Acciones de Wall Street: Circle salió al mercado y Arista se asienta como una buena opción

Circle Internet es la emisora de USD Coin (USDC), la segunda stablecoin más grande del mercado cripto. Tal como informó Financial Times, la cotización de las acciones se suspendió dos veces debido a la volatilidad, alcanzando un máximo de US$ 103,75, antes de caer a US$ 83,90, lo que le dio a Circle una capitalización bursátil totalmente diluida de US$ 22.000 millones.