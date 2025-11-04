Por qué nunca deberías comer semillas de chía de esta forma

El Dr. Sermed Mezher, médico de cabecera, contó en su cuenta de TikTok el caso de un hombre que escuchó que las semillas de chía eran buenas para su salud y decidió comerse una cucharada entera de semillas de chía secas.

"Lo que no se dio cuenta es que las semillas de chía pueden expandirse hasta 27 veces su volumen", explica el médico.

Siguiendo con el relato, una vez que las semillas de chía llegaron al esófago del paciente y entraron en contacto con las secreciones de ese órgano, comenzaron a expandirse, y se formó un gel que bloqueó el esófago, a tal punto que el hombre no podía tragar su propia saliva y terminó en el hospital.

"Por muy tentador que sea no debemos comer semillas de chía secas", advierte. "Deben remojarse durante la noche antes de usarlas".

El médico dijo que también hay otras formas geniales de incluir las semillas de chía en la dieta, como agregarlas en un pudín de chía o beberlas con agua.

La Universidad de Harvard ya ha advertido al respecto: "No se deben consumir semillas de chía secas solas", indica.

Beneficios de las semillas de chía

Según la ciencia, entre los beneficios que tienen las semillas de chía, están:

Son ricas en antioxidantes

Ayudan a retrasar el envejecimiento

Son una fuente de fibra

Mejoran la salud intestinal

Son una fuente de Omega 3

Contienen fósforo, calcio y magnesio

Contribuyen a la salud de los huesos

Ayudan a reducir colesterol y triglicéridos

Contribuyen a la pérdida de peso

Son buenas para el corazón

Mejoran el control de la glucosa en sangre

¿Quiénes no deben consumir semillas de chía?

Pese a los numerosos beneficios de las semillas de chía, este alimento no es para todos.

Las personas con disfagia, una afección que dificulta la deglución, u otros problemas digestivos, deberían evitar las semillas de chía o consumirlas con mucha precaución.

Asimismo, este alimento puede interferir con el efecto de algunos medicamentos, por lo que conviene consultar con un médico, si se consumen fármacos para tratar la diabetes, antihipertensivos o anticoagulantes, según expertos.

Además, hay que tener en cuenta que algunas personas puede ser alérgicas a las semillas de chía, por lo que se debe ver a un médico en caso de notar erupciones, vómitos o dificultad para respirar tras su consumo.

