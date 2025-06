Valentina Bassi, la necesidad de catarsis y dónde ver la película de su hijo con autismo

"Queríamos hacer una especie de catarsis (...) contarlo a Lisandro a través de sus cuidadores", agregó.

Una de las cosas que Bassi quería contar era cuando Lisandro se escapaba, y aunque ya no lo hace, esos momentos se convirtieron en su temor más profundo.

"Ya no se está escapando, pero hubo un momento de la vida, yo lo digo y me da un miedo de que vuelva porque las cosas van y vienen, que se escapaba feo. Hubo un día en donde estuvimos 15 minutos sin encontrarlo", dijo la actriz.

Bassi describió los momentos en los que su hijo se escapaba como un miedo profundo, "porque no tiene herramientas para desenvolverse". Y confesó: "Es lo peor que me ha pasado con mi hijo, cuando tenía esas escapadas".

La actriz también contó en la entrevista que "la mirada de los otros a veces, me pesaba un montón", y que la discapacidad "a veces no es linda de ver".

Pero, ¿Cómo surgió la idea de la película "Presente Continuo"?

En otra entrevista para el Canal de la Ciudad, Bassi dijo: "La verdad que a mí me pareció, al principio, una locura porque, bueno, mi hijo tiene autismo, entonces me parecía como que, cómo hacemos, no respeta reglas, cómo va a respetar las reglas de un rodaje, pero me encantó".

"Empezamos a hacer los intentos, empezamos a hacer tomas, y la verdad que fue todo tan maravilloso y fue todo tan fluido, que salió una peli hermosa", agregó.

Acerca del mensaje que desea dejar con esta película, la actriz destacó: "El cine comunica por medio de la emoción y de la identificación".

Y continuó: "Entonces, lo que yo creo es que, si una persona que no tiene idea de lo que es el autismo va a ver esta peli, y se identifica y se emociona con un pibe, mi hijo hermoso, que hace cosas raras, que se comunica diferente, que habla diferente, quizá el día de mañana cuando camine por la calle y se encuentre con una persona con autismo no le sea tan ajeno y empatice, porque el arte emociona y la emoción trae sentimientos de empatía y eso me parece hermoso".

¿Dónde ver la película del hijo de Valentina Bassi?

La película "Presente Continuo" se puede ver sábados, a las 18 horas, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y domingos, a las 19 horas, en Cine Arte Cacodelphia.

Las entradas están disponibles en las stories que la actriz publica en su cuenta de Instagram, o en boletería, solo por el mes de junio.

"Ahí estamos nosotros para los debates posteriores. Entradas muy accesibles !Véngase!", invitó Valentina Bassi a través de sus redes sociales.

