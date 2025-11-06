¿Adiós Ozempic? Científicos buscan que el cuerpo produzca sus propios medicamentos para adelgazar

"Estos fármacos también actúan en el cerebro para reducir el hambre y en el estómago para retrasar el vaciado gástrico, lo que produce una mayor sensación de saciedad", agregan.

Sin embargo, los científicos ya trabajan en posibles reemplazos de estos fármacos.

Avances en el tratamiento contra la obesidad

Ahora bien, RenBio y Fractyl Health son dos empresas que compiten por "convertir tu cuerpo en una fábrica de GLP-1", indica CNN. Pero ¿Cómo podría ser esto posible?

En el caso de RenBio, está desarrollando una tecnología llamada "Make Your Own" (Hazlo tú mismo) basada en el ADN.

CNN detalla que esta terapia consiste en inyectar una solución salina que contiene plásmidos de ADN en el tejido muscular y usar pulsos eléctricos cortos para estimular las células musculares e inducirlas a producir la proteína GLP-1 por sí mismas.

"Utilizando la tecnología Make Your Own (MYO) de RenBio, se administran “bioplanos” con codificación terapéutica mediante una inyección intramuscular modificada, que luego son decodificados por las células musculares para producir terapias que combaten enfermedades en el propio cuerpo del paciente", explica la empresa en su sitio web.

La Dra. Rachel Liberatore, presidenta y directora científica de RenBio, afirmó a CNN que, si bien la terapia de RenBio utiliza tecnología genética, "no interfiere con tu propio ADN de ninguna manera".

Esta tecnología logró "una pérdida de peso sostenida de más de un año en un modelo de obesidad inducida por la dieta con una sola administración", asegura la empresa.

En experimentos, la terapia de RenBio hizo que ratones perdieran aproximadamente 15 % de su peso corporal, señala CNN.

Nuevas formas de tratar la obesidad en el futuro

Fractyl Health, por su parte, trabaja en una terapia génica en la que "la envoltura externa de un pequeño virus —llamado virus adenoasociado— introduce ADN en las células y les da las instrucciones para producir GLP-1", indica CNN.

En un estudio en ratones, esta terapia llamada Rejuva provocó una pérdida de peso de 20%.

"El tratamiento con RJVA-001 resultó en una reducción de >200 mg/dL en la glucemia en ayunas, un aumento de más del doble en los niveles de insulina en ayunas y la prevención del aumento de peso, en comparación con un aumento de aproximadamente el 20 % observado en los controles tratados con vehículo", detalla Fractyl Health en su sitio web.

Esto, "podría abordar simultáneamente los problemas de durabilidad, adherencia y tolerabilidad observados con los fármacos GLP-1 actuales", agregan.

Finalmente. estas terapias tendrían que estudiarse más a fondo en humanos, pero generan nuevas esperanzas para tratar la obesidad a futuro.

