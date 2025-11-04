Rosario: Un hospital permitirá el ingreso de animales para acompañar a niños internados

Las visitas estarán acotadas a 30 minutos, y se realizarán en un espacio seguro dentro del hospital, preparado para que el encuentro resulte beneficioso tanto para el paciente como para su mascota.

En ese sentido, desde el municipio destacaron que el acompañamiento de un animal puede tener un efecto profundamente reparador en los niños internados.

"Es más que un protocolo, es un acto de ternura que también cura". "Es más que un protocolo, es un acto de ternura que también cura".

Más que un gesto simbólico

De acuerdo con la Asociación Argentina de Terapia Asistida, las intervenciones con perros representan una herramienta terapéutica que mejora la calidad de vida al estimular el bienestar físico, emocional y cognitivo. En estos contextos, el animal actúa como un facilitador del vínculo entre el paciente y el equipo médico, promoviendo la comunicación y reduciendo la ansiedad.

Experiencias similares implementadas en hospitales de distintos países demostraron que la visita de mascotas puede disminuir el estrés y el dolor, mejorar el estado de ánimo y acelerar los tiempos de recuperación. Para muchos niños, volver a ver a su mascota es más que un gesto simbólico: es una fuente de alegría y consuelo en medio del proceso de internación.

Una tendencia que crece en el mundo

Cada vez más instituciones médicas, tanto públicas como privadas, incorporan a los animales de compañía dentro de sus programas de acompañamiento terapéutico. Con esta medida, el Hospital Vilela se suma a una corriente internacional que reconoce el valor del vínculo humano-animal como parte de un enfoque de salud integral.

En Rosario, la propuesta representa un cambio de perspectiva: "Entender que la ternura, la empatía y los vínculos afectivos también pueden ser parte del tratamiento".

"Todo se cura con amor", fue una frase que dejó marcada Miguel Ángel Russo, quien en diciembre de 2023, luego de salir campeón con su amado Rosario Central, fue a este mismo hospital para visitar a niños internados en el pabellón de oncología.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BolavipAr/status/1975586606334542043&partner=&hide_thread=false En diciembre de 2023, luego de haber salido campeón de la Copa LPF con Rosario Central, Miguel Ángel Russo fue al Hospital de Niños Vilela para darle jueguetes a los chicos internados en el pabellón de oncología. La iniciativa surgió del propio entrenador.



Un ejemplo de ser… pic.twitter.com/bYPV0l8XPz — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 7, 2025

Más contenidos en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

River 0 - Gimnasia 1: batacazo del Lobo y el Monumental gritó "que se vayan todos"

Manuel Adorni y Diego Santilli estrenan en Cyber Monday, y el dólar pidiendo su libertad

Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos quedaron al borde del descenso

WSJ: "Argentina tiene el impuesto más extraño del mundo. ¿Podrá Milei eliminarlo?"