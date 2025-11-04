El periodista Piers Morgan publicitó un avance de su entrevista con el crack portugués, Cristiano Ronaldo. En el marco de la entrevista, ambos se mostraron sosteniendo el libro del famoso editor, titulado ' Woke is Dead'. La imagen generó una catarata de repercusiones entre propios y extraños.
RECHAZO TOTAL
Arde el wokismo: Cristiano Ronaldo se fotografió junto a Piers Morgan y su libro
El astro portugués del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, publicó una foto en sus redes sociales junto a Piers Morgan y su libro titulado 'Woke is Dead'.
El ex jugador de Real Madrid, Manchester United, Juventus y actualmente en Al Nassr de Arabia Saudita fue noticia en la últimas horas por sus declaraciones acerca de quién es el mejor futbolista de la historia. El Bicho dio por finalizada la comparación con el argentino y demostró que lo que opinen los demás no le importa.
Entre otros tópicos que aparecen en el avance de Morgan, se puede escuchar cuando le consulta a CR7 sobre convertirse recientemente en el primer deportista multimillonario, a lo que Ronaldo, entre risas, respondió: "No es cierto, me convertí en multimillonario hace muchos años".
Cristiano Ronaldo vs. la cultura woke
Luego de la entrevista, Piers Morgan publicó una foto de él junto al crack portugués sosteniendo su más reciente libro: "Woke is Dead: How Common Sense Triumphed in an Age of Madness", que se traduce como "El fin del 'woke': cómo el sentido común triunfó en una era de locura".
En el posteo, Morgan remarca el éxito en ventas de su nueva entrega y la imagen fue usada para promocionar su colaboración entre su canal de YouTube y el del luso.
¿Qué es el wokismo?
El término "wokismo" o "cultura woke" proviene del inglés woke, que significa "despierto". Se originó en Estados Unidos dentro de comunidades afroamericanas para expresar la idea de estar consciente frente a las injusticias sociales, especialmente el racismo. Con el paso del tiempo, el concepto se amplió a otros ámbitos como la igualdad de género, la diversidad sexual, los derechos ambientales y la inclusión en general.
En su sentido original, estar woke implicaba una actitud de compromiso y sensibilidad hacia las desigualdades. Sin embargo, en los últimos años el término wokismo comenzó a usarse también de manera crítica para señalar lo que algunos consideran una deriva excesiva del activismo progresista, caracterizada por la corrección política, la censura cultural o la imposición de determinados discursos morales.
Hoy, el wokismo es un fenómeno que divide opiniones: para unos representa un avance en la conciencia social; para otros, un síntoma de intolerancia y polarización ideológica.
