Llantos por doquier por el arbitraje en el fútbol argentino de Chiqui Tapia (lógico)

El arbitraje de la AFA de Chiqui Tapia estuvo nuevamente en el ojo de la tormenta en la última jornada del fútbol argentino. Independientemente de lo que sucedió en River vs Gimnasia y Estudiantes vs Boca, no hay que perder de vista que se viene una nueva final de Copa Argentina y se avecinan los Playoffs.
Renueva Abel Ferreira en Palmeiras
El periodista André Hernán de ESPN Brasil confirmó: "¡Abel Ferreira podría firmar una extensión de contrato antes de la final de la Libertadores!".
Esto sería hasta diciembre de 2027 y el anuncio sería antes de la final de la Copa Libertadores vs Flamengo. Si lo cumple, serán 7 años al mando del Verdão.
