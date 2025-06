El increíble gesto de Lamine Yamal mientras Cristiano Ronaldo levantaba el trofeo

Pero no terminó todo allí. Tuvo un gesto realmente de mal perdedor cuando Cristiano Ronaldo levantó el trofeo de campeones. Mientras el pelotón español aplaudía a Portugal por su título mientras levantaban la copa, él se alejó, no aplaudió, se sacó la medalla plateada y se fue solo al vestuario.

Seguramente pensó que nadie lo notaría porque las cámaras estaban con Cristiano Ronaldo levantando el trofeo de la UEFA Nations League y su (quizás) último trofeo con Portugal, pero lo tomaron, y las redes no tardaron en explotar contra el jugador.

Hay que ser realistas, es dueño de una habilidad pocas veces vistas, además de no tener miedo y ser encarador, el problema sucede fuera del campo de juego, no sabe cómo manejar la prensa y todo piensa que es un ataque en su contra, su reacción es de soberbia y sus respuestas también. Hay jugadores que pasaron por lo mismo y por no tener un mentor que los acompañe en el camino arruinaron sus carreras.

+ de Golazo24

Embed

¿Quién le dijo a Lamine Yamal que es candidato al Balón de Oro?

Hinchas de River destrozaron a Mastantuono y lo trataron de "mercenario"

Martín Liberman otra vez en el foco: ¿Nuevo dardo para Lionel Messi?