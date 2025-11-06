El lunes 10 de noviembre finalmente Moria Casán dará comienzo al nuevo ciclo televisivo La mañana de Moria con el que El Trece buscará acercarse a su principal competidor que es Telefe. Sin embargo, a días del estreno ya estalló una interna.
FUEGO AMIGO
Internas en El Trece: Moria Casán ni empezó y ya hay problemas
María Fernanda Callejón, que acompañará a Moria Casán en su nuevo programa, protagonizó fuertes cruces con empleados del canal.
Desde el programa El ejército de la mañana que se emite por el canal de streaming Bondi, el periodista Santiago Riva Roy fue quien reveló que María Fernanda Callejón, que se desempeñará como panelista, ya ha tenido cruces con empleados del lugar.
"Sobre la convivencia en el canal me dicen: 'Se peleó con los del estacionamiento del canal. Con los empleados de seguridad. Llega y mete el auto dónde se le canta y luego le habla mal a los de seguridad'", leyó al aire.
Fue por ese motivo que a la reconocida artista le pidieron que no entrara el auto al establecimiento, sin embargo, al parece poco duró el enfado y posteriormente aclaró: "Ahora, lo resolvieron. Pero la dejan ingresar con condiciones".
Georgina Barbarossa prendió el ventilador previo al regreso de Moria Casán a la pantalla chica
Hace algunos días Georgina Barbarossa habló al respecto de Moria Casán quien será su competencia durante las mañanas.
“Yo la quise mucho a ella, pero el vínculo se cortó. Es una mujer bárbara, muy talentosa, inteligente, rápida y con una impronta increíble. Así que yo creo que va a hacer un muy buen programa”, comenzó diciendo sobre la diva.
Además, destacó que el flamante ciclo elevará la vara y en diálogo con Teleshow, explicó: “Cuando tenés buena competencia, vos crecés. No es lo mismo trabajar con un actor mediocre que con uno bueno. En la tele es igual, la gente merece opciones y eso nos exige siempre”.
“Tengo los mejores panelistas, tengo la mejor producción, tengo de los mejores técnicos, que los adoro”, agregó más tarde haciéndole un guiño a su equipo de trabajo que la acompaña de lunes a viernes.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
