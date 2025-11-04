Las semillas de chía están llenas de nutrientes, te ayudan a sentirte lleno por más tiempo y tienen muchos otros beneficios importantes, sin embargo aunque muchas personas han escuchado que este alimento es bueno para la salud, en realidad no saben cómo incluirlas en la dieta.
ERROR FATAL
Por qué nunca deberías comer semillas de chía de esta forma
Las semillas de chía son sorprendentemente nutritivas pero hay un error fatal que no debes cometer al consumir este alimento.
Entonces. ¿Cómo se deben comer las semillas de chía? ¿Qué pasa si no se remoja la chía? ¿Qué pasa si como semillas de chía crudas?
Es importante que sepa la respuesta a estas preguntas, ya que hay un error común al consumir semillas de chía que podría terminar muy mal y nadie debe cometer.
¿Cómo no se deben consumir las semillas de chía?
En general, los médicos advierten que es una mala idea ingerir semillas de chía secas, sin hidratarlas, o sin suficiente líquido.
Y es que, comer semillas de chía secas puede provocar obstrucciones digestivas.
El Dr. Sermed Mezher, médico de cabecera, contó en su cuenta de TikTok el caso de un hombre que escuchó que las semillas de chía eran buenas para su salud y decidió comerse una cucharada entera de semillas de chía secas.
"Lo que no se dio cuenta es que las semillas de chía pueden expandirse hasta 27 veces su volumen", explica el médico.
Siguiendo con el relato, una vez que las semillas de chía llegaron al esófago del paciente y entraron en contacto con las secreciones de ese órgano, comenzaron a expandirse, y se formó un gel que bloqueó el esófago, a tal punto que el hombre no podía tragar su propia saliva y terminó en el hospital.
"Por muy tentador que sea no debemos comer semillas de chía secas", advierte. "Deben remojarse durante la noche antes de usarlas".
El médico dijo que también hay otras formas geniales de incluir las semillas de chía en la dieta, como agregarlas en un pudín de chía o beberlas con agua.
La Universidad de Harvard ya ha advertido al respecto: "No se deben consumir semillas de chía secas solas", indica.
Beneficios de las semillas de chía
Según la ciencia, entre los beneficios que tienen las semillas de chía, están:
- Son ricas en antioxidantes
- Ayudan a retrasar el envejecimiento
- Son una fuente de fibra
- Mejoran la salud intestinal
- Son una fuente de Omega 3
- Contienen fósforo, calcio y magnesio
- Contribuyen a la salud de los huesos
- Ayudan a reducir colesterol y triglicéridos
- Contribuyen a la pérdida de peso
- Son buenas para el corazón
- Mejoran el control de la glucosa en sangre
¿Quiénes no deben consumir semillas de chía?
Pese a los numerosos beneficios de las semillas de chía, este alimento no es para todos.
Las personas con disfagia, una afección que dificulta la deglución, u otros problemas digestivos, deberían evitar las semillas de chía o consumirlas con mucha precaución.
Asimismo, este alimento puede interferir con el efecto de algunos medicamentos, por lo que conviene consultar con un médico, si se consumen fármacos para tratar la diabetes, antihipertensivos o anticoagulantes, según expertos.
Además, hay que tener en cuenta que algunas personas puede ser alérgicas a las semillas de chía, por lo que se debe ver a un médico en caso de notar erupciones, vómitos o dificultad para respirar tras su consumo.
----------
Más noticias en Urgente24
¿Te gusta el queso? Descubren un beneficio oculto para el cerebro
Pocos saben que esta fruta contiene proteínas, desinflama y reduce la presión arterial
Esta prueba casera puede predecir tu longevidad: Hazla en pocos minutos
La planta que te ayuda en la menopausia, alivia los sofocos y combate la depresión