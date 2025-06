Wall Street cierra el semestre en récords históricos pese a tensiones políticas y comerciales

No obstante, no todo es optimismo. Parte de la recuperación reciente se sostiene en especulaciones más que en datos duros, y muchos inversores temen que el repunte esté adelantando una mejora que aún no se confirma en los indicadores fundamentales.

Los aranceles, el comodín de Donald Trump

Uno de los principales focos de atención para el segundo semestre será la política comercial de la Casa Blanca. Trump ha endurecido su discurso arancelario en las últimas semanas, amenazando con imponer nuevas restricciones a las importaciones si no se alcanzan sus objetivos geopolíticos y económicos.

Los analistas coinciden en que el futuro inmediato de Wall Street dependerá, en gran medida, de si estas amenazas son parte de una estrategia negociadora o si efectivamente se traducen en medidas concretas. Una escalada arancelaria tendría efectos inmediatos sobre los costos de producción, la inflación y el comercio global.

“El escenario puede cambiar radicalmente”, advierten desde JP Morgan, según Reuters.

Resultados dispares entre acciones

La recuperación no ha sido homogénea. Mientras el Nasdaq —dominado por tecnológicas— lideró las ganancias gracias a los buenos balances de empresas como Nvidia y Alphabet, el Dow Jones, más sensible a sectores industriales y financieros, mostró una performance más modesta.

Esta divergencia refleja tensiones subyacentes en la economía estadounidense, donde el consumo se mantiene firme, pero la inversión privada aún no logra despegar de forma sostenida.

Por otro lado, el mercado de bonos ha empezado a mostrar señales de tensión. Las tasas de los bonos del Tesoro a 10 y 30 años se encuentran en niveles elevados, lo que encarece el financiamiento tanto para el gobierno como para las empresas.

Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase, advirtió a fines de mayo sobre un posible “shock” en los mercados de deuda si la política fiscal no se encauza. “Van a ver una crisis en el mercado de bonos”, declaró al Wall Street Journal, lo que reavivó el debate sobre la sostenibilidad de la deuda estadounidense.

Qué esperar para el segundo semestre

Con las elecciones presidenciales en el horizonte y una economía global desacelerándose, el segundo semestre llega con numerosos desafíos. La inflación muestra señales de estabilización, pero aún no cede lo suficiente como para que la Reserva Federal baje las tasas de interés, lo cual limita el margen de estímulo monetario.

A nivel global, la ralentización de China, la incertidumbre en Europa y la inestabilidad en mercados emergentes podrían agregar volatilidad. La combinación de factores internos y externos plantea un entorno donde cualquier shock podría desatar una corrección significativa.

Aunque Wall Street cerró el primer semestre del año con cifras récord, el entusiasmo parece sostenido más por factores circunstanciales que estructurales. La sostenibilidad de la recuperación dependerá de la capacidad del gobierno para evitar una guerra comercial, aprobar reformas clave y mantener la estabilidad fiscal.

Mientras tanto, los inversores siguen de cerca las señales que emanan desde Washington, conscientes de que la euforia bursátil podría tener los días contados si los riesgos latentes se materializan.