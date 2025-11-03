Racing y Central Córdoba juegan por la fecha 14 del Torneo Clausura. Desde las 19 hs., en Santiago del Estero, una Academia muy golpeada tras la eliminación de la Copa Libertadores tendrá un duro duelo no solo futbolístico, sino también emocional.
C. Córdoba 0 - Racing 0: una Academia dolida cambia el chip porque se juega la clasificación
Desde las 19 hs., Racing visita a Central Córdoba en un partido durísimo. Emocionalmente golpeado, el equipo de Gustavo Costas no puede perder terreno.
EN VIVO
-
19:02
Comienza el partido
-
18:48
Diego Milito: "Le ofrecimos a Gustavo Costas continuar un año más"
-
18:45
El plan de Central Córdoba que puede destruir a Racing
-
18:32
Formación confirmada en Central Córdoba
-
18:17
Atento Racing: el polémico árbitro vinculado a Toviggino y Tapia que dirigirá vs. Central Córdoba
-
18:11
Formación confirmada en Racing: la Academia sale con un 4-2-3-1
-
17:46
"No nos defraudaste, gracias eternas": la bandera con la que recibieron a Gustavo Costas en Santiago del Estero
-
17:33
Racing ya no puede clasificar a la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo es su situación con la Copa Sudamericana?
-
17:28
Maravilla Martínez y tres más: las bajas sensibles en Racing esta tarde
-
17:22
TV: Dónde ver Central Córdoba vs. Racing
Racing todavía se recupera de la derrota ante Flamengo. A su líder, el capitán del barco, se lo vio abatido; y eso no es poco. Gustavo Costas se mostró muy dolido por haber quedado en el camino de lo que era un sueño para todo el mundo Academia.
La Copa Argentina también es historia. Fue eliminado por River en cuartos de final. Queda el Torneo Clausura. Por ahora, la Academia no está en puestos de clasificación a los playoffs así que no puede dejar puntos en el camino. Marcha en el puesto 11 con 18 puntos. Debe completar su partido de esta tarde para sumarse al pelotón de los de arriba.
Mientras tanto, también mira las tabla de las copas, esa cita internacional a la que quiere acostumbrarse a decir presente. Sin chance de clasificar a la Copa Libertadores 2026 de manera directa, la única forma es saliendo campeón del certamen local. La Copa Sudamericana 2026 sí lo tiene clasificado hasta el momento, pero ocupa los últimos puestos y no debe descuidarse.
Central Córdoba es un partido difícil por ese contexto, pero mucho más por el plano emocional. Es una prueba sensible para la Academia.
