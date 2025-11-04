La China Suárez está en el centro de la escena por su relación con Mauro Icardi pero ahora también lo es por la serie en la cual es protagonista. La actriz generó revuelo con el tráiler donde se puede ver que hace un personaje que generó muchísima controversia.
ENTERATE
La China Suárez estrena una serie con un personaje que generó mucha polémica
La China Suárez va a estrenar una serie donde es protagonista y tiene un personaje que dio mucho de que hablar. Las críticas no faltaron.
En esta serie de Disney+ llamada Hija del fuego: La venganza de la bastarda, la China Suárez tiene un papel protagónico en donde el drama, la venganza y los secretos son parte crucial de la historia. Pero eso no es todo, porque su personaje generó mucho revuelo.
La China Suárez y una serie controversial
En el tráiler de la serie se puede observar que su personaje llega a una casa de campo y conoce a la familia de su pareja. Ellos no saben qué es lo que les espera y hay una serie de secretos que van saliendo a la luz. El personaje de la China tiene como objetivo destruirlos.
Sin embargo, lo que llamó más la atención es que su personaje busca enamorar y volver loco a un hombre, que esté a sus pies para después dejarlo. Muchos comentaron que siempre hace los mismos roles, al igual que en la película “Linda”. Además es un reflejo de su vida en el último tiempo.
La China Suárez recibió muchísimas críticas por su personaje y varios lo llevaron al terreno personal: “¿Al marido de quién agarró?”, “¿Disney no es familiar? ¿Qué hace esa mujer de protagonista?”, “Qué bajo cayó Disney”, son algunos de los comentarios en el tráiler que compartió la plataforma de streaming. La misma estrena el próximo 19 de noviembre.
————————————
Otras lecturas de Urgente24:
Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y ya tiene nueva conquista: quién es
El peso de la fama: María Becerra reveló cómo hace para evitar a los fanáticos
El detalle del bolso de La China Suárez que pocos vieron y afecta su credibilidad
Quién es la nueva novia de Franco Colapinto y por qué todos hablan de ellos