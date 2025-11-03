C. Córdoba 0 - Racing 0: una Academia dolida cambia el chip porque se juega la clasificación

Live Blog Post

Diego Milito: "Le ofrecimos a Gustavo Costas continuar un año más"

En la previa del encuentro, el presidente del club de Avellaneda confesó que están muy satisfechos con lo hecho por el entrenador hasta ahora y que le dejaron la oferta sobre la mesa. "El viernes nos juntamos con el cuerpo técnico y le ofrecimos a Gustavo poder continuar un año más con nosotros porque estamos contentos y conformes, y creemos que este es el camino".

Milito dijo que "todavía no hubo una respuesta del DT", pero no por indecisión sino porque no se sentaron a conversarlo nuevamente a raíz de los compromisos del equipo. "Está sumergido en el campeonato, en lo que nos jugamos", explicó el presidente. "Quería que él tenga la tranquilidad de que estamos conformes, contentos".