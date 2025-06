Marcelo Tinelli negó los despidos en LaFlia pero Flor de la V lo machacó: "Esa plata fue para ustedes"

La furia de Florencia alcanzó su punto más álgido cuando describió el drama humano que se vivía puertas adentro: "Las personas estaban llorando porque se quedaban sin trabajo después de una vida, más de 30 años. Esto está sucediendo. Marcelo, llámalo como quieras, pero esto pasó. Es una mier... esto, está pasando en todo el país, no solamente a tu productora. Mucha gente se está quedando sin laburo, es triste y grave".

Sin embargo, la conductora no se detuvo ahí y decidió ir por más, apuntando directamente al corazón del asunto con una claridad demoledora: "El que pierde es el laburante, vos vas a seguir viviendo en Le Parc, tenés tus millones, tu casa y tu vida hecha. Pero el laburante, el que trabajó, es el que pierde, siempre. Por una cosa, o por otra, porque te engrampan, o porque te dan la mitad, o te mandan a juicio...".

"Por eso estamos contando esta información, que no es contra vos ni tu productora. No lo celebramos, pero no digas que nada que ver. Me harta que me tomen de pelotu... Cada cheque que no se pagaba, que te llega la información, todo te lo desmienten", agregó de la V, visiblemente irritada.

La situación personal que expuso Flor de la V

No obstante, el momento más crítico llegó cuando la conductora reveló su propia experiencia: "A mí me pasó, me cagaron con una productora. Pero pagué hasta el último peso, me han dicho de todo. No saben lo que laburé para pagar todo y nunca lo conté".

El remate final fue aún más devastador: "Hace mucho tiempo que intentaron hacer programas que, lamentablemente, no funcionaron. Nadie tiene la fórmula del éxito y a veces sucede. Pero durante muchos años, sí, la pegaron, y esa plata fue para ustedes, no para el laburante. Por eso, no nos tomen el pelo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1939770995151097878?t=U1mRbqr0B2F_o_LAiW8iUQ&s=03&partner=&hide_thread=false Lo que dice Flor De La V de Marcelo Tinelli, lo vengo diciendo yo hace AÑOS.



El tema es que tal cual lo dice, está BLINDADO MEDIATICAMENTE… Entonces TODO ES MENTIRA.



Por algo SIEMPRE me desmintieron y SIEMPRE FUE REAL.



Así me gané el respeto de los colegas y de ustedes. pic.twitter.com/UYebdn01Nj — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) June 30, 2025 Publicación en X de @NachoRodriOk.

Comunicado oficial

Por su parte, el conductor intentó poner paños fríos con un comunicado que buscaba desactivar la bomba: "En relación a algunas noticias que están difundiendo sobre el supuesto cierre de la productora LaFlia, quiero decirles que eso es falso. La productora no cierra, sigue con los proyectos que tenía en curso para este año y para el próximo, tanto a nivel local como internacional. Lo único que se está haciendo es una reestructuración de personal, como lo hacen tantas empresas en este país", escribió en sus historias de Instagram.

image.png Historia de Instagram de Marcelo Tinelli.

Al mismo tiempo que, la propia LaFlia emitió su versión oficial de los hechos, intentando minimizar el impacto de las revelaciones: "Desde LaFlia Contenidos queremos informarles que la empresa se encuentra en un proceso de reestructuración interna, con el objetivo de ajustar la nómina para continuar con los proyectos nacionales e internacionales en curso para este año y los siguientes. Por lo anterior, desmentimos que la empresa esté cerrando".

----------------------------------

Más contenido en Urgente24

Cuenta DNI despliega un arsenal de beneficios para julio: Cuáles son

María Belén Ludueña fue crítica con su paso por América: "Me dejaron sin..."

La miniserie que tiene a la crítica absolutamente obsesionada

Nieve en Argentina: Qué lugares vieron caer los primeros copos