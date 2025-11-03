River no solo no está pasando por sus mejores días, sino que además puede estar atravesando los peores de su historia (sacando el descenso), sí, de la mano del mismo tipo que les dio las más grandes alegrías, Marcelo Gallardo. El que el “Muñeco” alcanzó otro récord negativo(hace un par de semanas igualó una marca que tenía 43 años), esta vez uno que tiene 99 años, sí, leyó bien, casi un siglo, y con una derrota más en el Monumental será suyo el récord negativo.
OTRO MÁS
River: Marcelo Gallardo dueño de un récord negativo de casi 100 años
Marcelo Gallardo es el hombre de los records en River, pero no solo de los buenos, alcanzó una marca negativa de casi un siglo.
River, Marcelo Gallardo y el record negativo de 99 años
Marcelo Gallardo no la está pasando bien en River, pero no da el brazo a torcer, se resiste a dejar una última imagen negativa en el club al que tantas alegrías le dio, el que lo hizo renacer después del descenso. Los resultados no lo ayudan y ahora comienzan a aparecer records negativos que empieza a alcanzar o romper.
Hace unas semanas igualó un récord de cantidad de partidos perdidos que tenía 43 años. River alcanzó la suma de 7 derrotas en 8 partidos disputados, solo el triunfo con Racing por Copa Argentina lo salvaba. Ahora le apareció otro “muerto”, pero este es más pesado porque tiene 99 años, sí, un record negativo de 1926, y con una derrota más como local será una marca solo de Marcelo Gallardo.
Se trata de la mayor cantidad de derrotas como local de River de forma consecutiva, este record es de 1926, y ahora compartido con este River 2025, son 4 las que lleva y con una 5º será la peor racha de local de la historia. River perdió con Palmeiras, Sarmiento, Riestra y este domingo con Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Al “Millonario” no le quedan hasta ahora partidos de local este año, habrá que ver cómo termina en la tabla para saber si hace de local en algún partido desde los octavos de final para adelante. En la última fecha cierra con Vélez en Liniers y este fin de semana tiene el partido que le puede salvar el 2025 y el 2026 o hundírselos, el Superclásico con Boca.
Si pierde en la próxima fecha puede no solo perder el clásico, sino también la clasificación a la Copa Libertadores 2026, la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, y por qué no el entrenador.
