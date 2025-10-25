Siguen sin luz varias zonas afectadas por el temporal

PBA

En Villa Maipú, partido de San Martín, los vecinos se sorprendieron al ver autos apilados, que habían sido arrastrados por el agua, mientras las calles se convertían en ríos.

CABA

En tanto, en las inmediaciones de Tecnópolis y el Parque Sarmiento, en el límite entre la Ciudad y la zona norte. el panorama era desolador en las primeras horas del sábado, aunque con el correr de las horas la situación se fue normalizando, pero el temporal ya había dejado sus secuelas.

Las autoridades explicaron que el arroyo Medrano, que corre entubado desde San Martín, hasta algunos barrios porteños del norte antes de desembocar en el Río de La Plata, creció más de 140% y alcanzó una altura récord de cinco metros.

Trenes

En cuanto al transporte ferroviario, el servicio del ramal Ezeiza del tren Roca se vio limitado, cubriendo solo el tramo Plaza Constitución-Temperley y Llavallol-Ezeiza. La interrupción se debió al anegamiento de las vías en la localidad de Turdera, a la vez que el ramal Cañuelas-Lobos no operó debido a “obras programadas en la traza”.

