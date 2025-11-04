Luis Majul al ataque: LN+ paga fortunas para ser el canal del nuevo orden liberal

Así LN+ quiere ser el canal del nuevo orden liberal

El operativo de Majul es más que nada una apuesta ideológica. LN+ intenta quedar establecido como el canal del nuevo oficialismo liberal, el espacio desde donde se articula un discurso entre periodismo político, show de opinión y militancia elegante. En ese esquema, la incorporación de Paoloski sería el intento de LN+ por sumar empatía y credibilidad en un público que, hasta ahora, le resultaba esquivo.

En esa línea, cuando Leo Paradizo (ESPN) le consultó directamente a Paoloski por los rumores, el conductor fue sincero: "Afirmativo, ya me habían llamado el año pasado, este año veremos, no hay una decisión tomada". Y esa respuesta, aunque suene tibia, confirma que las conversaciones existen y que el mercado de pases televisivo de 2026 va a estar más político que nunca.

image LN+ intenta consolidarse como la voz del nuevo liberalismo, más allá del rating.

Pero la historia no termina ahí. En su misma columna, Marina Calabró reveló que el propio Rodolfo Barili también recibió un llamado de Majul, y que la jugada incluye reeditar la histórica dupla con Cristina Pérez, hoy una de las figuras centrales del canal.

"Majul continúa con la caza de talentos. Esta vez llamó a un periodista muy famoso, primera figura, rating, estrella. Trabajó con Mauro Szeta muchos años", relató Calabró entre risas, hasta que finalmente soltó el nombre: "El que recibió el llamado de Luis Majul es nada más y nada menos que Rodolfo Barili. Se reedita la dupla Barili–Cristina Pérez. Lo que pasa es que Majul dijo ‘la tengo a Cristina y me camina, voy por Barili’".

Y, según la periodista, la charla fue directa y sin vueltas: "Mirá Luis, yo estoy muy bien en Telefe, dos décadas. No estoy para hacer un cambio", habría dicho Barili, a lo que Majul respondió: "Nosotros lo que queremos para vos es ver la posibilidad de si podés mantener tu contrato, pero te pagamos el doble". Calabró remató la anécdota con ironía: "Le ofrecieron el doble a Barili y pasó de no hacer un cambio a querer juntarse a tomar un cafecito".

image Con Cristina Pérez en casa y el posible regreso de Rodolfo Barili, el canal apunta a la legitimidad y la influencia.

El intento de Majul por reflotar la dupla Barili–Cristina Pérez sería una jugada maestra para LN+, porque simboliza la unión entre el viejo periodismo de credibilidad y el nuevo formato de opinión política. Si lo logra, sumaría rating y también legitimidad en un espacio que busca mostrarse como el canal de referencia del nuevo orden liberal.

En definitiva, LN+ no está buscando periodistas: está buscando íconos. Caras que sostengan su discurso y refuercen la idea de un canal que comenta la realidad y que quiere influir directamente en cómo se percibe el poder.

Y en esa pulseada, Majul se mueve con la frialdad de quien entiende que hoy, en la tele argentina, los pases no se negocian en puntos de rating sino en cuotas de influencia.

