenían el "morbo" de ganarle al club de Núñez y de esa manera que se vaya su DT, cosa que finalmente no pasará con esta renovación.

Por el lado de los jugadores del Millonario no tendrán la presión de saber que si no triunfan, el entrenador se tiene que ir.

El encuentro ante el Xeneize puede ser el piso definitivo o la primera catapulta hacia un mejor 2026 (que dificilmente supere en malo al 2025).

7

Llora River Plate por la derrota de Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia de Mendoza venció a Argentinos Juniors por penales en la final de la Copa Argentina, cosa que perjudica a River Plate, Racing Club e Independiente, entre otros.

El Bicho es uno de los equipos que más arriba está en la tabla anual y si ganaba la Copa, liberaba un cupo hacia abajo y más equipos podían aspirar a clasificar a alguna Copa.

El partido en sí fue un partidazo.

LEE MÁS EN: Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina luego de una final para el infarto

Particulares horas para Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

En las últimas horas han pasado diferentes cuestiones vinculadas al presidente de AFA Chiqui Tapia y el tesorero de la Casa Madre del fútbol argentino, Pablo Toviggino.

Tapia viajó a Córdoba para presenciar la final de Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza y fue invitado por Andrés Fassi para visitar las instalaciones de Talleres, con todo lo que eso implica en su relación.

"Un gusto haber recorrido las instalaciones de CATalleresdecba y visitado a los chicos y chicas de las categorías infantiles que van a competir en AFA. Quiero agradecer a Andrés Fassi por la invitación. Ha sido una muy buena jornada.", tuiteó Tapia.

El que si confrontó fue Pablo Toviggino, que volvió a apuntar contra Mariano Closs (habló de árbitro frustrado, tal como había hecho Tapia) y agregó a Ricardo Caruso Lombardi

"Periodismo Deportivo, en Argentina. Algunos son árbitros frustrados y con causas por “mano larga”. Tambien exDTs devenidos en periodistas-políticos y oportunistas. Uno de ellos, como se escucha, admite que su único argumento es el odio y que va a “matar” al Presidente de AFA porque nunca lo llamó. Extorsionador !! Muchachos no les mientan más a la gente, USTEDES ODIAN AL FÚTBOL ARGENTINO, ODIAN LO POPULAR !! Y justamente nuestra insignia de País (Fútbol) es el MÁS POPULAR DE LOS DEPORTES. En Fin …."

Declaraciones de Lionel Messi

Lionel Messi fue entrevistado en el America Business Forum en el Kaseya Center de Miami y dejó algunas declaraciones interesantes.

Habló sobre Qatar 2022, el Mundial de 2026 y su futuro cuando deje el fútbol, entre otras cosas

Sobre el Mundial de 2022, Messi dijo: "Salvando las distancias porque no tiene nada que ver, pero cuando gané la Copa del Mundo a nivel profesional tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos. Una sensación que es difícil de explicar, es tan especial y tan grande que todo lo que diga queda corto".

Respecto al Mundial de 2026, expresó: "tengo las expectativas muy altas de que el Mundial va a ser algo extraordinario porque Estados Unidos está preparado para hacerlo de esa manera".

En cuanto a su futuro cuando deje de ser futbolistas, aseguró: "En algún momento se termina y me gusta empezar a ver qué se puede hacer, pero el tema empresarial es algo que me gusta, que me gustaría seguir aprendiendo. La verdad no sé nada, estoy arrancando en esto".

Messi sorprendió con sus planes tras el retiro: "Me gusta, quiero aprender"

Se pica el Brasileirao

Sao Paulo de Hernán Crespo empató ante Flamengo y esto le da la posibilidad a Palmeiras de cortarse solo con una victoria ante Santos este jueves 6 de noviembre.

Así está la Liga de Brasil en este momento:

  • Palmeiras – 65 pts (30 PJ)

  • Flamengo – 65 pts (31 PJ)

  • Cruzeiro – 63 pts (32 PJ)

  • Mirassol – 56 pts (31 PJ)

  • Bahía – 52 pts (31 PJ)

  • Botafogo – 51 pts (32 PJ)

  • Fluminense – 47 pts (31 PJ)

  • São Paulo – 45 pts (32 PJ)

  • Vasco da Gama – 42 pts (31 PJ)

  • Corinthians – 42 pts (32 PJ)

  • Atlético Mineiro – 40 pts (31 PJ)

  • Bragantino – 39 pts (32 PJ)

  • Grêmio – 38 pts (31 PJ)

  • Ceará – 38 pts (31 PJ)

  • Internacional – 36 pts (32 PJ)

  • Vitória – 34 pts (32 PJ)

  • Santos – 33 pts (31 PJ)

  • Juventude – 29 pts (32 PJ)

  • Fortaleza – 28 pts (30 PJ)

  • Sport Recife – 17 pts (31 PJ)

Tabla Champions League

Luego de la finalización de la cuarta jornada de Champions League, así quedaron las posiciones:

  • Bayern – 12 pts (4 PJ)

  • Arsenal – 12 pts (4 PJ)

  • Inter – 12 pts (4 PJ)

  • Man City – 10 pts (4 PJ)

  • PSG – 9 pts (4 PJ)

  • Newcastle Utd – 9 pts (4 PJ)

  • Real Madrid – 9 pts (4 PJ)

  • Liverpool – 9 pts (4 PJ)

  • Galatasaray – 9 pts (4 PJ)

  • Tottenham – 8 pts (4 PJ)

  • Barcelona – 8 pts (4 PJ)

  • Chelsea – 7 pts (4 PJ)

  • Sporting – 7 pts (4 PJ)

  • Dortmund – 7 pts (4 PJ)

  • FK Qarabag – 7 pts (4 PJ)

  • Atalanta – 7 pts (4 PJ)

  • Atlético – 6 pts (4 PJ)

  • PSV – 6 pts (4 PJ)

  • Monaco – 5 pts (4 PJ)

  • Pafos FC – 5 pts (4 PJ)

  • Leverkusen – 5 pts (4 PJ)

  • Brujas – 4 pts (4 PJ)

  • Eintracht – 4 pts (4 PJ)

  • Napoli – 3 pts (4 PJ)

  • Marsella – 3 pts (4 PJ)

  • Juventus – 3 pts (4 PJ)

  • Athletic – 3 pts (4 PJ)

  • St. Gilloise – 3 pts (4 PJ)

  • Bodø/Glimt – 3 pts (4 PJ)

  • Slavia Praga – 2 pts (4 PJ)

  • Olympiacos – 2 pts (4 PJ)

  • Villarreal – 2 pts (4 PJ)

  • FC Copenhague – 1 pt (4 PJ)

  • Kairat Almaty – 1 pt (4 PJ)

  • Benfica – 0 pts (4 PJ)

  • Ajax – 0 pts (4 PJ)

Champions League: Manchester City 4-1 Borussia Dortmund, goleada de los de Guardiola

Juega la Selección Argentina sub 17 de Diego Placente

Desde las 10:30 horas, la Selección Argentina de Diego Placente se enfrentará a su par de Túnez por la segunda fecha del Mundial sub 17.

Ambos vienen de ganar en la primera jornada y quieren volver a hacerlo en la segunda fecha.

Mundial Sub 17, Argentina y el roce: la curtida ventaja que no tiene otro país

