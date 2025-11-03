Sin obras no hay campo: Llega más lluvia para complicar a productores

En ese sentido, localidades como la de Carlos Casares sufrieron las lluvias con una cobertura por agua de hasta un 60% de la superficie sembrable, lo que golpeó fuertemente a las expectativas sobre una campaña positiva. Los cultivos de verano, que más ingresos generan, tendrán un panorama complicado debido al exceso hídrico de los suelos que, aún secándose, habrían perdido con fuerza los nutrientes necesarios para la actividad.

Mientras tanto, las acusaciones políticas se empiezan a hacer sentir. Los intendentes son señalados por los productores ante la falta de soluciones de infraestructura, al mismo tiempo que los primeros señalan a Nación como responsable directo de la situación de colapso.

En ese juego de pases y señalamientos quedan encerrados la realización de obras de infraestructura para contener el avance del agua sobre los campos, el mantenimiento de los caminos rurales y la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres. También los propios productores, los cultivos y los animales de ganadería.

caminos rurales.jpg Caminos rurales anegados.

Pronóstico extendido

El pronóstico para la zona núcleo del SMN indica una desmejora del tiempo a partir de la noche del lunes (3/11) con precipitaciones de mediana intensidad y avanzando hacia la madrugada del martes (4/11).

La mejora intrasemanal se producirá recién en la mañana del miércoles (5/11) mientras que el jueves por la madrugada se volverían a presentar condiciones inestables. Este cuadro se extenderá hasta el viernes por la tarde, mejorando definitivamente de cara al fin de semana.

Durante la semana, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 11 y los 20 grados. Mientras tanto, las máximas serán de entre 18 y 30 grados.

Inundación campo P El campo sufre el agua en la zona núcleo.

Otras noticias de Urgente24

YPF estrenó el 'Pago en Surtidor' con tarjetas y celulares

Candado, sin aviso: Cerró la textil fueguina que tenía las licencias oficiales de clubes como River y Boca

Lunes 03/11: Saludos a Diego Santilli pero se habla de "fuga de divisas"

El Gobierno también aumenta las tarifas de luz por encima de la inflación y se facturará mensualmente