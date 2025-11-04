Jorge Rial hizo este martes una comparación entre 2 figuras públicas muy relevantes: Marcelo Tinelli y Mauricio Macri. Según Rial, ambos atraviesan el "ocaso de los poderosos".
"OCASO DE LOS PODEROSOS"
El áspero episodio de Mauricio Macri con Marcelo Tinelli en Olivos
Lo reveló Jorge Rial. El entonces Presidente recibió al conductor en la quinta presidencial para prohibirle que haga una parodia de Juliana Awada.
Empresarios, dirigentes del mundo del fútbol, integrantes de lo que se denominó el jet set de la década del 90 y ligados de forma directa (Macri) o indirecta (Tinelli) a la política, estarían en una etapa crepuscular de sus vidas, según el periodista.
Tinelli hoy tiene sus empresas en crisis y acaba de estallar un escándalo por una deuda que el creador de 'ShowMatch' mantendría con Gustavo Scaglione, flamante comprador de Telefé. En el medio quedó Juana Tinelli, hija del conductor.
Por su parte, Macri atraviesa tal vez su peor momento político desde que dejó la Presidencia de la Nación, con su electorado y dirigentes migrando hacia Javier Milei y LLA. Con el episodio sobresaliente de su discusión con el Presidente por la conformación de su gabinete.
En ese marco crepuscular de ambas estrellas, Rial reveló un episodio áspero que involucró a Macri y Tinelli, cuando el primero era Presidente.
Rial recordó una visita de Tinelli a Macri en la quinta de Olivos de donde surgió una foto que mostró en su programa 'Argenzuela' (e ilustra esta nota) y contó el trasfondo de esa reunión: el entonces mandatario le exigió al conductor que no pusiera al aire un parodia de su esposa, Juliana Awada.
En 'ShowMatch' se realizaba la histórica sátira 'Gran Cuñado', en el que se parodiaba a 'Gran Hermano', pero con imitaciones de políticos como participantes.
En su momento, 2016, se conoció una prueba de cámara con Romina 'Momi' Giardina, entonces integrante del staff de 'ShowMatch', caracterizada como la 'Hechicera' y parodiando su tono de voz.
Según Rial, Macri ya estaba enojado con Tinelli porque durante la visita de los 3 candidatos presidenciales al piso de su programa en la campaña de 2015, al líder del PRO le tocó "una oficina" y no camarines como los que le tocaron a Daniel Scioli y Sergio Massa.
De acuerdo al relato, Macri se entera de la parodia de su esposa, y entonces lo invita a Tinelli a Olivos para impedir que salga al aire. "Con mi mujer, no", le habría dicho el entonces Presidente.
"Después hacen el famoso Snapchat en el que cambian las caras, que todo el mundo creyó que fue una buena reunión. Qué buena reunión... le pegó una apretada, de un Presidente dentro de la quinta de Olivos, con todo lo que eso significa", contó.
"Era un Macri que la tenía 'así', le había ganado al kirchnerismo, todos estaban derretidos por él. Y Tinelli tuvo que bajar la cabeza", concluyó.
Más contenido de Urgente24
Mientras Javier Milei diseña nuevo gabinete, gobernadores esperan el 10D para destrabar recursos
"Muy linda relación", pero Mauricio Macri no perdona el ninguneo de Milei
Garrahan: Milei no asume "derrota política", pero aumentó 60% salarios
Presupuesto: Con la oposición dividida y la firma de Santilli, LLA consiguió dictamen