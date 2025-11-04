Estados Unidos propone ante la ONU una "fuerza de estabilización" para Gaza

image Donald Trump en su última gira por Medio Oriente | GENTILEZA DE IMAGEN EUROPA PRESS

Según el borrador de la propuesta que fue presentado ante Naciones Unidas, la fuerza de paz estaría compuesta por tropas de varios países, entre ellos soldados de Egipto, Indonesia, Turquía y Azerbaiyán, y funcionaría hasta diciembre de 2024, a la vez que estaría sujeta a la renovación del Consejo de Seguridad de la ONU.

Hasta esa fecha, también seguiría en vigor la Junta de Paz (Board of Peace) para la gobernanza de Gaza, un gobierno palestino de transición liderado por Tony Blair, el ex primer ministro británico, y el propio Donald Trump, propuesta incluida en el plan de paz de 21 puntos de Washington, que aceptó la Liga Árabe e Israel (pero con enmiendas) y que incluyó el alto al fuego en Gaza —que Tel Aviv no ha cumplido alegando violaciones de Hamás— y la libertad de los rehenes y prisioneros palestinos.

La Junta de Paz (Board of Peace) tendrá la responsabilidad de coordinar la asignación de los recursos para reconstruir a Gaza, actualmente en ruinas, administrando fondos para proyectos civiles, infraestructura y servicios públicos. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar se comprometieron a destinar millones en la posguerra de Gaza, siempre y cuando Hamás se desarme.

"Riad quiere ver una estabilización, no solo en la Franja de Gaza, sino en toda la región, ya que es necesario para su diversificación económica”, declaró Sebastián Sons, investigador sénior del centro de estudios alemán Center for Applied Research in Partnership with the Orient (CARPO), a la agencia de noticias DW.

"Sin embargo, Arabia Saudita no quiere involucrarse de cerca en Gaza de ninguna manera”. Sons cree que Riad podría estar dispuesta a entrenar a soldados palestinos en colaboración con Egipto y Jordania, en lugar de enviar sus propias tropas a la Franja de Gaza.

"Por encima de todo, Riad quiere asegurarse de que Hamás ya no desempeñe un papel importante”, dijo Sons. Pero, añadió: "No es ningún secreto que Riad tampoco considera que la Autoridad Palestina y su presidente, Mahmud Abás, sean socios especialmente fiables”.

