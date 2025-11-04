Luis Juez advierte: "Con Macri, después del 2017 nos fuimos en la primera curva"

Por otra parte, Juez se refirió a la relación de Macri con el Gobierno nacional y señaló que el ex presidente debería ser consciente del lugar que ocupa. “Hay que saber ubicarse. Me parece que no le ha gustado que le digan las cosas como son”, dijo sobre el descargo que el líder del PRO ejecutó el fin de semana tras la reunión en Olivos.

De cara a lo que viene, Juez señaló como crucial la relación entre el presidente y su hermana, Karina Milei. Según el senador, la secretaria de la Presidencia es “lo más sagrado” que tiene el mandatario, por lo que la interna tendería a decantarse hacia ese ala del Gobierno.

juez-luis.jpg Luis Juez y sus aspiraciones para el 2027. Foto archivo: NA.

Cuarto intento de Luis Juez

Respecto al ámbito local, Juez señaló nuevamente sus intenciones de ser candidato a gobernador en 2027. “Vamos a dar pelea. Por más que me pegue un nuevo golpe en mi cuarta candidatura, voy a estar ahí. Martín Llaryora es muy soberbio, espero que no me deje un quilombo porque lo quiero suceder. Con marketing no se solucionan los problemas de los cordobeses”, adelantó.

Sus aspiraciones tendrían impacto en la sociedad con los libertarios y en especial con el diputado Gabriel Bornoroni. El titular de La Libertad Avanza en Córdoba es quien ostenta el “sello” del presidente Milei, una herramienta anhelada por Juez quien ya impulsa la posibilidad de un gran frente opositor en la provincia de cara al próximo periodo.

