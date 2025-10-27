El periodista deportivo, Juan Pablo Varsky, y la ex profesional de la información de Eltrece, María Laura Santillán, ya se habían sacado chispas en la pantalla de LN+, cuando esta última había asegurado la presencia de barrabravas en la marcha de los jubilados en marzo, algo que Varsky negó. La política y el fútbol los volvió a enfrentar.
FÚTBOL Y POLÍTICA
Cortocircuito entre Juan Pablo Varsky y María Laura Santillán en LN+
En medio de la cobertura electoral de LN+, se viralizó en redes sociales un cruce entre Juan Pablo Varsky y María Laura Santillán.
El tenso cruce se originó cuando Santillán había indicado que "algunos nombres" -refiriéndose a algunos participantes de la manifestación en cuestión- eran simpatizantes de Nueva Chicago. Sin embargo, mientras ella hablaba, el comentarista la frenó en seco y sentenció al aire que los barras no se muestran en esos lugares porque "corren riesgos de ser detenidos".
Entre los grupos más visibles se destacaron las hinchadas de Chacarita y Rosario Central, que estuvieron en la primera línea de la movilización. En las redes sociales, barras de clubes como Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes de La Plata, Lanús, Nueva Chicago, Tigre, Ferro, Quilmes, Atlanta y All Boys, entre otros, convocaron a sumar fuerzas.
El nuevo cruce entre Juan Pablo Varsky y María Laura Santillán
A las 18:22 de este domingo 26 de octubre, es decir, 22 minutos pasados del cierre de las urnas, JP Varsky y María Laura Santillán protagonizaron un mini-cruce en la pantalla de La Nación +.
"Tengo datos de Madrid, donde hoy se jugó el clásico, ganó el Madrid 2 a 1 con un gran Kylian Mbappé", deslizó el periodista deportivo y compañero de transmisiones de Pablo Giralt en Telefe y TNT Sports, en relación al Derby que el conjunto merengue le ganó al FC Barcelona pasado el mediodía argentino. Los tantos fueron convertidos por el francés Mbappé y el inglés Jude Bellingham. Fermín López había igualado las acciones transitoriamente.
María Laura Santillán lo interrumpió y con ironía tiró "¿Vamos a hablar de fútbol ahora?", a lo que Varsky contestó "no, no, tengo datos del Consulado país España".
Los tuiteros, a diferencia de inenumerables veces en el último tiempo, defendieron al comentarista y se pusieron en contra de la reportera.
