Luis Juez advierte: "Con Macri, después del 2017 nos fuimos en la primera curva"

El senador Luis Juez alertó sobre la espuma de la victoria. El recuerdo del 2021 favorable a Mauricio Macri y los errores que se pueden repetir.

04 de noviembre de 2025 - 11:31
El recuerdo de la victoria de medio término, una advertencia histórica para LLA. Luis Juez y Mauricio Macri.&nbsp;

Por REDACCIÓN DE URGENTE24

CÓRDOBA. El senador y aliado de La Libertad Avanza, Luis Juez, lanzó una clara advertencia al resto del oficialismo en pos de controlar la “fiebre” de la victoria de medio término. Para ello, el cordobés recordó su experiencia durante la presidencia de Mauricio Macri y el triunfo de Juntos por el Cambio en 2017.

Según Juez, la reacción post electoral de Javier Milei introduciendo cambios en su gabinete fue positiva, aunque indicó que el Gobierno nacional no puede dormirse en los laureles. En ese sentido, apuntó al espaldarazo que el electorado le dio a la Casa Rosada, al que calificó como “la entrega de las herramientas” para concretar las reformas necesarias para la estabilidad.

Esto no quiere decir que la gente no sepa que la está pasando mal. El Gobierno tiene que tomar nota. Te avalaron la idea y ahora te dieron el equipo, que la esperanza ahora valga la pena. No es para toda la vida, yo espero que el presidente sepa que a partir de la elección de medio término el tiempo vuela. Me pasó con Macri. Volví de Ecuador y se creían el ‘negro de Whatsapp’. Se creyeron no sé qué y nos fuimos en la primera curva y no la levantamos nunca más, dijo en diálogo con La Voz. Esto no quiere decir que la gente no sepa que la está pasando mal. El Gobierno tiene que tomar nota. Te avalaron la idea y ahora te dieron el equipo, que la esperanza ahora valga la pena. No es para toda la vida, yo espero que el presidente sepa que a partir de la elección de medio término el tiempo vuela. Me pasó con Macri. Volví de Ecuador y se creían el ‘negro de Whatsapp’. Se creyeron no sé qué y nos fuimos en la primera curva y no la levantamos nunca más, dijo en diálogo con La Voz.

Lo que antes la gente te exigía en cuotas ahora te lo pide de contado. Los tiempos se aceleran, a partir de ahora, de una manera monstruosa. La gente te va a decir ‘resolveme los problemas ya’. Lo que antes la gente te exigía en cuotas ahora te lo pide de contado. Los tiempos se aceleran, a partir de ahora, de una manera monstruosa. La gente te va a decir ‘resolveme los problemas ya’.

Por otra parte, Juez se refirió a la relación de Macri con el Gobierno nacional y señaló que el ex presidente debería ser consciente del lugar que ocupa. “Hay que saber ubicarse. Me parece que no le ha gustado que le digan las cosas como son”, dijo sobre el descargo que el líder del PRO ejecutó el fin de semana tras la reunión en Olivos.

De cara a lo que viene, Juez señaló como crucial la relación entre el presidente y su hermana, Karina Milei. Según el senador, la secretaria de la Presidencia es “lo más sagrado” que tiene el mandatario, por lo que la interna tendería a decantarse hacia ese ala del Gobierno.

juez-luis.jpg
Luis Juez y sus aspiraciones para el 2027.

Cuarto intento de Luis Juez

Respecto al ámbito local, Juez señaló nuevamente sus intenciones de ser candidato a gobernador en 2027. “Vamos a dar pelea. Por más que me pegue un nuevo golpe en mi cuarta candidatura, voy a estar ahí. Martín Llaryora es muy soberbio, espero que no me deje un quilombo porque lo quiero suceder. Con marketing no se solucionan los problemas de los cordobeses”, adelantó.

Sus aspiraciones tendrían impacto en la sociedad con los libertarios y en especial con el diputado Gabriel Bornoroni. El titular de La Libertad Avanza en Córdoba es quien ostenta el “sello” del presidente Milei, una herramienta anhelada por Juez quien ya impulsa la posibilidad de un gran frente opositor en la provincia de cara al próximo periodo.

