Nación aprobó el noveno proyecto del RIGI: El primero en Santa Fe

El nuevo puerto se emplazará al norte de Rosario, en una zona de alta relevancia logística y productiva.

En su página web Sepor S.A., empresa del Grupo Servicios Portuarios, se presenta como especializada en servicios de almacenamiento, fraccionamiento y estibajes en zona puertos y antepuertos que opera desde 2003 en San Nicolás, Villa Constitución, Rosario y San Pedro.

El anuncio fue tomado de manera satisfactoria en territorio santafesino donde se recordó que la adhesión al RIGI también cuenta con algunos beneficios impositivos en la Provincia.

Esta diversificación busca consolidar a Timbúes como un nodo logístico vital, resolviendo el actual cuello de botella en la movilización de granos y fertilizantes y descongestionando las vías. A su vez, la iniciativa tiene un fuerte componente geopolítico y busca la expansión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, potenciando la conexión con Bolivia, Paraguay y Brasil.

image El proyecto "Terminal Timbúes", es la primera iniciativa portuaria del país en adherirse formalmente a este régimen de fomento.

Además, el diseño multimodal incluirá acceso ferroviario (trocha ancha y angosta) y un hub barcacero, posicionando a Santa Fe como la puerta logística para la producción del interior, incluyendo el litio del NOA y el cobre de San Juan.

Estas características permitirán una mayor trazabilidad y eficiencia en la cadena de suministro, fortaleciendo la conexión del sistema portuario del Gran Rosario con el resto del país.

Durante la etapa de construcción se prevé la generación de hasta 300 empleos directos, mientras que una vez operativas sus tres unidades principales se crearán 200 puestos de trabajo permanentes, además del oficio indirecto que generará el funcionamiento de un puerto de esta magnitud.

RIGI y sus alcances

El RIGI, vigente desde octubre de 2024, fue creado en el marco de la Ley Bases y ofrece previsibilidad, incentivos fiscales y estabilidad jurídica durante 30 años a proyectos de más de 200 millones de dólares. Así lo explicaron desde el ministerio de Economía.

"Al fomentar la inversión en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura, tecnología, forestoindustria y siderurgia, el RIGI busca generar empleo, promover la producción local y aumentar las exportaciones". "Al fomentar la inversión en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura, tecnología, forestoindustria y siderurgia, el RIGI busca generar empleo, promover la producción local y aumentar las exportaciones".

Con este primer proyecto en Santa Fe, la Provincia refuerza su posición como uno de los polos logísticos y portuarios más importantes de Sudamérica, potenciando el desarrollo regional y el protagonismo de la hidrovía Paraná-Paraguay como vía esencial para el crecimiento productivo del país.

En tanto, se trata del noveno plan RIGI aprobado en el país, que inyectará una inversión privada que superará los US$ 290 millones. Siete de ellos fueron aprobados durante el primer año del régimen, en 2024, representando inversiones por aproximadamente 16.029 millones de dólares (cifra que, sumada a los nuevos proyectos, alcanza el total de 24.800 millones mencionado por el ministro Caputo).

