Gustavo Costas tiene la oferta sobre la mesa. La dirigencia de Racing le hizo saber que quieren contar con él en 2026, y ahora es una decisión que el entrenador debe tomar. Así lo confirmó Diego Milito, presidente del club de Avellaneda.
"ESTAMOS LEJOS DE CONFORMARNOS"
Diego Milito confirmó por qué quiere a Gustavo Costas un año más en Racing
Diego Milito, presidente de Racing, confirmó que le ofrecieron renovar a Gustavo Costas. La respuesta por parte del DT aun no llegó.
"El viernes nos juntamos con el cuerpo técnico y le ofrecimos a Gustavo poder continuar un año más con nosotros porque estamos contentos y conformes, y creemos que este es el camino", dijo el mandatario racinguista en la previa del partido de la Academia vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.
La Academia y un balance de 2025... ¿positivo?
En Racing es momento de balances. Se cierra el 2025 y el gran objetivo del equipo de Gustavo Costas acaba de ser tachado. La semana pasada, el conjunto de Avellaneda quedó eliminado ante Flamengo por semis de Copa Libertadores y el sueño del título se hizo trizas. Afuera de la Copa Argentina también, los últimos dos grandes ítems son: clasificar a la copa del año que viene y el título del Torneo Clausura.
Había muchas expectativas del mundo Academia, con este ciclo comandado por un Gustavo Costas que ha devuelto al club a las primeras planas futbolísticas. En el análisis, es cierto que su equipo tiene varios puntos acumulados en el debe si de juego se trata, y el entrenador tendrá muchas cosas para corregir.
Al mismo tiempo, es innegable la realidad: vigente campeón de Copa Sudamericana y también de Recopa Sudamericana. El año pasado venció a Cruzeiro y a Botafogo en las respectivas finales, y la comunión entre hinchada y equipo se ha forjado de una manera muy emotiva.
Por todo eso, la dirigencia del club ha quedado muy satisfecha con Gustavo Costas y planea mantenerlo como DT. Diego Milito aseguró que le dejaron la propuesta sobre la mesa.
Diego Milito y su satisfacción con el ciclo Gustavo Costas
"Hemos transitado lógicamente una tristeza por no haber llegado a la tan ansiada final. Pero dejame decirle a este plantel y cuerpo técnico muchas gracias por cómo nos han representado. Me siento orgulloso de ellos. Se los hecho dicho, para nosotros es un orgullo haber estado donde estuvimos, después de 28 años. Es algo que valoramos mucho. Agradecerle a la gente por cómo acompañó al equipo, cómo se ha comportado a lo largo de la Copa", dijo el mandatario.
"Estamos lejos de conformarnos, queremos ir a más. Racing debe jugar la Copa del año que viene. Estamos muy contentos con nuestro grupo, nuestro entrenador. Hemos perdido por la mínima contra una potencia sudamericana. Estuvimos a la altura", analizó Milito.
Sobre la renovación de Gustavo Costas, confesó: "El viernes nos juntamos con el cuerpo técnico y le ofrecimos a Gustavo poder continuar un año más con nosotros porque estamos contentos y conformes, y creemos que este es el camino".
"Todavía no hubo respuesta porque está sumergido en el campeonato, en lo que nos jugamos. Quería que él tenga la tranquilidad de que estamos conformes, contentos", añadió.
Además, detalló que aun no hablaron de refuerzos y de cómo proyectar el plantel para el año que viene, una deuda pendiente de esta dirigencia y el reclamo más fuerte por parte del hincha. "Primero está la decisión de Gustavo y sus ganas", explicó el presidente.
Quizás también te interese leer: C. Córdoba vs. Racing: una Academia dolida cambia el chip porque se juega la clasificación
Para cerrar, dijo: "Hay que valorar estar entre los cuatro mejores de América". Y sostuvo: "Me quedo con muchas cosas. Desde la parte futbolística y sobre todo la mentalidad, el corazón, la competitividad. Eso nos llevó a competir con grandes potencias que tienen un gran presupuesto".
+ de Golazo24