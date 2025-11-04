El escándalo entre Marcelo Tinelli y su hija Juanita Tinelli terminó dejando al descubierto algo mucho más grave que una pelea familiar: una montaña de deudas que ya no puede esconder. En el medio, el nombre del empresario Gustavo Scaglione aparece como pieza clave y Tinelli prepara una jugada inesperada para intentar zafar del ahogo financiero.
30 MILLONES Y CERO RATING
Marcelo Tinelli, acorralado por sus acreedores: Qué hará para salir del pozo
Marcelo Tinelli está hasta el cuello de deudas, y busca una jugada para zafar del desastre financiero que lo tiene al borde. ¿Le saldrá bien esta vez?
Habló Juana y el castillo de Marcelo Tinelli empezó a tambalear
Todo empezó el fin de semana, cuando Juanita Tinelli publicó un texto durísimo en sus redes. Denunció una amenaza de muerte proveniente de alguien "cercano" y, de paso, le pegó a su propio padre: hablaba de "ciertos manejos" de Marcelo Tinelli que habrían dejado un tendal de deudas y conflictos. Aquel mensaje fue una confirmación pública de que las cosas puertas adentro del clan Tinelli están lejos de estar en calma.
A partir de ahí, la televisión se subió al tema. En A la Tarde (América TV), Luis Ventura soltó información que dejó a todos helados: "Con el mayor acreedor son 11 millones (de dólares) puro", dijo, y agregó: "Después dicen que, subiendo con otras deudas, estamos en el orden de los 30 millones". Según el periodista, esa deuda es con Gustavo Scaglione, el empresario rosarino que hoy controla Telefe y que ya le embargó la venta de la mansión de Punta del Este.
Ventura también aclaró que no todo se trata de negocios televisivos o empresariales: hay obligaciones laborales impagas y acuerdos privados que quedaron en el aire, lo cual agrava aún más el panorama. Y mientras todo eso salía al aire, Luis Bremer sumó que otro acreedor fuerte es Recordvision, la empresa del hermano de Juan Alberto Badía, que fue una figura imporante en los primeros años de Tinelli.
El escándalo tomó una vuelta inesperada cuando Marina Calabró, en LAM y en Lape Club Social, leyó el descargo del propio Scaglione, que negó cualquier vínculo con las amenazas hacia Juana y fue directo al grano: "Ya lo pasó todo a los abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia y que ahora va a ejecutarle todo con respecto a las deudas que Tinelli tiene con él". Después, cerró con una frase tajante: "De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando".
Tinelli frente a la quiebra: cuando el show ya no paga las cuentas
En paralelo, desde Uruguay, el periodista Gustavo Descalzi informó en América Noticias que Marcelo Tinelli viaja a Buenos Aires para reunirse con sus abogados y evaluar una convocatoria de acreedores. Dicho en criollo, significa que busca un mecanismo judicial para reordenar su deuda sin caer en la quiebra, una figura legal que usan las empresas cuando ya no pueden cubrir todos sus pagos.
El movimiento tiene sentido si se mira el contexto: Tinelli arrastra compromisos financieros que superarían los 30 millones de dólares, entre deudas personales, contratos incumplidos y reclamos judiciales. Además, su intento de vender la mansión de Punta del Este a un empresario estadounidense llamado Tyler Lawton, por 11 millones de dólares, levantó sospechas.
El periodista Carlos Burgueño explicó en LN+ que el inmueble había sido tasado en 20 millones, pero se vendió por casi la mitad, y con una cláusula curiosa: Tinelli puede seguir viviendo ahí hasta finales de 2025.
Descalzi sumó un dato que puso más dudas: "Uno de los acreedores sostiene que podría haber un fraude por desfinanciamiento", ya que la operación se hizo a un precio menor y con condiciones poco habituales. A eso se suman deudas municipales y construcciones no declaradas, según contó Soledad Larghi en América Noticias.
Mientras tanto, el conductor intenta rearmarse. Su entorno reconoce que definir su futuro financiero y personal va a depender del viaje a Buenos Aires. Pero esta vez, ni el carisma ni la popularidad televisiva alcanzan: el hombre que durante décadas marcó el pulso del entretenimiento argentino ahora enfrenta su propio reality, uno sin cámaras, sin rating y con una sola consigna urgente: sobrevivir al derrumbe de su propio imperio.
