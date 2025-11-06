Internas en El Trece: Moria Casán ni empezó y ya hay problemas

Georgina Barbarossa prendió el ventilador previo al regreso de Moria Casán a la pantalla chica

Hace algunos días Georgina Barbarossa habló al respecto de Moria Casán quien será su competencia durante las mañanas.

“Yo la quise mucho a ella, pero el vínculo se cortó. Es una mujer bárbara, muy talentosa, inteligente, rápida y con una impronta increíble. Así que yo creo que va a hacer un muy buen programa”, comenzó diciendo sobre la diva.

Además, destacó que el flamante ciclo elevará la vara y en diálogo con Teleshow, explicó: “Cuando tenés buena competencia, vos crecés. No es lo mismo trabajar con un actor mediocre que con uno bueno. En la tele es igual, la gente merece opciones y eso nos exige siempre”.

“Tengo los mejores panelistas, tengo la mejor producción, tengo de los mejores técnicos, que los adoro”, agregó más tarde haciéndole un guiño a su equipo de trabajo que la acompaña de lunes a viernes.

