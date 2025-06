Juan Pablo Varsky es polémica por lo que dijo en Telefe durante el Mundial de Clubes

En 2008, el DT declaró lo siguiente y Varsky, lo comentó en pleno encuentro disputado en la tarde argentina: “Una vez estaba con Pelé en un programa de televisión y pasaron un gol suyo. Él me miró y me dijo: ‘Mirá, Renato, ese es apenas uno de mis más de mil goles’. Yo le contesté: para cada gol suyo, es una mujer de las mías, aunque usted paró a los mil y pocos, yo aún sigo. Llegué a la conclusión de que ya me acosté con nada menos que CINCO MIL. Nadie tuvo nunca tanto sexo como yo. Soy un verdadero fenómeno”.

Con velocidad, la cita de Portaluppi (que luego difundió Varsky), comenzó a girar en X y estuvo en boca de todos.

La página "¿Por qué es Tendencia?", que tal como dice su nombre, menciona las tendencias actuales, publicó el video en cuestión:

Por lo que contó Juan Pablo Varsky sobre Renato Portaluppi durante la transmisión del partido de Fluminense en #MundialDeClubesXTelefe pic.twitter.com/T31ne62olJ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 30, 2025

Mundial de Clubes en Telefe

A lo largo del Mundial de Clubes, Telefe transmitió 3 partidos en la primera fecha, 6 en la segunda y 4 en la tercera.

Además, desde octavos de final (instancia en la que estamos actualmente), el canal de aire argentino, pasa la mitad de los encuentros que se disputan en cada una de las fases (y la final).

Es decir, cuatro en octavos, 2 en cuartos, uno en semis y la final.

En esta oportunidad, el encuentro mencionado es el de Fluminense, que se enfrentó a Inter de Milán por octavos. Los brasileros, dejaron afuera al rival de River en fase de grupos y se cruzarán en cuartos ante el ganador de Manchester City vs Al Hilal.

