Mientras Javier Milei diseña nuevo gabinete, gobernadores esperan el 10D para destrabar recursos

El enojo de Mauricio Macri con Javier Milei quedó más que claro cuando el ex mandatario cuestionó públicamente la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. Macri sintió el desplante del Presidente, que no escuchó sus sugerencias, y se fue con las manos vacías de Olivos, de una reunión que finalizó abruptamente.

En este contexto, el ¿líder? del PRO disertó en un panel del foro ABECEB -del que también participaron los ex presidentes de México, Felipe Calderón, y de Chile, Eduardo Frei Ruiz- para analizar el rol estratégico de América Latina en un mundo bajo reconfiguración geopolítica. Y aprovechó para lanzar algunas frases fuertes con destinatario evidente.

“El mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas a tal nivel que ya ni escuchan, no les importa lo que digan los demás, ellos van avanzando en su vida, hay que tener empatía”, planteó Mauricio Macri, y todos interpretaron que hablaba de Javier Milei, aunque no lo nombró.

En ese sentido, Mauricio Macri aseguró que su partido “va a seguir” acompañado al gobierno nacional, pero “en base a las ideas”. “Pero en el PRO creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir en los esquemas de decisión, se hace muy difícil”.

