Advierten que el ENRE no controla y los aumentos de la luz pueden llegar al 15%

En esa línea, mencionó que se dará un fuerte incremento triple en las tarifas de la luz: “por el aumento de la tarifa, por el cambio a la facturación mensual y por la dolarización de la generación de energía”.

Los “incrementos serán superiores a los anunciados”, insistió Bassano y que, a diferencia de los incrementos anunciados en torno al 3,5% aproximadamente, “depende del consumo y si hay quita del subsidio, los aumentos pueden ser hasta 10 o 15%”.

Por último, reclamó por la “falta de Defensor Del Pueblo y el intento constante de quitarle derechos a los consumidores”, además le reclamó al Congreso “cambiar las leyes de energía y la ley de gas que son de 1992 y regular como corresponde para que se pueda incluir la generación que se calcula con un precio libre de commodity”.

“Las normas solo protegen a las empresas y sus ganancias”, concluyó.

El ENRE y los aumentos en las tarifas de luz

De acuerdo con las resoluciones 744/2025 (Edesur) y 745/2025 (Edenor) el Gobierno nacional estableció la suba mensual en las tarifas de electricidad basada en la actualización del Costo Propio de Distribución (CPD), el precio mayorista de energía y el transporte eléctrico en alta tensión.

Así, el Enre aprobó aumentos del 3,53% para Edesur y 3,6% para Edenor, desde el 1 de noviembre. El porcentaje supera ampliamente a la inflación medida por el Indec en el mes de septiembre que fue del 2,1%.

image Habrá un período de transición del sistema bimestral al mensual en la facturación y lectura del consumo eléctrico.

Cabe recordar que el viernes (31/10) el Gobierno confirmó el nuevo aumento en el precio del gas del 3,80%.

En cuanto al l incremento en la luz, afecta a los tres niveles del esquema de segmentación, clubes y usuarios-generadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Cambio en la facturación y lectura

Además de las resoluciones que aumentaron las tarifas de electricidad, el Gobierno publicó este lunes 3/11 la Resolución 730/2025 con vigencia a partir de hoy mismo, por la cual se modifica la metodología que regía desde 2016 de medición y facturación bimestral del consumo de electricidad dividido en dos facturas mensuales a la medición y facturación mensual.

El Gobierno argumentó que el cambio se decidió porque el sistema vigente hasta ahora generaba "confusión" y un "desfase temporal" entre el consumo real y el cobro.

Según la norma, con el cambio Edesur y Edenor buscarán brindar una "señal más clara, transparente y oportuna" del consumo, permitiendo a los usuarios un "mejor control y autogestión" de su economía y sus hábitos energéticos.

El cambio de sistema implicará un "Período de Transición", durante el cual se podrán generar ajustes o superposiciones en la facturación. Para proteger a los usuarios, el ENRE estableció una serie de condiciones obligatorias para las distribuidoras:

-Planes de pago sin interés: Por los saldos remanentes o ajustes que se generen debido al cambio de metodología, Edesur y Edenor deberán ofrecer planes de facilidades de pago "sin anticipos ni aplicación de intereses", tal como se comprometen en el Artículo 12.

Habrá un período de transición del sistema bimestral al mensual en la facturación y lectura del consumo eléctrico.

-Ajuste en al menos dos facturas: Los montos de ajuste deberán dividirse, como mínimo, en DOS (2) Liquidaciones de Servicio Público (LSP), y deberán consignarse de forma diferenciada en la factura bajo la leyenda “Ajuste migración mensual (/)” (Artículo 5).

-Prohibición de corte por falta de pago: El Artículo 11 es clave: las distribuidoras "deberán abstenerse de implementar todas las acciones de morosidad y corte de suministro por falta de pago" de las LSP que se emitan a raíz de esta modificación.

-Comunicación clara: Las empresas deberán implementar un "plan de comunicación adecuado" que explique de forma "clara y fácilmente comprensible" el alcance de la nueva metodología (Artículo 9).

-Costos a cargo de las empresas: El ENRE dejó en claro que la autorización no implica "reconocimiento en tarifa de los mayores costos operativos" en que puedan incurrir las distribuidoras por la implementación de la lectura mensual (Artículo 13).

