C. Córdoba 0 - Racing 0: una Academia dolida cambia el chip porque se juega la clasificación

Desde las 19 hs., Racing visita a Central Córdoba en un partido durísimo. Emocionalmente golpeado, el equipo de Gustavo Costas no puede perder terreno.

3 de noviembre de 2025 - 17:36

EN VIVO

Racing y Central Córdoba juegan por la fecha 14 del Torneo Clausura. Desde las 19 hs., en Santiago del Estero, una Academia muy golpeada tras la eliminación de la Copa Libertadores tendrá un duro duelo no solo futbolístico, sino también emocional.

La Copa Argentina también es historia. Fue eliminado por River en cuartos de final. Queda el Torneo Clausura. Por ahora, la Academia no está en puestos de clasificación a los playoffs así que no puede dejar puntos en el camino. Marcha en el puesto 11 con 18 puntos. Debe completar su partido de esta tarde para sumarse al pelotón de los de arriba.

Mientras tanto, también mira las tabla de las copas, esa cita internacional a la que quiere acostumbrarse a decir presente. Sin chance de clasificar a la Copa Libertadores 2026 de manera directa, la única forma es saliendo campeón del certamen local. La Copa Sudamericana 2026 sí lo tiene clasificado hasta el momento, pero ocupa los últimos puestos y no debe descuidarse.

Central Córdoba es un partido difícil por ese contexto, pero mucho más por el plano emocional. Es una prueba sensible para la Academia.

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

Diego Milito: "Le ofrecimos a Gustavo Costas continuar un año más"

En la previa del encuentro, el presidente del club de Avellaneda confesó que están muy satisfechos con lo hecho por el entrenador hasta ahora y que le dejaron la oferta sobre la mesa. "El viernes nos juntamos con el cuerpo técnico y le ofrecimos a Gustavo poder continuar un año más con nosotros porque estamos contentos y conformes, y creemos que este es el camino".

Milito dijo que "todavía no hubo una respuesta del DT", pero no por indecisión sino porque no se sentaron a conversarlo nuevamente a raíz de los compromisos del equipo. "Está sumergido en el campeonato, en lo que nos jugamos", explicó el presidente. "Quería que él tenga la tranquilidad de que estamos conformes, contentos".

Live Blog Post

El plan de Central Córdoba que puede destruir a Racing

Será un choque de estilos en el Estadio Madre de Ciudades. Mientras el local suele ser más conservador, apostando a defender cerca de su arco y lastimar de contragolpe, el visitante es todo lo contrario.

La Academia se siente cómoda en el ida y vuelta, en el vértigo de las transiciones, y suele desbalancearse. Tendrá un gran desafío, sobre todo con el tándem Nardoni-Zuculini, de realizar las coberturas correspondientes para no sufrir la velocidad de contraataques que tiene el Ferroviario.

Live Blog Post

Formación confirmada en Central Córdoba

C. Córdoba: Aguerre; Moyano, Abascia, Galván, Cufré; Vera, Florentín, Perelló, Heredia; Besozzi, Verón

Live Blog Post

Atento Racing: el polémico árbitro vinculado a Toviggino y Tapia que dirigirá vs. Central Córdoba

Luis Lobo Medina será quien imparta justicia en el cotejo. El árbitro tucumano tiene varios sucesos controversiales en su trayectoria, muchos de ellos dirigiendo partidos de Barracas Central. Por eso, las suspicacias de que dirija esta tarde el encuentro de Central Córdoba, equipo de Pablo Toviggino (Tesorero de AFA), se levantan solas.

Este año, Lobo Medina tuvo polémicos fallos en partidos como Independiente Rivadavia vs. Tigre, Independiente vs. Instituto, San Lorenzo vs. Barracas Central o Barracas Central vs. Banfield.

Live Blog Post

Formación confirmada en Racing: la Academia sale con un 4-2-3-1

Racing: Cambeses; Martirena, Colombo, García Basso, Mura; Nardoni, Zuculini; Solari, Vietto, Vergara; Balboa

Live Blog Post

"No nos defraudaste, gracias eternas": la bandera con la que recibieron a Gustavo Costas en Santiago del Estero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingManiacos/status/1985365284824158713&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Racing ya no puede clasificar a la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo es su situación con la Copa Sudamericana?

De cara a los tres partido que quedan del Torneo Clausura, la Academia ya no llega a los puestos de clasificación directa de la Copa Libertadores 2026. En caso de ganar los tres, y que se den algunos resultados, puede aspirar a acceder al repechaje del certamen. Sí clasificaría en caso de salir campeón del Clausura.

A lo que sí se mantiene en puestos de clasificación es a la Copa Sudamericana 2026. Eso sí: ocupa el anteúltimo puesto de los boletos a disposición, por lo que no puede ceder puntos en el camino.

Live Blog Post

Maravilla Martínez y tres más: las bajas sensibles en Racing esta tarde

El DT le da descanso a varios futbolistas, tras el intenso trajín que culminó la semana pasada con la eliminación ante Flamengo.

Maravilla Martínez presentaba algunas dolencias musculares, por lo que optaron por preservarlo. Gabriel Rojas también, tras esa recuperación récord de su desgarro para poder estar en el cotejo vs. Flamengo.

Matías Zaracho no terminó al 100% del encuentro ante el equipo carioca y también quedó afuera de los convocados. Conechny, por su parte, quedó desafectado por acumulación de amarillas.

Live Blog Post

TV: Dónde ver Central Córdoba vs. Racing

El partido se transmite por TNT Sports.

