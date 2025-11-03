La zona núcleo del campo argentino recibirá más lluvias en las próximas horas que llegarán para agravar el cuadro de inundaciones rurales que se registran en más de 4 millones de hectáreas. Con el pronóstico alertando por una semana inestable, el foco está puesto en la Provincia de Buenos Aires, donde hay al menos 900.000 hectáreas tapadas por agua.
IRÓNICO
Sin obras no hay campo: Llega más lluvia para complicar a productores
El campo de la zona núcleo se enfrenta a serias inundaciones. El pronóstico señala más lluvias y la falta de obras de infraestructura se hace sentir.
Entre las localidades más afectadas resaltan las de 9 de Julio, 25 de mayo, Pehuajó o Carlos Casares, que han sufrido una acumulación incesante de agua que quedó evidenciada en los campos de productores que en algunos casos quedaron (literalmente) atrapados en lagunas imprevistas. Con los caminos anegados y la producción completamente inviable, la supervivencia de las comunidades rurales pasó a ser el tema central.
Según indicaron los productores de esa zona, la necesidad pasa ahora por un freno al clima inestable, que este año marcó fuerte presencia tras varios periodos de sequía. Las estimaciones indicaron que se necesitan al menos dos meses sin precipitaciones para lograr un retroceso notable del agua en los campos.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé inestabilidad fuerte para el área a partir del martes. Hacia el fin de semana, las condiciones podrían mejorar aunque se mantendrá la intermitencia de las lluvias y tormentas.
Cuando el agua complica al campo
Si bien la lluvia siempre es bien recibida en el campo, en esta ocasión las precipitaciones fueron sinónimos de problemas. Con una fuerte falta de inversión en obras de infraestructura referidas, los productores quedaron expuestos al retorno de la húmedad tras varios años de sequías.
En ese sentido, localidades como la de Carlos Casares sufrieron las lluvias con una cobertura por agua de hasta un 60% de la superficie sembrable, lo que golpeó fuertemente a las expectativas sobre una campaña positiva. Los cultivos de verano, que más ingresos generan, tendrán un panorama complicado debido al exceso hídrico de los suelos que, aún secándose, habrían perdido con fuerza los nutrientes necesarios para la actividad.
Mientras tanto, las acusaciones políticas se empiezan a hacer sentir. Los intendentes son señalados por los productores ante la falta de soluciones de infraestructura, al mismo tiempo que los primeros señalan a Nación como responsable directo de la situación de colapso.
En ese juego de pases y señalamientos quedan encerrados la realización de obras de infraestructura para contener el avance del agua sobre los campos, el mantenimiento de los caminos rurales y la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres. También los propios productores, los cultivos y los animales de ganadería.
Pronóstico extendido
El pronóstico para la zona núcleo del SMN indica una desmejora del tiempo a partir de la noche del lunes (3/11) con precipitaciones de mediana intensidad y avanzando hacia la madrugada del martes (4/11).
La mejora intrasemanal se producirá recién en la mañana del miércoles (5/11) mientras que el jueves por la madrugada se volverían a presentar condiciones inestables. Este cuadro se extenderá hasta el viernes por la tarde, mejorando definitivamente de cara al fin de semana.
Durante la semana, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 11 y los 20 grados. Mientras tanto, las máximas serán de entre 18 y 30 grados.
Otras noticias de Urgente24
YPF estrenó el 'Pago en Surtidor' con tarjetas y celulares
Candado, sin aviso: Cerró la textil fueguina que tenía las licencias oficiales de clubes como River y Boca
Lunes 03/11: Saludos a Diego Santilli pero se habla de "fuga de divisas"
El Gobierno también aumenta las tarifas de luz por encima de la inflación y se facturará mensualmente