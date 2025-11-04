Interna en Central Córdoba: Omar de Felippe reclama incumplimiento de pagos

No es un problema de plata, es un problema de reconocimiento. Es simplemente eso No es un problema de plata, es un problema de reconocimiento. Es simplemente eso

Y agregó: "Estos jugadores y el cuerpo técnico hicieron historia, y nosotros los acompañamos con total dedicación. No pedimos privilegios, pedimos respeto. A veces se dicen cosas sin saber lo que realmente pasa puertas adentro, y uno tiene que salir a aclararlo".

Sobre su continuidad, respondió contundentemente: "No voy a ningún lado. No especulo con nada. Si algún día alguien me viene a buscar, primero voy y se lo digo al presidente. A mí me interesa el proyecto deportivo, no las especulaciones".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985538950757273948&partner=&hide_thread=false "EL CUERPO TÉCNICO NO COBRÓ TODAVÍA EL PREMIO DE LA COPA ARGENTINA QUE GANÓ." Las palabras de Omar De Felippe, DT de Central Córdoba, en conferencia de prensa.



