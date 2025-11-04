En la noche del lunes (03/11) el estudio de MasterChef Celebrity se llenó de emociones a raíz del plato que pidiero los jurados que hagan los participantes y Evangelina Anderson no fue la excepción y se quebró cuando explicó por qué motivo eligió su elaboración.
UN MAR DE LÁGRIMAS
La emotiva reconciliación de Evangelina Anderson y Wanda Nara: "Nos unieron nuestros hijos"
Luego de que Evangelina Anderson presentara su plato en el reconocido reality culinario se quebró y aprovechó para hacer las paces con la conductora.
Los concursantes debían preparar una comida que los remitiria a algún recuerdo personal con el fin de recordar el pasado y la modelo optó por hacer tacos de carne con choclo y salsa criolla. “Fue difícil la elección del plato. Me remonté a un período corto, cuando vos dijiste que no hacía falta recurrir a la niñez. Y bueno, me fui a México, en donde viví cosas diferentes de mi vida. En homenaje a un país que me dio tanto, hice tacos”, explicó visiblemente emocionada.
"Puse los tres tacos y sentí que eran mis tres hijos. Y los choclos eran como los brazos de mamá y papá”, añadió entre lágrimas. Posteriormente fue Wanda Nara quien manifestó: "Cuántas cosas les escondemos a nuestros hijos para que tengan una infancia más linda, para que cuando ellos viajen al pasado tengan un lindo recuerdo. Y creo que eso es lo que hacés vos con tus hijos”. Tras asentir lo que dijo, la participante contestó: “Sí, y la importancia de transmitirles buenos valores, como el respeto y el respeto a uno mismo. Que mamá y papá están siempre, que somos una familia siempre, y que tiene que haber mucho amor entre papás y con los hijos".
Finalmente, los expertos gastronómicos aprobaron su presentación y la conductora aprovechó para expresar: “Estoy de acuerdo con vos, Eva, que la familia sigue siendo familia. Es muy lindo el mensaje que les enseñás a tus hijos, que también se lo cuentan a los míos. Porque con las vueltas del destino estuvimos peleadas muchos años, pero nuestros hijos son prácticamente hermanos y se han acompañado mucho en momentos difíciles”. Fue entonces que la concursante pronunció una frase que selló un momento televisivo único: “Nos unieron nuestros hijos”.
Cómo nació la rivalidad entre Evangelina Anderson y Wanda Nara
Si hay algo que las une a ambas además de que hicieron una exitosa carrera como modelos es que se casaron con futbolistas.
Si bien en un comienzo la relación era óptima, lo cierto es que posteriormente se rompió cuando Evangelina Anderson deslizó que Maxi López, quien había comenzado su vínculo sentimental con Wanda Nara, había intentando conquistarla.
El hecho no pasó desapercibido y las distanció. Asimismo, posteriormente la exesposa de Martín Demichelis fue elegida por la revista española Sport como acreedora al Balón Rosa, distinción para la mujer más bella vinculada con el mundo del fútbol y su colega no tardó en arremeter: “Me mata la gente que gana un concurso de web y hace tanta ceremonia. Eso sí, cuando los eliminan del Bailando con un 85% a 15%, hay fraude”.
Su comentario fue en alusión al programa que conducía Marcelo Tinelli cuando la modelo perdió en 2011 ante el voto telefónico frente a su hermana Zaira. Sin embargo, es que finalmente sus hijos conicidieronen River Plate, donde ambos hacen las inferiores, y las volvió a acercar generando que finalmente se amigaran.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo
Manuel Adorni y Diego Santilli estrenan en Cyber Monday, y el dólar pidiendo su libertad
Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes
Nancy Pazos culpó a Diego Santilli de que sus hijos sean libertarios: "Es mala influencia"
WSJ: "Argentina tiene el impuesto más extraño del mundo. ¿Podrá Milei eliminarlo?"