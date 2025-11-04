Daniel Scioli se 'atornilla', pero circulan versiones

Esta tarde está previsto que Diego Santilli se junte con Karina Milei y parte de su equipo para terminar de pulir el elenco oficial que lo acompañará en su nueva etapa como ministro nacional. "El devenir de Scioli podría definirse en esas conversaciones", postula Paula Rossi.

En tanto, en La Política Online sostienen que Mauricio Macri empuja a Hernán Lombardi -que hoy conduce Desarrollo Económico en la Ciudad- para reemplazar a Daniel Scioli en Turismo, ya que dudan de su continuidad y quieren aprovechar la oportunidad para reorganizar el gabinete porteño.

De todos modos, es poco probable que, dados los antecedentes, Javier Milei acepte esta sugerencia: ya dejaron en claro que es el Presidente quien decide sobre su gabinete, lógicamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatiasERuiz/status/1985727751479861655&partner=&hide_thread=false Con respiración asistida, se aproxima el momento propicio para purgar a Daniel ‘Anael’ Scioli -demasiado tiempo haciendo alarde de capacidades apalancadas en un mito.



Aunque el Presidente ‘está conforme con su trabajo’, aún él debería notificarse: Daniel es Lastre; no solo… pic.twitter.com/KoKAFSvmoA — Matias E. Ruiz (@MatiasERuiz) November 4, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/vidusky/status/1985415741554790477&partner=&hide_thread=false Bueno, vamos a lo importante. Ahora que se fue Francos, ¿qué será de la vida de Daniel Scioli? — Sebastián Davidovsky (@vidusky) November 3, 2025

