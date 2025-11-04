Mientras Javier Milei diseña nuevo gabinete, gobernadores esperan el 10D para destrabar recursos

Mientras las luces porteñas apuntan al reacomodo del gabinete que Javier Milei ejecutó con prisa tras el contundente triunfo oficialista en las elecciones de medio término, los gobenadores siguen luchando contra problemas estructurales que se han agravado ante la falta de recursos, tanto genuinos como coparticipables. Para muchos, el 2027 será un periodo de reelección y, sin gestión, los proyectos podrían complicarse al calor de la crisis que la política atravieza en general con la sociedad.
Internacionales: Israel intenta amordazar a la prensa opositora de su país
Un polémico proyecto de ley del ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, que otorga al actual gobierno de Benjamín Netanyahu el control exhaustivo de las emisoras y de otros medios de comunicación, superó este martes la primera lectura en el Knesset (el parlamento israelí), gracias al apoyo de los nacionalistas ortodoxos que conforman la coalición gobernante con el Likud, a pesar de que para la fiscal general israelí esta legislación supondría un “grave daño a la libertad de expresión y prensa”.
