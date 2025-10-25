LLUVIA EN LA MADRUGADA
Siguen sin luz varias zonas afectadas por el temporal
Pasado el temporal siguen sin luz usuarios de Almirante Brown y Tigre, los partidos más afectados. Lenta recuperación de los servicios.
De acuerdo con el informe del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), publicado en la tarde noche del sabado 11.757 usuarios permanecían sin luz: 1.154 de la zona concesionada por Edenor y otros 10.603 en el área de Edesur.
Las zonas con mayor cantidad de cortes son Tigre y sus alrededores, en el norte del conurbano, y Almirante Brown, en el sector sur.
Qué pasó a la madrugada
Durante la madrugada de este sábado, y en apenas cuatro horas cayeron 122 milímetros, casi la misma cantidad que en promedio suele llover en el ámbito de la Ciudad y el conurbano.
Consecuencias
Los resultados fueron calles anegadas, caídas de árboles, autos sumergidos, voladuras de techos y cortes de luz en distintos barrios porteños como Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra, entre otros, mientras que un panorama similar podía observarse en las localidades de San Martín y La Matanza.
PBA
En Villa Maipú, partido de San Martín, los vecinos se sorprendieron al ver autos apilados, que habían sido arrastrados por el agua, mientras las calles se convertían en ríos.
CABA
En tanto, en las inmediaciones de Tecnópolis y el Parque Sarmiento, en el límite entre la Ciudad y la zona norte. el panorama era desolador en las primeras horas del sábado, aunque con el correr de las horas la situación se fue normalizando, pero el temporal ya había dejado sus secuelas.
Las autoridades explicaron que el arroyo Medrano, que corre entubado desde San Martín, hasta algunos barrios porteños del norte antes de desembocar en el Río de La Plata, creció más de 140% y alcanzó una altura récord de cinco metros.
Trenes
En cuanto al transporte ferroviario, el servicio del ramal Ezeiza del tren Roca se vio limitado, cubriendo solo el tramo Plaza Constitución-Temperley y Llavallol-Ezeiza. La interrupción se debió al anegamiento de las vías en la localidad de Turdera, a la vez que el ramal Cañuelas-Lobos no operó debido a “obras programadas en la traza”.
