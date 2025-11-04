Arde el wokismo: Cristiano Ronaldo se fotografió junto a Piers Morgan y su libro

En el posteo, Morgan remarca el éxito en ventas de su nueva entrega y la imagen fue usada para promocionar su colaboración entre su canal de YouTube y el del luso.

image

¿Qué es el wokismo?

El término "wokismo" o "cultura woke" proviene del inglés woke, que significa "despierto". Se originó en Estados Unidos dentro de comunidades afroamericanas para expresar la idea de estar consciente frente a las injusticias sociales, especialmente el racismo. Con el paso del tiempo, el concepto se amplió a otros ámbitos como la igualdad de género, la diversidad sexual, los derechos ambientales y la inclusión en general.

En su sentido original, estar woke implicaba una actitud de compromiso y sensibilidad hacia las desigualdades. Sin embargo, en los últimos años el término wokismo comenzó a usarse también de manera crítica para señalar lo que algunos consideran una deriva excesiva del activismo progresista, caracterizada por la corrección política, la censura cultural o la imposición de determinados discursos morales.

Hoy, el wokismo es un fenómeno que divide opiniones: para unos representa un avance en la conciencia social; para otros, un síntoma de intolerancia y polarización ideológica.

image

