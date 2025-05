Un panelista de Flor de la V oficializó su renuncia al aire: La reacción de la conductora

Por qué Flor de la V no llegó a C5N

Es preciso recordar que tras su abrupta salida de Intrusos en América TV, Flor de la V tuvo varias ofertas laborales entre las que se destacó una de proveniente de C5N.

No obstante, la conductora decidió rechazar el ofrecimiento y en diálogo con Ángel de Brito en su canal de streaming Bondi habló al respecto.

"Lo de C5N también pesaba un montón, pero sentí que no era mi momento todavía. Me hubiera encantado. Era actualidad y espectáculos, un poco de todo, pero a veces la Argentina que estamos viviendo te lleva hacia un lugar muy duro todo el tiempo", expresó.

Y agregó: "No puedo manejar todavía las emociones, hay cosas que me llegan mucho y me duelen. Me cuesta tomar distancia con lo social, entonces me la iba a pasar llorando y era imposible. Es algo que me interesa, me gusta y me hubiese encantado hacerlo".

