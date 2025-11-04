Central Córdoba y Racing igualaron 0-0 en la tarde/noche del lunes 3 de noviembre. En conferencia de prensa, Omar de Felippe analizó el punto obtenido, pero también criticó a la dirigencia del Ferroviario, que le adeuda a todo el cuerpo técnico los premios económicos por la consagración de la Copa Argentina 2024.
ARDE EL FERROVIARIO
Interna en Central Córdoba: Omar de Felippe reclama incumplimiento de pagos
Tras el empate en cero entre Central Córdoba y Racing, el DT del Ferroviario, Omar de Felippe ventiló una interna por incumplimiento de pago por premios.
En rueda de prensa, De Felippe, primeramente, valoró el punto. "Me hubiera gustado ganar, pero cuando veo que Racing me llega tres o cuatro veces y Aguerre saca tres pelotas, tengo que tomar decisiones. Quizás este punto nos mantenga vivos", comenzó.
"Nos acomodamos en el entretiempo, hablamos de algunas cosas a mejorar y creo que lo hicimos. En el segundo tiempo fuimos más compactos y tuvimos más juego en ataque. Lamentablemente nos faltó precisión para poder definir". "Hay una competitividad tremenda, cualquiera te gana. Se sufre mucho desde adentro porque sabés que si ganás te ponés ahí arriba y si no, parece que quedás lejos. Pero seguimos siendo un equipo competitivo y eso me deja tranquilo", señaló.
"Estos jugadores dejan todo. A veces sale bien, a veces no, pero siempre dan la cara. Todavía estamos ahí arriba y hay que seguir metiéndole. Todos los partidos van a ser así de duros", concluyó sobre el análisis, en declaraciones recogidas por Diario Olé.
El reclamo de Omar De Felippe a la dirigencia de Central Córdoba
Tras el empate ante La Academia, Omar De Felippe sorprendió al revelar que el cuerpo técnico aún no percibió el premio correspondiente a la Copa Argentina que ganó el club. "El cuerpo técnico no cobró ni un punto de los 17 que le pagaron al plantel. Y seguimos todos los días a las seis de la mañana trabajando para que estos pibes nos puedan clasificar", declaró con visible molestia.
Y agregó: "Estos jugadores y el cuerpo técnico hicieron historia, y nosotros los acompañamos con total dedicación. No pedimos privilegios, pedimos respeto. A veces se dicen cosas sin saber lo que realmente pasa puertas adentro, y uno tiene que salir a aclararlo".
Sobre su continuidad, respondió contundentemente: "No voy a ningún lado. No especulo con nada. Si algún día alguien me viene a buscar, primero voy y se lo digo al presidente. A mí me interesa el proyecto deportivo, no las especulaciones".
