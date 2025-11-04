La emotiva reconciliación de Evangelina Anderson y Wanda Nara: "Nos unieron nuestros hijos"

Cómo nació la rivalidad entre Evangelina Anderson y Wanda Nara

Si hay algo que las une a ambas además de que hicieron una exitosa carrera como modelos es que se casaron con futbolistas.

Si bien en un comienzo la relación era óptima, lo cierto es que posteriormente se rompió cuando Evangelina Anderson deslizó que Maxi López, quien había comenzado su vínculo sentimental con Wanda Nara, había intentando conquistarla.

El hecho no pasó desapercibido y las distanció. Asimismo, posteriormente la exesposa de Martín Demichelis fue elegida por la revista española Sport como acreedora al Balón Rosa, distinción para la mujer más bella vinculada con el mundo del fútbol y su colega no tardó en arremeter: “Me mata la gente que gana un concurso de web y hace tanta ceremonia. Eso sí, cuando los eliminan del Bailando con un 85% a 15%, hay fraude”.

Su comentario fue en alusión al programa que conducía Marcelo Tinelli cuando la modelo perdió en 2011 ante el voto telefónico frente a su hermana Zaira. Sin embargo, es que finalmente sus hijos conicidieronen River Plate, donde ambos hacen las inferiores, y las volvió a acercar generando que finalmente se amigaran.

