La abrupta salida de Guillermo Francos del Gobierno dejó pendiendo de un hilo a Daniel Scioli, quien había llegado a Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la mano del ex jefe de Gabinete. Por ahora, el resistente "Pichichi" no acusa recibo y se 'atornilla' en su puesto. Pero comenzaron a circular versiones...
TRAS SALIDA DE FRANCOS
Daniel Scioli se 'atornilla', pero circulan versiones
Todos miran a Daniel Scioli, quien llegó al gabinete libertario de la mano de Guillermo Francos. Por ahora resiste, pero hay versiones sobre su continuidad.
La periodista Paula Rossi publicó en La Nación que "el futuro de Scioli en el Gobierno está en dudas tras la salida de Francos". Según esta versión, en Balcarce 50 hay incertidumbre acerca de si el funcionario seguirá en su cargo, pero él continúa de viajes de gestión: este martes (04/11) estaba en vuelo a Dubai, Emiratos Árabes, para la asamblea anual de la ONU Turismo.
“Javier Milei lo banca”, afirmaron al citado medio dos altas fuentes del Gobierno. “Tiene buena relación con el Presidente, que está conforme con su trabajo”, acotó una de ellas.
Sin embargo, las dudas sobre su continuidad están planteadas, sobre todo ahora que la cartera de Scioli quedó en manos de Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior con el que estuvo en las antípodas cuando uno era de Unión por la Patria y el otro, de PRO. De todos modos, es conocida la habilidad del ex motonauta para adaptarse a nuevos contextos políticos y, como manda la diplomacia, le mandó un mensaje para felicitarlo.
Al contrario de Lisandro Catalán y de la viceministra de Salud Cecilia Loccisano, que renunciaron tras la salida de Guillermo Francos, Daniel Scioli no hizo el gesto a su padrino político en LLA de seguirle el rumbo tras la partida.
Esta tarde está previsto que Diego Santilli se junte con Karina Milei y parte de su equipo para terminar de pulir el elenco oficial que lo acompañará en su nueva etapa como ministro nacional. "El devenir de Scioli podría definirse en esas conversaciones", postula Paula Rossi.
En tanto, en La Política Online sostienen que Mauricio Macri empuja a Hernán Lombardi -que hoy conduce Desarrollo Económico en la Ciudad- para reemplazar a Daniel Scioli en Turismo, ya que dudan de su continuidad y quieren aprovechar la oportunidad para reorganizar el gabinete porteño.
De todos modos, es poco probable que, dados los antecedentes, Javier Milei acepte esta sugerencia: ya dejaron en claro que es el Presidente quien decide sobre su gabinete, lógicamente.
