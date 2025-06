Impresionante antes y después de Carlos Maslatón: ¿Cómo perdió más de 30 kilos en 6 meses?

Maslatón explicó: “Estoy participando de una prueba del laboratorio norteamericano Eli Lilly, no es el Ozempic dinamarqués, es otro producto distinto. El Ozempic dinamarqués se llama semaglutide, y este que tiene Eli Lilly se llama tirzepatide, que lo están probando con otro que se llama retatrutide. Entonces, yo no sé cuál tengo".

Y continuó: "Es una prueba de 80 semanas para 800 personas en el mundo, creo que hay 40 o 50 personas en la Argentina y yo tengo la suerte de participar de este experimento”.

Acerca de la seguridad del tratamiento, el abogado indicó: “Esto está totalmente estudiado y yo estoy monitoreado en forma semanal, es una cosa muy seria. Y la verdad es que lo creí y te puedo decir que anda muy bien".

Asimismo, Maslatón reveló cuáles eran los culpables de su exceso de peso corporal.

"En los últimos 30 años, yo zafé del cigarrillo, del alcohol y de la droga, consumo cero. Pero no zafé de los hidratos de carbono, de los dulces y de las harinas, adicción a eso, no me la podía sacar", dijo.

Y siguió: “Aunque hice varias dietas y gimnasia, nunca pude bajar más de 20 kilos. Mi exceso de peso era de 55 kilos".

"Esto lo que te permite es que, aquello que te gustaba comer, como las facturas, empanadas, pizza, papas fritas, golosinas, tortas, panqueques de dulce de leche... Todo eso que no es bueno para la salud, lo quieras menos. En las primeras semanas del tratamiento cada vez quería menos de eso, y llega un momento en que tenés rechazo y en este momento tengo asco. Hoy vos me ponés una panera y no la puedo comer”, confesó el abogado.

Un dato no menor es que, según Maslatón, esto no lo hizo porque haya tenido un problema particular de salud.

Carlos Maslatón contó en #VivianaEnVivo cómo es el tratamiento para bajar de peso que está realizando y afirmó que sube y baja 32 pisos por día.

