¿Quién le dijo a Lamine Yamal que es candidato al Balón de Oro?

Por empezar la pregunta que hay que hacerse, o hacerle, es ¿Por qué el joven de 17 años merece ganar el Balón de Oro? No hay muchos más motivos que haber ganado La Liga y la Copa del Rey, y tal vez sumarle el invento de la UEFA que es la Nations League (si es que la gana). Pero no hay más que eso. No ganó Champions, no está peleando la Bota de Oro, fue el 5º goleador de su equipo con 9 goles cuando Lewandowski anotó 29 (el 1º en Barcelona), no fue elegido el mejor jugador de La Liga (fue Raphinha). Pasando en Limpio hay más motivos para no elegirlo que para elegirlo.