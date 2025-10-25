urgente24
Siguen sin luz varias zonas afectadas por el temporal

Pasado el temporal siguen sin luz usuarios de Almirante Brown y Tigre, los partidos más afectados. Lenta recuperación de los servicios.

25 de octubre de 2025 - 20:58
Foto aportada por un observador tomada desde un puente sobre la General Paz

Unos 10 mil usuarios continuaban en la tarde del sádado (25/10) sin suministro eléctrico, como consecuencia del intenso temporal que afectó CABA y el conurbano, en algunos distritos que se habían anegado durante la madrugada. Tigre y Almirante Brown muy afectados

De acuerdo con el informe del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), publicado en la tarde noche del sabado 11.757 usuarios permanecían sin luz: 1.154 de la zona concesionada por Edenor y otros 10.603 en el área de Edesur.

Las zonas con mayor cantidad de cortes son Tigre y sus alrededores, en el norte del conurbano, y Almirante Brown, en el sector sur.

El temporal pegó fuerte en la ciudad y comunas bonaerenses, siguen los cortes de luz

Qué pasó a la madrugada

Durante la madrugada de este sábado, y en apenas cuatro horas cayeron 122 milímetros, casi la misma cantidad que en promedio suele llover en el ámbito de la Ciudad y el conurbano.

Consecuencias

Los resultados fueron calles anegadas, caídas de árboles, autos sumergidos, voladuras de techos y cortes de luz en distintos barrios porteños como Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra, entre otros, mientras que un panorama similar podía observarse en las localidades de San Martín y La Matanza.

PBA

En Villa Maipú, partido de San Martín, los vecinos se sorprendieron al ver autos apilados, que habían sido arrastrados por el agua, mientras las calles se convertían en ríos.

CABA

En tanto, en las inmediaciones de Tecnópolis y el Parque Sarmiento, en el límite entre la Ciudad y la zona norte. el panorama era desolador en las primeras horas del sábado, aunque con el correr de las horas la situación se fue normalizando, pero el temporal ya había dejado sus secuelas.

Las autoridades explicaron que el arroyo Medrano, que corre entubado desde San Martín, hasta algunos barrios porteños del norte antes de desembocar en el Río de La Plata, creció más de 140% y alcanzó una altura récord de cinco metros.

Trenes

En cuanto al transporte ferroviario, el servicio del ramal Ezeiza del tren Roca se vio limitado, cubriendo solo el tramo Plaza Constitución-Temperley y Llavallol-Ezeiza. La interrupción se debió al anegamiento de las vías en la localidad de Turdera, a la vez que el ramal Cañuelas-Lobos no operó debido a “obras programadas en la traza”.

