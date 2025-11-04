El áspero episodio de Mauricio Macri con Marcelo Tinelli en Olivos

Rial recordó una visita de Tinelli a Macri en la quinta de Olivos de donde surgió una foto que mostró en su programa 'Argenzuela' (e ilustra esta nota) y contó el trasfondo de esa reunión: el entonces mandatario le exigió al conductor que no pusiera al aire un parodia de su esposa, Juliana Awada.

En 'ShowMatch' se realizaba la histórica sátira 'Gran Cuñado', en el que se parodiaba a 'Gran Hermano', pero con imitaciones de políticos como participantes.

En su momento, 2016, se conoció una prueba de cámara con Romina 'Momi' Giardina, entonces integrante del staff de 'ShowMatch', caracterizada como la 'Hechicera' y parodiando su tono de voz.

Según Rial, Macri ya estaba enojado con Tinelli porque durante la visita de los 3 candidatos presidenciales al piso de su programa en la campaña de 2015, al líder del PRO le tocó "una oficina" y no camarines como los que le tocaron a Daniel Scioli y Sergio Massa.

De acuerdo al relato, Macri se entera de la parodia de su esposa, y entonces lo invita a Tinelli a Olivos para impedir que salga al aire. "Con mi mujer, no", le habría dicho el entonces Presidente.

"Después hacen el famoso Snapchat en el que cambian las caras, que todo el mundo creyó que fue una buena reunión. Qué buena reunión... le pegó una apretada, de un Presidente dentro de la quinta de Olivos, con todo lo que eso significa", contó.

"Era un Macri que la tenía 'así', le había ganado al kirchnerismo, todos estaban derretidos por él. Y Tinelli tuvo que bajar la cabeza", concluyó.

