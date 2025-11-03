Diego Milito confirmó por qué quiere a Gustavo Costas un año más en Racing

Por todo eso, la dirigencia del club ha quedado muy satisfecha con Gustavo Costas y planea mantenerlo como DT. Diego Milito aseguró que le dejaron la propuesta sobre la mesa.

Diego Milito y su satisfacción con el ciclo Gustavo Costas

"Hemos transitado lógicamente una tristeza por no haber llegado a la tan ansiada final. Pero dejame decirle a este plantel y cuerpo técnico muchas gracias por cómo nos han representado. Me siento orgulloso de ellos. Se los hecho dicho, para nosotros es un orgullo haber estado donde estuvimos, después de 28 años. Es algo que valoramos mucho. Agradecerle a la gente por cómo acompañó al equipo, cómo se ha comportado a lo largo de la Copa", dijo el mandatario.

"Estamos lejos de conformarnos, queremos ir a más. Racing debe jugar la Copa del año que viene. Estamos muy contentos con nuestro grupo, nuestro entrenador. Hemos perdido por la mínima contra una potencia sudamericana. Estuvimos a la altura", analizó Milito.

Sobre la renovación de Gustavo Costas, confesó: "El viernes nos juntamos con el cuerpo técnico y le ofrecimos a Gustavo poder continuar un año más con nosotros porque estamos contentos y conformes, y creemos que este es el camino".

"Todavía no hubo respuesta porque está sumergido en el campeonato, en lo que nos jugamos. Quería que él tenga la tranquilidad de que estamos conformes, contentos", añadió.

Además, detalló que aun no hablaron de refuerzos y de cómo proyectar el plantel para el año que viene, una deuda pendiente de esta dirigencia y el reclamo más fuerte por parte del hincha. "Primero está la decisión de Gustavo y sus ganas", explicó el presidente.

Para cerrar, dijo: "Hay que valorar estar entre los cuatro mejores de América". Y sostuvo: "Me quedo con muchas cosas. Desde la parte futbolística y sobre todo la mentalidad, el corazón, la competitividad. Eso nos llevó a competir con grandes potencias que tienen un gran presupuesto".

