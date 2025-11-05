Se cayó el mito sobre cuándo consumir proteínas para ganar músculo que todos creían

“La idea de que se necesita consumir proteínas inmediatamente después del ejercicio ha demostrado ser en gran medida falsa”, dijo a The Washington Post, Stuart Phillips, profesor de kinesiología en la Universidad McMaster de Ontario, Canadá, y experto en proteínas, ejercicio y salud.

Este mito se alimento de lo que se conoce como período anabólico o ventana anabólica.

"La ventana anabólica se refiere al breve periodo posterior al entrenamiento durante el cual los músculos se reparan y recuperan", indica Healthline.

A menudo, se cree que la ventana anabólica dura 30 o 60 minutos, sin embargo, todo parece indicar que en realidad este tiempo es más largo, lo que pondría en duda la idea de consumir proteínas inmediatamente después de entrenar.

“El periodo anabólico posterior al ejercicio es más bien como una puerta de garaje abierta. Es amplia y permanece abierta durante un tiempo prolongado, incluso hasta 24 o 48 horas después del ejercicio”, dice Phillips.

¿Cuándo es mejor consumir proteínas para ganar músculo? según la ciencia

La ciencia también han desmoronado el mito sobre el mejor momento para consumir proteínas.

En un estudio, investigadores compararon los efectos de 8 semanas de entrenamiento de resistencia combinado con dos estrategias diferentes de dieta hiperproteica: inmediatamente antes y después, o 3 horas antes y después del ejercicio.

Encontraron que, una dieta rica en proteínas mejora el rendimiento muscular y la masa muscular esquelética en hombres que realizan entrenamiento de resistencia, sin importar el momento de la ingesta de proteínas.

"Por consiguiente, la ingesta diaria total de proteínas parece ser el factor principal que facilita el crecimiento muscular inducido por el ejercicio", concluyeron.

Entonces, ¿Cuándo es mejor consumir proteínas?

José Antonio, profesor de salud y rendimiento humano en la Universidad Nova Southeastern de Florida, dijo a The Washington Post que “tomar un batido justo después de entrenar es una buena oportunidad para consumir proteínas. Pero si se te olvida, no pasa nada".

"No tiene consecuencias negativas esperar una o dos horas. Lo importante es la ingesta total de proteínas a lo largo del día”, enfatizó.

En conclusión, lo más importante es la cantidad total de proteína que las personas consumen al día, y no el momento en que las consuman.

