Llantos por doquier por el arbitraje en el fútbol argentino de Chiqui Tapia (lógico)

El arbitraje de la AFA de Chiqui Tapia estuvo nuevamente en el ojo de la tormenta en la última jornada del fútbol argentino. Independientemente de lo que sucedió en River vs Gimnasia y Estudiantes vs Boca , no hay que perder de vista que se viene una nueva final de Copa Argentina y se avecinan los Playoffs.

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se cruzarán en el último partido de la Copa local que otorga clasificación a la Copa Libertadores de América de 2026.

Si bien Cristian Malaspina, presidente del Bicho, es secretario general de AFA , su equipo fue perjudicado en la última jornada ante Barracas Central (equipo que nuevamente fue beneficiado).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Fernando Muslera de Estudiantes sorprendió a muchos con su declaración: "Estoy viendo situaciones arbitrales directas contra Estudiantes. Son situaciones que la verdad que que terminan perjudicando el trabajo que se hace día a día, más allá de los errores individuales que pasan dentro de un partido normal, que se defina por errores arbitrales duele mucho y habla de que no es tan limpio".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Stéfano Di Carlo es el nuevo presidente de River Plate en medio de una importante crisis futbolística que tiene a Marcelo Gallardo como protagonista. Algunos comienzan a poner fuertemente en duda la continuidad del Muñeco al mando del Millonario en 2026.

48 horas después de las elecciones, Jorge Brito le traspasó el mando al secretario general de su gestión, que luego de los sufragios del pasado sábado 1 de noviembre se convirtió en el presidente de la institución de Núñez.

“Los proyectos tienen momentos, pero no pueden hacernos perder de vista los objetivos y el camino. Tenemos claro el norte. Pedimos confianza, el horizonte está claro. River va a estar en el lugar que le corresponde", dijo el flamante mandatario en su presentación.

Otra de las cosas que mantiene en vilo a todos, es el enfrentamiento entre Chiqui Tapia y ¿Mariano Closs?

image

Live Blog Post Renueva Abel Ferreira en Palmeiras El periodista André Hernán de ESPN Brasil confirmó: "¡Abel Ferreira podría firmar una extensión de contrato antes de la final de la Libertadores!". Esto sería hasta diciembre de 2027 y el anuncio sería antes de la final de la Copa Libertadores vs Flamengo. Si lo cumple, serán 7 años al mando del Verdão. image VER +

Live Blog Post ¿Qué pasará con Edinson Cavani? Diego Monroig aseguró que este martes 4 de noviembre será importante para la evolución de Edinson Cavani y todo el resto de la semana también será relevante. El próximo domingo se cumplen 56 días desde su último partido vs Rosario Central en Arroyito. Todavía no se pudo entrenar a la par por la inflamación en el psoas y se verá cómo se desarrolla su semana. Será clave, primero, si se suma a la par esta tarde. Si trabaja a con normalidad hoy, el siguiente paso será analizar cómo viene toda su semana y con su actividad ver si tiene chances (decisión de Úbeda) de concentrarlo y que vaya al banco el domingo. Sería una sorpresa si trabaja normalmente, que sea titular el domingo. image VER +

Live Blog Post Malas noticias para Lionel Scaloni: se lesionó Paulo Dybala Cuando todo hacía indicar que Paulo Dybala iba a ser convocado nuevamente por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, se dio a conocer que el ex Juventus sufrió una lesión que lo mantendrá por algunas semanas fuera de las canchas. La "Joya" se lesionó luego de ejecutar un penal ante Milan. Su remate no solo fue rechazado por Mike Maignan, sino que le provocó una molestia muscular que lo obligó a abandonar la cancha. Este martes 4 de noviembre se confirmó que el futbolista se desgarró y estará tres semanas de baja. image VER +

Live Blog Post APREVIDE y Racing Club APREVIDE determinó la clausura de la cancha de Racing por los próximos tres partidos. Además, los tres partidos siguientes a los mencionados se jugarán sin la presencia de bombos, trompetas, tirantes, telones ni banderas. image VER +

Live Blog Post El arbitraje y la final de la Copa Argentina Nuevamente el arbitraje argentino está en el ojo de la tormenta. River vs Gimnasia, Estudiantes vs Boca y Barracas Central vs Argentinos Juniors fueron algunos de los partidos que estuvieron envueltos en polémica. El Xeneize recibió dos penales, el Millonario un penal inédito y a Barracas no le cobraron un penal en contra y le echaron un futbolista al Bicho. Además de Fernando Muslera, Eduardo Domínguez fue otro de los que se cansó de los arbitrajes: "Los dos penales son muy dudosos. Si esos son penales las que no nos han cobrado a nosotros son más. Es el fútbol en el que estamos, y lamentablemente hay que aceptarlo. Todos los fines de semana pasan cosas", declaró. Habrá que ver qué pasará en la final de Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza. Dicho encuentro será mañana 5 de noviembre desde las 21:10 horas en el Gigante de Arroyito. Desde el Bicho agradecieron a la organización por la sede de dicho encuentro y muchos comenzaron a sospechar. Polémica con Argentinos Juniors, nuevamente por AFA de Chiqui Tapia VER +

Live Blog Post La declaración de Guillermo Varela sobre Racing Luego de que Flamengo eliminara a Racing Club de la Copa Libertadores, el lateral uruguayo del Mengao Guillermo Varela declaró lo siguiente: "Sinceramente, si tuviera que elegir, me quedaría con Liga de Quito. Claro que, si LDU avanzaba, era mejor para nosotros. Igual que para Palmeiras era mejor que Racing avanzara. Pero creo que Flamengo arrastra algunos asuntos pendientes de la final de Uruguay (Libertares 2021), así que será una final dura. Estoy seguro de que podemos ganar" VER +

Live Blog Post Chiqui Tapia vs ¿Mariano Closs? Un tuit de Chiqui Tapia llamó la atención en la jornada de ayer 3 de noviembre. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino posteó en su X: "Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración. 1996, Atlanta" y generó sorpresa en propios y extraños. Hay quienes afirman que este mensaje fue dirigido a Mariano Closs, quien minutos antes había dicho en su programa: “Estaría bueno que los medios también opinen. En vez de levantar programas. No se animan. Se la pasan levantándonos a nosotros. Estaría bueno que si estudiaron periodismo, opinen” Se pudrió todo: Mariano Closs vs Chiqui Tapia está más caliente que nunca VER +

Live Blog Post Rumores van, rumores vienen: ¿Se va Marcelo Gallardo de River? El periodista de AZZ Renzo Pantich aseguró que si River Plate no clasifica a la Copa Libertadores 2026, el entrenador Marcelo Gallardo dará un paso al costado. "Si River no clasifica a la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo tomará la decisión de no renovar su contrato y marcharse del club. Se trata de una decisión personal, no dirigencial, ya que la comisión entrante desea que continúe en el cargo." image River: Marcelo Gallardo dueño de un récord negativo de casi 100 años VER +

Live Blog Post Stéfano Di Carlo nuevo presidente de River En la jornada de ayer lunes 3 de noviembre, Stéfano Di Carlo asumió formalmente como nuevo presidente de River Plate tras las elecciones del pasado sábado 1 donde sacó más del 60% de los votos. Algunas de las declaraciones importantes fueron: “Los proyectos tienen momentos, pero no pueden hacernos perder de vista los objetivos y el camino. Tenemos claro el norte. Pedimos confianza, el horizonte está claro. River va a estar en el lugar que le corresponde", inició. "No nos confundimos. Estamos todos muy unidos entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes para retomar nuestra senda. No debemos perder de vista el objetivo histórico que son los resultados deportivos. Somos hinchas de River con las mismas preocupaciones que todos". El nuevo presidente de River quiso llevar calma pero el hincha ya sospecha de todo VER +

Live Blog Post Las posiciones del Torneo Clausura y la tabla anual TORNEO CLAUSURA GRUPO A Unión → 29 pts (14 pj)

Central Córdoba → 22 pts (14 pj)

Barracas → 21 pts (14 pj)

Estudiantes → 21 pts (14 pj)

Banfield → 20 pts (14 pj)

Belgrano → 19 pts (14 pj)

Tigre → 19 pts (14 pj)

Racing → 19 pts (14 pj)

Defensa → 19 pts (14 pj)

Huracán → 19 pts (14 pj)

Argentinos → 18 pts (14 pj)

Ind. Rivadavia → 12 pts (14 pj)

Aldosivi → 12 pts (14 pj)

Newells → 11 pts (14 pj) GRUPO B Central → 30 pts (14 pj)

Riestra → 27 pts (14 pj)

Lanús → 26 pts (14 pj)

Vélez → 25 pts (14 pj)

San Lorenzo → 22 pts (14 pj)

River → 21 pts (14 pj)

San Martín → 18 pts (14 pj)

Talleres → 17 pts (14 pj)

Sarmiento → 16 pts (14 pj)

Gimnasia → 16 pts (14 pj)

Atl. Tucumán → 15 pts (14 pj)

Instituto → 15 pts (14 pj)

Independiente → 12 pts (14 pj)

Platense → 12 pts (14 pj)

Godoy Cruz → 11 pts (14 pj) TABLA ANUAL Central → 65 pts (30 pj)

Boca Juniors → 56 pts (30 pj)

River → 52 pts (30 pj)

Argentinos → 51 pts (30 pj)

Riestra → 51 pts (30 pj)

San Lorenzo → 49 pts (30 pj)

Racing → 47 pts (30 pj)

Barracas → 47 pts (30 pj)

Tigre → 46 pts (30 pj)

Lanús → 46 pts (30 pj)

Huracán → 46 pts (30 pj)

Estudiantes → 42 pts (30 pj)

Independiente → 41 pts (30 pj)

Central Córdoba → 40 pts (30 pj)

Ind. Rivadavia → 39 pts (30 pj)

Vélez → 39 pts (30 pj)

Defensa → 38 pts (30 pj)

Unión → 37 pts (30 pj)

Belgrano → 36 pts (30 pj)

Platense → 35 pts (30 pj)

Banfield → 34 pts (30 pj)

Instituto → 33 pts (30 pj)

Gimnasia → 32 pts (30 pj)

Atl. Tucumán → 31 pts (30 pj)

Sarmiento → 31 pts (30 pj)

Talleres → 30 pts (30 pj)

Newells → 30 pts (30 pj)

Godoy Cruz → 28 pts (30 pj)

San Martín → 27 pts (30 pj)

Aldosivi → 27 pts (30 pj) VER +

Live Blog Post Racing y los resultados de ayer 3 de noviembre en el Torneo Clausura Racing Club no pudo ganarle a Central Córdoba de Santiago del Estero y por el momento continúa fuera de la zona de Playoffs en la zona A del Torneo Clausura. La Academia, por el momento estaría accediendo a la Copa Sudamericana. Una vez finalizado el encuentro, Gustavo Costas declaró lo siguiente: "Le agradecí a Diego (Milito) por haberme dicho para continuar. Tenemos que ponernos la vara cada vez más alta. No logramos nada con dividirnos, no es el momento. Racing está bárbaro y nadie se conforma, queríamos ganar la Copa Libertadores. Tenemos que estar más juntos que nunca" Los otros resultados en la jornada de ayer 3 de noviembre fueron: Platense 1 - 1 Sarmiento

Defensa 1 - 3 Huracán

Central Córdoba 0 - 0 Racing

Banfield 2 - 1 Lanús

Belgrano 0 - 0 Tigre C. Córdoba 0 - Racing 0: agrio empate que aleja a la Academia de la Libertadores 2026 VER +

Live Blog Post Día de Champions League Este martes 4 de noviembre tendrá los siguientes partidos de Champions League: 14:45 Slavia Praga - Arsenal

14:45 Napoli - Eintracht Frankfurt

17:00 Atlético de Madrid - Union St. Gilloise

17:00 Bodø/Glimt - Monaco

17:00 Juventus - Sporting CP

17:00 Liverpool - Real Madrid

17:00 Olympiacos - PSV Eindhoven

17:00 PSG - Bayern Múnich

17:00 Tottenham - FC Copenhague Champions League: Partidos, días, horarios y TV de una semana a puro fútbol VER +