El empleo en la industria, por el subsuelo, y "situación de alerta" para el cierre de año

Los más afectados

El relevamiento de la UIA también muestra que casi todas las ramas industriales finalizaron julio con caídas en el empleo. Los sectores más golpeados fueron textil, metalmecánico, automotor, madera y papel, todos con descensos superiores al 0,5% mensual.

Industria textil Según la UIA, si bien casi todas las ramas industriales finalizaron julio con caídas en el empleo, uno de los sectores más golpeados fue el rubro textil.

El rubro textil, confecciones, cuero y calzado encabeza las pérdidas: en julio se destruyeron 872 puestos (-0,8%) y la caída interanual alcanza el 4,9%, con 5.586 empleos menos. En comparación con agosto de 2023, el retroceso llega al 11,3%, lo que equivale a 13.830 trabajadores perdidos.

La metalmecánica, uno de los motores de la recuperación pospandemia, también muestra señales de enfriamiento. Actualmente emplea 223.440 trabajadores, un 1,6% menos que un año atrás y un 5,3% por debajo del nivel máximo de 2023.

Por su parte, la industria automotriz y de neumáticos redujo 534 empleos en julio (-0,6%) y acumula una baja interanual del 2,5%, mientras que los rubros madera, papel, química y petroquímica también retrocedieron. El único sector con variación positiva fue alimentos y tabaco, que incorporó 839 trabajadores interanuales (+0,2%), aunque sin revertir la tendencia general negativa.

El informe advierte que la pérdida de empleo industrial tiene un componente estructural de largo plazo. En comparación con el máximo de octubre de 2013, el sector cuenta hoy con 111.385 trabajadores menos, lo que equivale a una contracción del 8,8%

Aún en los años de crecimiento, la industria no logró recomponer el nivel de empleo de hace una década. El actual ciclo de contracción refuerza esa tendencia y afecta tanto la cantidad de empresas activas como la calidad de los puestos laborales.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el número de empleadores industriales se redujo un 2% interanual en julio, lo que equivale a 983 empresas menos que en 2024. Desde diciembre de 2023, la caída asciende al 3,9%, con 1.937 firmas menos registradas. En total, el país cuenta hoy con 47.827 empleadores industriales, lejos de las más de 50.000 empresas registradas cinco años atrás.

Las expectativas también bajan...

Empleo

En este contexto, también las expectativas de las compañías se derrumban. En efecto, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), solo el 7% de las empresas industriales prevé aumentar su dotación de personal en los próximos tres meses, mientras que el 9,3% planea incrementar las horas trabajadas.

Las expectativas netas se ubican en terreno negativo: -12,5 puntos para la dotación y -11,7 para las horas trabajadas.

El informe destaca además un repunte en las suspensiones de personal, especialmente en plantas medianas y grandes, alcanzando niveles similares a los de mediados de 2020, durante la crisis sanitaria.

El deterioro de la industria ocurre en un contexto de virtual estancamiento del empleo privado. En julio, el total de asalariados registrados en el sector privado apenas creció 0,1% interanual, con 5.820 nuevos puestos, pero registró una baja mensual del 0,1% desestacionalizada.

Según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, la tasa de empleo se ubicó en 44,5% de la población y la desocupación en 7,6%. Esto refleja que el mercado laboral no logra absorber la pérdida de empleos fabriles ni generar nuevos puestos en sectores de mayor productividad.

De los 165.000 empleos privados destruidos desde el pico de 2023, casi 44.000 corresponden a la industria manufacturera, el sector con mayor incidencia en la caída general del empleo formal en la Argentina

Llamado de atención de la UIA

El CEU-UIA concluye que la evolución del empleo industrial refleja una “situación de alerta” para la economía argentina. La pérdida de puestos fabriles, la disminución de empresas registradas y las expectativas negativas sobre la contratación anticipan un escenario complejo para el cierre de 2025.

Con más de 111.000 trabajadores menos que en el máximo histórico de 2013, el empleo industrial argentino atraviesa una de sus etapas más críticas.

