El movimiento de las placas tectónicas es algo que sucede desde la creación de la Tierra, pero actualmente la misma se está abriendo y los científicos ya alertaron acerca de los peligros que esto conlleva. Un vistazo hacia un proceso que se experimenta con mayor detalle que antes para la ciencia.
Científicos afirman que la Tierra se está abriendo: qué peligros hay
Los científicos ya afirmaron que la Tierra se está abriendo y hablaron de este proceso que puede ser un peligro.
La transformación de la Tierra es lenta pero sigue su curso con el correr de los años. Las placas tectónicas se mueven y esto genera que haya todo tipo de grandes eventos naturales. Por esa razón es de suma importancia reconocer qué es lo que está pasando.
La Tierra se está abriendo y los científicos alertan
Los científicos pudieron observar por primera vez la ruptura activa de una placa tectónica. La misma se registra bajo el fondo del océano frente a la costa canadiense. Una placa se hunde debajo de la otra, generando un proceso que sin duda es fascinante.
Esto ocurre frente a la isla de Vancouver llamada Cascadia. Las placas de Juan de Fuca y Explorer se están separando, la Tierra se abre y el hallazgo fue publicado en la revista Science Advances. Por ende, esto ocasionaría todo tipo de sucesos como erupciones volcánicas o incluso tsunamis.
Cada vez que las placas tectónicas se mueven o se separan, hay algún desastre natural detrás. Ocurrió en zonas donde el movimiento es constante como Japón y así también podría ocurrir en esta área de Canadá.
El estudio en sí fue captado con el método de reflexión sísmica. Las imágenes revelan grietas de grandísima extensión y, además, que la fragmentación de las mismas comenzó hace 4 millones de años.
