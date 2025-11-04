Se pudrió todo: Mariano Closs vs Chiqui Tapia está más caliente que nunca

Minutos después, causó mucha sorpresa un tuit de Tapia que según circuló, estaría apuntado a Mariano Closs.

"Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración. 1996, Atlanta." , publicó el mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino.

Closs, en una nota con 4 de Copas, programa de Jorge Rizzo, declaró hace algunos años: "me vuelve loco el referato, cuando estoy en tiempo libre me pongo el silbato y dirijo. A veces no entiendo porque no se defienden, como no se mortifican. No sé cómo soportan que se dude de su capacidad, si cobraron o no, en su honorabilidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/tapiachiqui/status/1985386029730205931&partner=&hide_thread=false Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración.



1996, Atlanta. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 3, 2025

El arbitraje en el ojo de la tormenta

Nuevamente el arbitraje argentino está en el ojo de la tormenta. River vs Gimnasia, Estudiantes vs Boca y Barracas Central vs Argentinos Juniors fueron algunos de los partidos que estuvieron envueltos en polémica.

El Xeneize recibió dos penales, el Millonario un penal inédito y a Barracas no le cobraron un penal en contra y le echaron un futbolista a Argentinos Juniors

Eduardo Domínguez de Estudiantes fue uno de los que se cansó de los arbitrajes:

"Los dos penales son muy dudosos. Si esos son penales las que no nos han cobrado a nosotros son más. Es el fútbol en el que estamos, y lamentablemente hay que aceptarlo. Todos los fines de semana pasan cosas", declaró.

Habrá que ver qué pasará en la final de Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Dicho encuentro será mañana 5 de noviembre desde las 21:10 horas en el Gigante de Arroyito.

Desde el Bicho agradecieron a la organización por la sede de dicho encuentro y muchos comenzaron a sospechar.

