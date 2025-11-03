River: Marcelo Gallardo dueño de un récord negativo de casi 100 años

River no solo no está pasando por sus mejores días, sino que además puede estar atravesando los peores de su historia (sacando el descenso), sí, de la mano del mismo tipo que les dio las más grandes alegrías, Marcelo Gallardo. El que el “Muñeco” alcanzó otro récord negativo(hace un par de semanas igualó una marca que tenía 43 años), esta vez uno que tiene 99 años, sí, leyó bien, casi un siglo, y con una derrota más en el Monumental será suyo el récord negativo.