La relación entre Juanita Tinelli y su padre, Marcelo Tinelli, está pendiendo de un hilo. Incluso ya estaría sepultada. La joven denunció que sufrió amenazas ligadas a negocios del conductor y ahora soltó una serie de frases que terminan de confirmar que entre ellos está todo mal.
QUIEBRE ABSOLUTO
La fuerte frase de Juanita Tinelli que arruinó a Marcelo Tinelli: "Vivir sin mi papá"
Juanita Tinelli denunció que sufrió amenazas vinculadas a su padre, Marcelo Tinelli, y ahora soltó unas frases muy fuertes contra él.
Lo que parecía ser una relación espectacular de padre e hija, con apoyo mutuo y un amor incondicional, parece que ahora es simplemente una desilusión por parte de Juanita Tinelli. La joven modelo publicó un extenso descargo en su cuenta de Instagram y allí se desató el quiebre familiar.
Juanita Tinelli arruinó a Marcelo Tinelli: quiebre familiar
La misma compartió en TikTok una serie de frases que dan muchísimo contexto acerca de qué es lo que siente actualmente: "Intentar vivir sin mi papá aunque él esté con vida es la lección de vida más difícil que me ha tocado aprender", dice una de las imágenes. En este sentido, Juanita intenta despegarse de todo lo que hizo Marcelo y vivir una vida sin que la salpiquen sus escándalos.
"Cuando me critican por lo ingenua que puedo llegar a ser, pero yo creí perdonando a mi papá creyendo que él cambiaría por mí", dice otra de las fotos que compartió Juanita. Un desencantamiento que sin duda le duele no solo a ella sino al propio Marcelo Tinelli. Eso no es todo, porque este escándalo también quebró a las hermanas que eran muy unidas.
Juanita y Cande Tinelli estarían pasando por un momento muy difícil en su relación. Sin ir más lejos la madre de Candelaria y Micaela Tinelli, Soledad Aquino, criticó duramente a la joven y sostuvo que es problemática. Además, indicó que "se copia de Cande".
Cande Tinelli se metió en la pelea familiar
La hija de Marcelo Tinelli soltó una frase en historias de Instagram que dio de qué hablar: "Perdí el miedo a quedarme sola desde que me di cuenta que hago todo sola desde hace mucho tiempo". De esta manera dio a entender que no le afecta estar sin los suyos porque siempre se las arregló sin nadie.
Lo que parecía una familia ensamblada e idílica, donde todos los hermanos se llevaban bien, terminó en un quiebre que empezó por la joven de 22 años y quién sabe a qué punto va a llegar.
