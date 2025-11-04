Estados Unidos presentó ante el Consejo de Naciones Unidas (ONU) el borrador de la propuesta de Washington que plantea la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización en la Franja de Gaza, la cual, con el apoyo de Egipto e Israel, garantizaría la seguridad local y fronteriza, así como la desmilitarización de Hamás y de otros grupos yihadistas, de manera tal que prepare al enclave palestino para un gobierno de transición en dos años.
2DA FASE DEL ACUERDO
Estados Unidos propone ante la ONU una "fuerza de estabilización" para Gaza
Estados Unidos envía a la ONU la propuesta de la Fuerza de Estabilización en Gaza, que estará a cargo de la protección de fronteras, la ayuda humanitaria y el desarme, en medio de las acusaciones y las violaciones a la frágil tregua.
La administración de Donald Trump compartió con varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU un borrador para el establecimiento de una fuerza internacional que estabilice la Franja de Gaza y desarme a Hamás durante un período de al menos dos años, según lo confirmó este martes el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
El borrador que propone una fuerza internacional para estabilizar Gaza y desmilitalizarla hasta 2026, marcaría la segunda etapa del plan de paz de Washington, que, gracias a la mediación de Donald Trump y los qataríes, materializó la liberación de los rehenes israelíes, la devolución de los cadáveres (a pesar de que aún resta el retorno de la totalidad de los cuerpos masacrado), la entrega de presos palestinos y una frágil tregua entre Hamás e Israel que estuvo destinada al fracaso desde el día uno que entró en vigor, porque Tel Aviv no cesa con los ataques alegando violaciones a la línea amarilla/ zona de amortiguamiento por parte de Hamás.
De qué trata la Fuerza de Estabilización Internacional que propone Donald Trump / USA en la Franja de Gaza
El gobierno estadounidense presentó un borrador de su propuesta de crear una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en la Franja de Gaza, que tendría la tarea de asegurar las fronteras, proteger a los civiles y los corredores humanitarios, al mismo tiempo que desarmaría a Hamás, la Yihad Islámica y otras bandas yihadistas que administran ilegalmente el enclave palestino. A su vez, las ISF capacitarían a una nueva fuerza policial palestina cuyos miembros serían escogidos bajo un intenso escrutinio para evitar seleccionar a terroristas.
En ese sentido, la nueva fuerza internacional de estabilización velaría por el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza, encargándose de la destrucción de armamentos y municiones y facilitando el desarme de excombatientes de grupos armados no estatales que decidan renunciar al terrorismo. La controversia radica en qué hará la ISF si Hamás decide negarse a entregar las armas durante el proceso, ya que el grupo palestino evalúa retroceder con su predisposición al desarme bajo el argumento de que Israel no ha cumplido con su palabra del alto al fuego en Gaza.
Según el borrador de la propuesta que fue presentado ante Naciones Unidas, la fuerza de paz estaría compuesta por tropas de varios países, entre ellos soldados de Egipto, Indonesia, Turquía y Azerbaiyán, y funcionaría hasta diciembre de 2024, a la vez que estaría sujeta a la renovación del Consejo de Seguridad de la ONU.
Hasta esa fecha, también seguiría en vigor la Junta de Paz (Board of Peace) para la gobernanza de Gaza, un gobierno palestino de transición liderado por Tony Blair, el ex primer ministro británico, y el propio Donald Trump, propuesta incluida en el plan de paz de 21 puntos de Washington, que aceptó la Liga Árabe e Israel (pero con enmiendas) y que incluyó el alto al fuego en Gaza —que Tel Aviv no ha cumplido alegando violaciones de Hamás— y la libertad de los rehenes y prisioneros palestinos.
La Junta de Paz (Board of Peace) tendrá la responsabilidad de coordinar la asignación de los recursos para reconstruir a Gaza, actualmente en ruinas, administrando fondos para proyectos civiles, infraestructura y servicios públicos. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar se comprometieron a destinar millones en la posguerra de Gaza, siempre y cuando Hamás se desarme.
"Riad quiere ver una estabilización, no solo en la Franja de Gaza, sino en toda la región, ya que es necesario para su diversificación económica”, declaró Sebastián Sons, investigador sénior del centro de estudios alemán Center for Applied Research in Partnership with the Orient (CARPO), a la agencia de noticias DW.
"Sin embargo, Arabia Saudita no quiere involucrarse de cerca en Gaza de ninguna manera”. Sons cree que Riad podría estar dispuesta a entrenar a soldados palestinos en colaboración con Egipto y Jordania, en lugar de enviar sus propias tropas a la Franja de Gaza.
"Por encima de todo, Riad quiere asegurarse de que Hamás ya no desempeñe un papel importante”, dijo Sons. Pero, añadió: "No es ningún secreto que Riad tampoco considera que la Autoridad Palestina y su presidente, Mahmud Abás, sean socios especialmente fiables”.
Más noticias en Urgente24:
Búsqueda laboral de la petrolera más grande del mundo sorprendió hasta a Rolando Figueroa
Fentanilo contaminado: La elección de Rosario no fue casual
"El hijastro de Fred Machado, Enzo Fullone, es el posible reemplazo de Lorena Villaverde en Senado"
Renunció Cecilia Loccisano, N°2 de Salud, ex mujer de Jorge Triaca