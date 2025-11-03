El Gobierno también aumenta las tarifas de luz por encima de la inflación y se facturará mensualmente

Cambio en la facturación y lectura

Además de las resoluciones que aumentaron las tarifas de electricidad, el Gobierno publicó este lunes 3/11 la Resolución 730/2025 con vigencia a partir de hoy mismo, por la cual se modifica la metodología que regía desde 2016 de medición y facturación bimestral del consumo de electricidad dividido en dos facturas mensuales a la medición y facturación mensual.

El Gobierno argumentó que el cambio se decidió porque el sistema vigente hasta ahora generaba "confusión" y un "desfase temporal" entre el consumo real y el cobro.

Según la norma, con el cambio Edesur y Edenor buscarán brindar una "señal más clara, transparente y oportuna" del consumo, permitiendo a los usuarios un "mejor control y autogestión" de su economía y sus hábitos energéticos.

El cambio de sistema implicará un "Período de Transición", durante el cual se podrán generar ajustes o superposiciones en la facturación. Para proteger a los usuarios, el ENRE estableció una serie de condiciones obligatorias para las distribuidoras:

-Planes de pago sin interés: Por los saldos remanentes o ajustes que se generen debido al cambio de metodología, Edesur y Edenor deberán ofrecer planes de facilidades de pago "sin anticipos ni aplicación de intereses", tal como se comprometen en el Artículo 12.

-Ajuste en al menos dos facturas: Los montos de ajuste deberán dividirse, como mínimo, en DOS (2) Liquidaciones de Servicio Público (LSP), y deberán consignarse de forma diferenciada en la factura bajo la leyenda “Ajuste migración mensual (/)” (Artículo 5).

-Prohibición de corte por falta de pago: El Artículo 11 es clave: las distribuidoras "deberán abstenerse de implementar todas las acciones de morosidad y corte de suministro por falta de pago" de las LSP que se emitan a raíz de esta modificación.

-Comunicación clara: Las empresas deberán implementar un "plan de comunicación adecuado" que explique de forma "clara y fácilmente comprensible" el alcance de la nueva metodología (Artículo 9).

-Costos a cargo de las empresas: El ENRE dejó en claro que la autorización no implica "reconocimiento en tarifa de los mayores costos operativos" en que puedan incurrir las distribuidoras por la implementación de la lectura mensual (Artículo 13).

