Marcelo Tinelli, acorralado por sus acreedores: Qué hará para salir del pozo

Tinelli frente a la quiebra: cuando el show ya no paga las cuentas

En paralelo, desde Uruguay, el periodista Gustavo Descalzi informó en América Noticias que Marcelo Tinelli viaja a Buenos Aires para reunirse con sus abogados y evaluar una convocatoria de acreedores. Dicho en criollo, significa que busca un mecanismo judicial para reordenar su deuda sin caer en la quiebra, una figura legal que usan las empresas cuando ya no pueden cubrir todos sus pagos.

El movimiento tiene sentido si se mira el contexto: Tinelli arrastra compromisos financieros que superarían los 30 millones de dólares, entre deudas personales, contratos incumplidos y reclamos judiciales. Además, su intento de vender la mansión de Punta del Este a un empresario estadounidense llamado Tyler Lawton, por 11 millones de dólares, levantó sospechas.

image Marcelo Tinelli planea una convocatoria de acreedores para frenar su crisis financiera. La polémica venta de su mansión en Punta del Este encendió sospechas de maniobras y fraude.

El periodista Carlos Burgueño explicó en LN+ que el inmueble había sido tasado en 20 millones, pero se vendió por casi la mitad, y con una cláusula curiosa: Tinelli puede seguir viviendo ahí hasta finales de 2025.

Descalzi sumó un dato que puso más dudas: "Uno de los acreedores sostiene que podría haber un fraude por desfinanciamiento", ya que la operación se hizo a un precio menor y con condiciones poco habituales. A eso se suman deudas municipales y construcciones no declaradas, según contó Soledad Larghi en América Noticias.

Mientras tanto, el conductor intenta rearmarse. Su entorno reconoce que definir su futuro financiero y personal va a depender del viaje a Buenos Aires. Pero esta vez, ni el carisma ni la popularidad televisiva alcanzan: el hombre que durante décadas marcó el pulso del entretenimiento argentino ahora enfrenta su propio reality, uno sin cámaras, sin rating y con una sola consigna urgente: sobrevivir al derrumbe de su propio imperio.

