ROSARIO. La Municipalidad de la ciudad avanza en la puesta en marcha de un protocolo que autorizará, bajo condiciones controladas, la presencia de animales de compañía en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. La propuesta, que marca un hecho inédito en la salud pública local, busca reforzar el bienestar emocional y físico de los chicos y chicas internados.
GRAN INICIATIVA
Rosario: Un hospital permitirá el ingreso de animales para acompañar a niños internados
El municipio de Rosario ultima detalles para implementar un programa de acompañamiento terapéutico con animales.
Ingreso de animales
El proyecto surge desde una mirada integral de la salud, que contempla tanto los aspectos físicos como los emocionales de los pacientes.
"Se trata de un avance más en el abordaje integral de la salud que plantea la Municipalidad de Rosario, ya que estrategias como ésta también ejercen un efecto terapéutico favorable sobre los niños y niñas que cursan una situación de angustia por estar realizando un tratamiento por una enfermedad", explicó Soledad Rodríguez, secretaria de Salud municipal.
Por su parte, Nelly Guaymas, vicedirectora del hospital, aseguró que "La idea nació en una ordenanza del Concejo" y, sobre esa línea, anticipó: "Se implementaría en 10 días, por medio de un trabajo conjunto con una veterinaria y un educador canino".
Prueba piloto en Rosario
La iniciativa comenzará como una prueba piloto de seis meses, y en esta primera etapa solo se permitirá el ingreso de perros, siempre que no hayan manifestado comportamientos agresivos. Cada visita estará supervisada por un responsable del animal, y un comité de profesionales controlará el cumplimiento del protocolo sanitario y conductual, que incluye vacunación completa, buena socialización y edad adecuada.
Las visitas estarán acotadas a 30 minutos, y se realizarán en un espacio seguro dentro del hospital, preparado para que el encuentro resulte beneficioso tanto para el paciente como para su mascota.
En ese sentido, desde el municipio destacaron que el acompañamiento de un animal puede tener un efecto profundamente reparador en los niños internados.
Más que un gesto simbólico
De acuerdo con la Asociación Argentina de Terapia Asistida, las intervenciones con perros representan una herramienta terapéutica que mejora la calidad de vida al estimular el bienestar físico, emocional y cognitivo. En estos contextos, el animal actúa como un facilitador del vínculo entre el paciente y el equipo médico, promoviendo la comunicación y reduciendo la ansiedad.
Experiencias similares implementadas en hospitales de distintos países demostraron que la visita de mascotas puede disminuir el estrés y el dolor, mejorar el estado de ánimo y acelerar los tiempos de recuperación. Para muchos niños, volver a ver a su mascota es más que un gesto simbólico: es una fuente de alegría y consuelo en medio del proceso de internación.
Una tendencia que crece en el mundo
Cada vez más instituciones médicas, tanto públicas como privadas, incorporan a los animales de compañía dentro de sus programas de acompañamiento terapéutico. Con esta medida, el Hospital Vilela se suma a una corriente internacional que reconoce el valor del vínculo humano-animal como parte de un enfoque de salud integral.
En Rosario, la propuesta representa un cambio de perspectiva: "Entender que la ternura, la empatía y los vínculos afectivos también pueden ser parte del tratamiento".
"Todo se cura con amor", fue una frase que dejó marcada Miguel Ángel Russo, quien en diciembre de 2023, luego de salir campeón con su amado Rosario Central, fue a este mismo hospital para visitar a niños internados en el pabellón de oncología.
Más contenidos en Urgente24
La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo
River 0 - Gimnasia 1: batacazo del Lobo y el Monumental gritó "que se vayan todos"
Manuel Adorni y Diego Santilli estrenan en Cyber Monday, y el dólar pidiendo su libertad
Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos quedaron al borde del descenso
WSJ: "Argentina tiene el impuesto más extraño del mundo. ¿Podrá Milei eliminarlo?"