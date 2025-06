Sepa cómo prevenir el cáncer de próstata tras conocer que presentador de ESPN lo sufre

"Todos necesitamos hablar de estas cosas porque todos las tenemos en nuestras familias", destacó Harris.

Y continuó: "Al no hablar de ellas, simplemente, de verdad, odio ser morboso, pero nos condenamos a muerte por no hablar".

Embed - Good Morning America en Instagram: "@sportscenter anchor @jayharrisespn opens up to @michaelstrahan about his prostate cancer diagnosis: “We all need to talk about these things … I hate to be morbid, but we sentence ourselves to death by not talking.”"