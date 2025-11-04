urgente24
Interna en Central Córdoba: Omar de Felippe reclama incumplimiento de pagos

Tras el empate en cero entre Central Córdoba y Racing, el DT del Ferroviario, Omar de Felippe ventiló una interna por incumplimiento de pago por premios.

04 de noviembre de 2025 - 12:05
Omar De Felippe le tiró varios dardos a la dirigencia por falta de pago.

En rueda de prensa, De Felippe, primeramente, valoró el punto. "Me hubiera gustado ganar, pero cuando veo que Racing me llega tres o cuatro veces y Aguerre saca tres pelotas, tengo que tomar decisiones. Quizás este punto nos mantenga vivos", comenzó.

image
Central C&oacute;rdoba 0-0 Racing: empate que le sirve m&aacute;s al Ferroviario que a La Academia.

"Nos acomodamos en el entretiempo, hablamos de algunas cosas a mejorar y creo que lo hicimos. En el segundo tiempo fuimos más compactos y tuvimos más juego en ataque. Lamentablemente nos faltó precisión para poder definir". "Hay una competitividad tremenda, cualquiera te gana. Se sufre mucho desde adentro porque sabés que si ganás te ponés ahí arriba y si no, parece que quedás lejos. Pero seguimos siendo un equipo competitivo y eso me deja tranquilo", señaló.

"Estos jugadores dejan todo. A veces sale bien, a veces no, pero siempre dan la cara. Todavía estamos ahí arriba y hay que seguir metiéndole. Todos los partidos van a ser así de duros", concluyó sobre el análisis, en declaraciones recogidas por Diario Olé.

image
Omar De Felippe. (Foto: REUTERS).

El reclamo de Omar De Felippe a la dirigencia de Central Córdoba

Tras el empate ante La Academia, Omar De Felippe sorprendió al revelar que el cuerpo técnico aún no percibió el premio correspondiente a la Copa Argentina que ganó el club. "El cuerpo técnico no cobró ni un punto de los 17 que le pagaron al plantel. Y seguimos todos los días a las seis de la mañana trabajando para que estos pibes nos puedan clasificar", declaró con visible molestia.

No es un problema de plata, es un problema de reconocimiento. Es simplemente eso No es un problema de plata, es un problema de reconocimiento. Es simplemente eso

Y agregó: "Estos jugadores y el cuerpo técnico hicieron historia, y nosotros los acompañamos con total dedicación. No pedimos privilegios, pedimos respeto. A veces se dicen cosas sin saber lo que realmente pasa puertas adentro, y uno tiene que salir a aclararlo".

Sobre su continuidad, respondió contundentemente: "No voy a ningún lado. No especulo con nada. Si algún día alguien me viene a buscar, primero voy y se lo digo al presidente. A mí me interesa el proyecto deportivo, no las especulaciones".

