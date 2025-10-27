Cortocircuito entre Juan Pablo Varsky y María Laura Santillán en LN+

"Tengo datos de Madrid, donde hoy se jugó el clásico, ganó el Madrid 2 a 1 con un gran Kylian Mbappé", deslizó el periodista deportivo y compañero de transmisiones de Pablo Giralt en Telefe y TNT Sports, en relación al Derby que el conjunto merengue le ganó al FC Barcelona pasado el mediodía argentino. Los tantos fueron convertidos por el francés Mbappé y el inglés Jude Bellingham. Fermín López había igualado las acciones transitoriamente.

image Foto: La Nación +.

María Laura Santillán lo interrumpió y con ironía tiró "¿Vamos a hablar de fútbol ahora?", a lo que Varsky contestó "no, no, tengo datos del Consulado país España".

Los tuiteros, a diferencia de inenumerables veces en el último tiempo, defendieron al comentarista y se pusieron en contra de la reportera.

Embed Qué asco María Laura Santillán. pic.twitter.com/xUPhFZI1j2 — Diego Papic (@dieguez_) October 26, 2025

Más contenido de Golazo24

En la pelea por entrar a la Copa Libertadores, Boca puede hundir a River (o hundirse a sí mismo)

El Instituto (Cavagliatto-Tapia)-Talleres (Fassi-Milei) que puede mandar al descenso a la "T"

Copa Libertadores: Polémicos árbitros para las vueltas, ¿los duermen a Racing y LDU?