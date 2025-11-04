La fuerte frase de Juanita Tinelli que arruinó a Marcelo Tinelli: "Vivir sin mi papá"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/1985504375062626529&partner=&hide_thread=false Se re pico pic.twitter.com/NSrY5UU2Rl — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 4, 2025

Cande Tinelli se metió en la pelea familiar

La hija de Marcelo Tinelli soltó una frase en historias de Instagram que dio de qué hablar: "Perdí el miedo a quedarme sola desde que me di cuenta que hago todo sola desde hace mucho tiempo". De esta manera dio a entender que no le afecta estar sin los suyos porque siempre se las arregló sin nadie.

Lo que parecía una familia ensamblada e idílica, donde todos los hermanos se llevaban bien, terminó en un quiebre que empezó por la joven de 22 años y quién sabe a qué punto va a llegar.

