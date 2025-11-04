La ciencia, en guardia por una lluvia de estrellas con potencial peligroso

Tiempos de riesgo: los meteoros que podrían cruzar la Tierra

Igualmente, lo que realmente le preocupa a la ciencia es el calendario. Según cálculos del astrónomo David Asher y su colega Victor Clube, la Tierra volverá a cruzar el centro de esa corriente en noviembre de 2032 y junio de 2036, dos momentos en que el riesgo sería más alto (si el enjambre existe). Para Boslough, estos cruces representan "las mejores oportunidades para detectar objetos peligrosos antes de que sea tarde".

Lo interesante es que los científicos no hablan de un impacto a escala mundial ni de una catástrofe, sino más bien de un tipo de riesgo mucho más silencioso y realista: un objeto de decenas de metros que explote en la atmósfera sobre una ciudad o una región poblada. El de Tunguska liberó entre 5 y 15 megatones de energía; el de Chelyabinsk, unos 0,5 megatones. Los dos habrían sido considerados improbables según los cálculos tradicionales. Sin embargo, ocurrieron.

image La Tierra cruzará el núcleo del enjambre las Táuridas en 2032 y 2036, lo cual aumenta el riesgo de impactos medianos. Detectarlos es complicado por su tamaño y baja reflectividad, por eso se necesitan campañas específicas.

El problema, explican los autores, es que los telescopios actuales no pueden ver bien los objetos pequeños y oscuros, sobre todo si tienen una superficie como la de los fragmentos del cometa Encke, con bajo albedo y órbitas difíciles de rastrear. Por eso proponen que las próximas campañas (en 2026, 2029 y especialmente en 2032 y 2036) incluyan instrumentos infrarrojos como el NEO Surveyor, el nuevo observatorio espacial de la NASA.

Más allá de las cifras, el fondo del asunto es que los modelos actuales pueden estar subestimando los riesgos. Durante décadas se asumió que los impactos eran aleatorios, pero si existen corrientes como las Táuridas, la historia cambia. No se trata de paranoia, sino de ajustar la mirada a una realidad más compleja.

En palabras del propio Boslough, "la posibilidad de un riesgo coherente no debería ser ignorada solo porque suena incómoda". Dicho en criollo: no hace falta esperar una película de Hollywood para tomar en serio lo que está pasando allá arriba.

