Se pudrió todo: Mariano Closs vs Chiqui Tapia está más caliente que nunca

Dicen que Chiqui Tapia apuntó contra Mariano Closs en su cuenta de X. El periodista había salido con los tapones de punta horas antes contra el arbitraje.

04 de noviembre de 2025 - 09:02
La última jornada del Torneo Clausura tuvo tres encuentros en el foco: Estudiantes vs Boca (con declaraciones posteriores), River vs Gimnasia y Barracas Central vs Argentinos Juniors.

Chiqui Tapia vs Mariano Closs

Luego de una nueva fecha con polémicas en el fútbol argentino, Mariano Closs apuntó contra el arbitraje en la AFA de Chiqui Tapia.

El periodista dijo entre otras cosas lo siguiente: " Estaría bueno que los medios también opinen. En vez de levantar programas. No se animan. Se la pasan levantándonos a nosotros. Estaría bueno que si estudiaron periodismo, opinen”.

De igual manera, que Closs hable sobre este tema no es algo aislado. Cada vez que hay algo que llama la atención se lo menciona en su programa y Leo Gabes tiene una sección del ascenso.

Minutos después, causó mucha sorpresa un tuit de Tapia que según circuló, estaría apuntado a Mariano Closs.

"Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración. 1996, Atlanta." , publicó el mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino.

Closs, en una nota con 4 de Copas, programa de Jorge Rizzo, declaró hace algunos años: "me vuelve loco el referato, cuando estoy en tiempo libre me pongo el silbato y dirijo. A veces no entiendo porque no se defienden, como no se mortifican. No sé cómo soportan que se dude de su capacidad, si cobraron o no, en su honorabilidad".

El arbitraje en el ojo de la tormenta

Nuevamente el arbitraje argentino está en el ojo de la tormenta. River vs Gimnasia, Estudiantes vs Boca y Barracas Central vs Argentinos Juniors fueron algunos de los partidos que estuvieron envueltos en polémica.

El Xeneize recibió dos penales, el Millonario un penal inédito y a Barracas no le cobraron un penal en contra y le echaron un futbolista a Argentinos Juniors

Eduardo Domínguez de Estudiantes fue uno de los que se cansó de los arbitrajes:

"Los dos penales son muy dudosos. Si esos son penales las que no nos han cobrado a nosotros son más. Es el fútbol en el que estamos, y lamentablemente hay que aceptarlo. Todos los fines de semana pasan cosas", declaró.

Habrá que ver qué pasará en la final de Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Dicho encuentro será mañana 5 de noviembre desde las 21:10 horas en el Gigante de Arroyito.

Desde el Bicho agradecieron a la organización por la sede de dicho encuentro y muchos comenzaron a sospechar.

